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"Биологическая опасность": пилот развернул самолёт из-за сильной диареи пассажира

"Биологическая опасность": пилот развернул самолёт из-за сильной диареи пассажира

Автор:
05 сентября 2023 18:08
Сообщество : Путешествия
Метки: атланта   барселона   диарея   курьёз   прерванный рейс   самолёт   
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Большинство находившихся в самолёте людей поддержали решение командира борта, поскольку лететь дальше было невыносимо.

Рейс американской авиакомпании Delta, направлявшийся из Атланты в Барселону, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за пассажира, у которого "на протяжении всего полёта была диарея", пишет New York Post.


К моменту возвращения в аэропорт вылета самолёт Airbus 350 находился в воздухе два часа. Несчастный пассажир несколько раз бегал в туалет, но в последний раз добежать не успел. По словам очевидцев, весь салон самолёта был в фекалиях. Командир судна принял решение прервать рейс и вернуться в аэропорт, поскольку лететь оставшихся 7 часов до Барселоны в таких условиях для пассажиров было бы невыносимо. Пилот запросил у диспетчеров разрешения на посадку из-за "проблемы биологической опасности".

Сообщается, что после приземления больного пассажира забрали медики, а самолёт попал в Барселону только на следующий день. На очистку салона самолёта техникам понадобилось 5 часов —им пришлось полностью перестилать ковровое покрытие в самолёте.


"Наши команды работали максимально быстро и безопасно, чтобы тщательно очистить самолет и доставить наших клиентов к конечному пункту назначения. Мы искренне приносим извинения нашим клиентам за задержку и неудобства", — заявил представитель авиакомпании Delta.

Источник:

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Метки: атланта   барселона   диарея   курьёз   прерванный рейс   самолёт   
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14  комментариев
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36k
Опаньки Час назад
запрели бы его в туалете и пусть весь полет сидит там старается
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58k
Олег 10 минут назад
хоть один нормальный пост про настоящее говно! Не про уехавших иноагентов, не про оставшихся мразей, не про нищету "артистов"....... хоть и про говно, но читать как-то приятней
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6k
Кистень 21 минуту назад
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18k
Alex ASK 37 минут назад
Airbus A350-900 на форсажной тяге, или Taco Friday went wrong

В минувшую пятницу, на трансатлантическом рейсе Delta Air Lines из солнечной Атланты в не менее жаркую Барселону произошел неприглядный инцидент.

Самолету Airbus A350 (б/н N570DZ) пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за поломки автомата тяги у одного из пассажиров. Несчастный мужчина на борту стал жертвой острой диареи, и был не в состоянии добраться до самолетной уборной в нужное время.

Результатом стала порча салона продуктами жизнедеятельности, классифицированными пилотом по радио как «биологически опасные».

После такого незапланированного перфоманса, в Атланте пассажиров пересадили на тот же, но экстренно отмытый борт, экипаж поменяли в связи с окончанием полетного времени, и рейс завершился в Барсе с опозданием на 8 часов от планового времени. Естественно, никаких, даже жидких аплодисментов на посадке, скорей всего, не было.

Нам искренне жаль всех участников этой истории
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16k
Мистер Фикс 46 минут назад
И что?
Обосраться и не жить?
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41k
Сергей 48 минут назад
Срать , да рожать нельзя обождать!
Такова природа.
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769
Шурман 52 минуты назад
Опять мои 1000 и одна история , летели из Словении , меня кинуло на волне и ребра поломал , борт цел и экипаж , летим домой кто куда по контракту , я даже дышать не могу , пошел еле как в туалет и пытаюсь по полному сделать а в глазах слезы и злость , стуки и открытие двери все хорошо ? мой коллега побежал говорит там ребра поломанные подождите и дайте ему время . Из за этих 20 минут ни кто не развернул новегиан .
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40k
Notan Blaine Час назад
Интересно, что стало причиной нервы или американские "беляши" купленные в аэропорту.
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20k
Александр Час назад
Сэру стало плохо
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29k
Юрьевич Час назад
Бедный засранец. Всю жизнь теперь будет с авиакомпанией расплачиваться...
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