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Минтранс запретил посещать вокзалы и поезда людям в пачкающейся и зловонной одежде

Минтранс запретил посещать вокзалы и поезда людям в пачкающейся и зловонной одежде

Автор:
30 августа 2023 13:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Минтранс   вокзал   запрет   интереное   пассажиры   поезд   фото   
1690
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Теперь в поездах и на вокзалы не будут пускать людей в вонючей или грязной одежде. К тому же теперь в поездах нельзя будет слушать колонки, торговать и куритьк альяны.

1 сентября 2023 года вступят в силу новые правила перевозок, которые опубликовал Минтранс. Теперь пассажирам в пачкающей или "имеющей зловонный запах" одежде запрещается находиться на вокзалах и в поездах.

Не допускается: нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров, — говорится в пункте 12.

Также в документе указаны другие запреты, которые начнут действовать с 1 сентября. Среди них:

  • торговать и заниматься предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в поездах без письменного разрешения перевозчика;
  • использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и наушников);
  • курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов.

В новых правилах учтены пробелы, выявленные в последнее время при регулировании вопросов перевозки пассажиров», — уточнили в компании.

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Метки: Минтранс   вокзал   запрет   интереное   пассажиры   поезд   фото   
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58  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Интересненькая формулировка. Коли речь идёт конкретно сугубо о физических лицах, стало быть, индивидуальным предпринимателям, например, слушать убойный музон, куря кальян в зловонной одежде, не воспрещается?
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88
Абвгд Еёжзиклмн 7 минут назад
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2k
Генрих 19 минут назад
пачкающаяся - которая пачкается
пачкающая - о которую можно испачкаться
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10k
Бритва Полчаса назад
бля, только кальян упаковал.
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80k
Доктор Джонс Полчаса назад
А отправлять религиозные культы в поезде еще не запретили?
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9k
Уретра Брежнева Полчаса назад
Я не могу себе представить поездку без кальяна , балалайки и вонючих валенок ....
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14k
Jearom 40 минут назад
а индикатор зловония поставят? а то некоторые так надушатся -наодеколонятся -хоть окно разбивай.
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3k
Daimos 41 минуту назад
Зловоньметр надо только изобрести.
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10k
Dabus 49 минут назад
Давно пора
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9k
Trenzel2003 53 минуты назад
А кто будет определять зловоние???
Меня например мутит от туалетной воды, или резкого запаха одеколона. Зловоние? ДА!
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60k
Александр 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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12k
Евгений 57 минут назад
И как теперь ездить без кальяна и балалайки? Хорошо, что пердеть не запретили.
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34k
koleos72 Час назад
В стоимость билетов должны будут внести новые носки! Выдавать с бельём!
Полстрвны будет ходить в носках РЖД!

Вторая половина в Аэрофлот!
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12k
Кот Бегемот Час назад
А если в "авоске" вот это? (я, понимаю, относительность здесь слова "зловонный", но сей предмет у "жлобливого" соседа в купе (был такой случай) лично меня (если чё, пиво было моё) отвлекал (и потом даже и раздражал) конкретно.

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1k
likiloki Час назад
Я всегда думал, что это уже есть в правилах. Ну да ладно. А как насчет чрезмерно надушенных и наодеколоненых? Вполне зловонно, я считаю
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15k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Если посмотреть фильмы 50 -60 -х, то в купейных вагонах вдоль прохода можно заметить пепельницы. И, судя по сюжетам, они использовались. Со временем смраду добавилось, пепельницы переместились в тамбуры. В нынешние времена смрад достиг максимума - курение запрещено. А вот просто - сделать вагон для куряших-это сложно?
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412
thrashbox Дядюшка Ау Час назад
Нужно бороться с курением, курение само себя не заборет !!!
И пересаживать людей с табака на другие вещества.
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
имеющей зловонный запах(с)
Сейчас дЭбилы начнут просить обосновать, что смрад исходящий от них имеет именно зловонную природу, или до чего нибудь другого доибутся!
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429
Илья 2 часа назад
Давно пора
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246
iskra Илья 2 часа назад
Да ващета,все эти правила давно действительны для метро,однако людям абсолютно наплевать на них.
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
В целом всё верно, но вот поезд без сигареты в тамбуре... а может просто ностальгия.
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