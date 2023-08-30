Минтранс запретил посещать вокзалы и поезда людям в пачкающейся и зловонной одежде

1 сентября 2023 года вступят в силу новые правила перевозок, которые опубликовал Минтранс. Теперь пассажирам в пачкающей или "имеющей зловонный запах" одежде запрещается находиться на вокзалах и в поездах.

Не допускается: нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров, — говорится в пункте 12.

Также в документе указаны другие запреты, которые начнут действовать с 1 сентября. Среди них:

торговать и заниматься предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в поездах без письменного разрешения перевозчика;

использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и наушников);

курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов.