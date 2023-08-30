Минтранс запретил посещать вокзалы и поезда людям в пачкающейся и зловонной одежде

Теперь в поездах и на вокзалы не будут пускать людей в вонючей или грязной одежде. К тому же теперь в поездах нельзя будет слушать колонки, торговать и куритьк альяны.
1 сентября 2023 года вступят в силу новые правила перевозок, которые опубликовал Минтранс. Теперь пассажирам в пачкающей или "имеющей зловонный запах" одежде запрещается находиться на вокзалах и в поездах.
Не допускается: нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров, — говорится в пункте 12.
Также в документе указаны другие запреты, которые начнут действовать с 1 сентября. Среди них:
- торговать и заниматься предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в поездах без письменного разрешения перевозчика;
- использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и наушников);
- курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов.
В новых правилах учтены пробелы, выявленные в последнее время при регулировании вопросов перевозки пассажиров», — уточнили в компании.
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пачкающая - о которую можно испачкаться
"-ся"=возвратное местоимение. Т.е. одежда, которая сама себя пачкает...
Меня например мутит от туалетной воды, или резкого запаха одеколона. Зловоние? ДА!
Определять это будут либо работники РЖД, либо сами граждане в виде коллективного мнения (5 и более человек). Просто до наличия введения правил на это счёт, это мнение толком не могло на что либо повлиять.
Полстрвны будет ходить в носках РЖД!
Вторая половина в Аэрофлот!
И пересаживать людей с табака на другие вещества.
Сейчас дЭбилы начнут просить обосновать, что смрад исходящий от них имеет именно зловонную природу, или до чего нибудь другого доибутся!
Алкашей тоже терпеть не могу. Первый раз попался какой-то экстравер, который двое суток рассказывал свои о..уительные истории (нет), второй раз ехал один день в Воронеж, так там у одного по пьяне крышу сорвало - его успокаивали проводник и начальник поезда.
Хотя, возможно, вопрос времени. Из метро же это понемногу выжили, а именно бомжей и бездомных собак, и даже частично футбольных фанатов.