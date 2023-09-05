"Биологическая опасность": пилот развернул самолёт из-за сильной диареи пассажира

Рейс американской авиакомпании Delta, направлявшийся из Атланты в Барселону, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за пассажира, у которого "на протяжении всего полёта была диарея", пишет New York Post.





К моменту возвращения в аэропорт вылета самолёт Airbus 350 находился в воздухе два часа. Несчастный пассажир несколько раз бегал в туалет, но в последний раз добежать не успел. По словам очевидцев, весь салон самолёта был в фекалиях. Командир судна принял решение прервать рейс и вернуться в аэропорт, поскольку лететь оставшихся 7 часов до Барселоны в таких условиях для пассажиров было бы невыносимо. Пилот запросил у диспетчеров разрешения на посадку из-за "проблемы биологической опасности".