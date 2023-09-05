"Биологическая опасность": пилот развернул самолёт из-за сильной диареи пассажира

Большинство находившихся в самолёте людей поддержали решение командира борта, поскольку лететь дальше было невыносимо.
Рейс американской авиакомпании Delta, направлявшийся из Атланты в Барселону, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за пассажира, у которого "на протяжении всего полёта была диарея", пишет New York Post.
К моменту возвращения в аэропорт вылета самолёт Airbus 350 находился в воздухе два часа. Несчастный пассажир несколько раз бегал в туалет, но в последний раз добежать не успел. По словам очевидцев, весь салон самолёта был в фекалиях. Командир судна принял решение прервать рейс и вернуться в аэропорт, поскольку лететь оставшихся 7 часов до Барселоны в таких условиях для пассажиров было бы невыносимо. Пилот запросил у диспетчеров разрешения на посадку из-за "проблемы биологической опасности".
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Сообщается, что после приземления больного пассажира забрали медики, а самолёт попал в Барселону только на следующий день. На очистку салона самолёта техникам понадобилось 5 часов —им пришлось полностью перестилать ковровое покрытие в самолёте.
"Наши команды работали максимально быстро и безопасно, чтобы тщательно очистить самолет и доставить наших клиентов к конечному пункту назначения. Мы искренне приносим извинения нашим клиентам за задержку и неудобства", — заявил представитель авиакомпании Delta.
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В минувшую пятницу, на трансатлантическом рейсе Delta Air Lines из солнечной Атланты в не менее жаркую Барселону произошел неприглядный инцидент.
Самолету Airbus A350 (б/н N570DZ) пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за поломки автомата тяги у одного из пассажиров. Несчастный мужчина на борту стал жертвой острой диареи, и был не в состоянии добраться до самолетной уборной в нужное время.
Результатом стала порча салона продуктами жизнедеятельности, классифицированными пилотом по радио как «биологически опасные».
После такого незапланированного перфоманса, в Атланте пассажиров пересадили на тот же, но экстренно отмытый борт, экипаж поменяли в связи с окончанием полетного времени, и рейс завершился в Барсе с опозданием на 8 часов от планового времени. Естественно, никаких, даже жидких аплодисментов на посадке, скорей всего, не было.
Нам искренне жаль всех участников этой истории
Обосраться и не жить?
Такова природа.