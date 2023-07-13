Джонни Депп на премьере своего фильма обратился к россиянам и намекнул на скорый визит

В столичном кинотеатре состоялась премьера фильма "Жанна Дюбарри", в котором снялся Джонни Депп. Перед показом фильма на экране появился Джонии и поблагодарил зрителей за просмотр.
Закрытая премьера фильма "Жанна Дюбарри" состоялась в столичном кинотеатре "Художественный". Перед показом зрителям показали обращение Джонни Деппа, который сыграл в фильме главную мужскую роль.
Это Джонни Депп. Спасибо большое, что нашли время просмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя, и до встречи!
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Совсем недавно появился слух о том, что Джонни Депп приедет в Россию, чтобы записать совместную песню с группой "ЯМОРЕ". Об этом сообщает "Газета.Ru".
В основном все эти годы мы общались в духе: "Как жизнь?" В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать, - рассказал участник группы Михаил Лисов.
Приезд Джонни в Россию обойдётся 370 тысяч долларов. Сначала менеджер "ЯМОРЕ" предложил Деппу бóльшую сумму, но команда Деппа в ответ предложила меньшую сумму вместе с экскурсией для актера по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный, уточняет Лента.
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