Лютая дичь: в Германии собираются запретить женщинам есть мороженое на улице

Видимо, все настолько хорошо в Германии, все проблемы решены и срочные вопросы закрыты, что можно заниматься такой, простите, фигнёй.

Вот правда, неужели автору законодательной инициативы больше нечем заняться? Как и депутатам Бундестага, которые обсуждают и готовят имплементацию этого закона?

Но смех смехом, а немецкие власти всерьез озаботились тем, что облизывающие мороженое женщины — это плохо.