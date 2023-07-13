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Джонни Депп на премьере своего фильма обратился к россиянам и намекнул на скорый визит

Джонни Депп на премьере своего фильма обратился к россиянам и намекнул на скорый визит

Автор:
13 июля 2023 09:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джонни Депп   Россия   интереное   обращение   премьера   фото   шоу бизнес   
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В столичном кинотеатре состоялась премьера фильма "Жанна Дюбарри", в котором снялся Джонни Депп. Перед показом фильма на экране появился Джонии и поблагодарил зрителей за просмотр.

Закрытая премьера фильма "Жанна Дюбарри" состоялась в столичном кинотеатре "Художественный". Перед показом зрителям показали обращение Джонни Деппа, который сыграл в фильме главную мужскую роль.

Это Джонни Депп. Спасибо большое, что нашли время просмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя, и до встречи!

Совсем недавно появился слух о том, что Джонни Депп приедет в Россию, чтобы записать совместную песню с группой "ЯМОРЕ". Об этом сообщает "Газета.Ru".

В основном все эти годы мы общались в духе: "Как жизнь?" В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать, - рассказал участник группы Михаил Лисов.

Приезд Джонни в Россию обойдётся 370 тысяч долларов. Сначала менеджер "ЯМОРЕ" предложил Деппу бóльшую сумму, но команда Деппа в ответ предложила меньшую сумму вместе с экскурсией для актера по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный, уточняет Лента.

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Метки: Джонни Депп   Россия   интереное   обращение   премьера   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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2k
Димон 43 минуты назад
Я всегда знал что Джонни нормальный поц. только бы ему санкций земляки за такие поездки не накидали.
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403
Александр Сергеев Димон 38 минут назад
Блин,вы знаете значение слова "поц" ? Думаю,Джонни не был бы рад,что вы назвали его половым членом или в более мягкой форме ,дураком.
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Walther 5 минут назад
Я, так понимаю, мы это событие ежедневно обсуждать будем.
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tamin 22 минуты назад
Классно!
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Вячеслав Полчаса назад
На сайт Миротворец его еще не внесли? Соседние государство [мат] на голову они могут.
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Copycat 2 часа назад
так он уже в москве нет? вчера на глаза новость попалась
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PokemonKa
Pika-Pika?
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