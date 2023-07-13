Джонни Депп на премьере своего фильма обратился к россиянам и намекнул на скорый визит

Совсем недавно появился слух о том, что Джонни Депп приедет в Россию, чтобы записать совместную песню с группой "ЯМОРЕ". Об этом сообщает "Газета.Ru".

В основном все эти годы мы общались в духе: "Как жизнь?" В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать, - рассказал участник группы Михаил Лисов.