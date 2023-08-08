FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8488 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Лютая дичь: в Германии собираются запретить женщинам есть мороженое на улице

Лютая дичь: в Германии собираются запретить женщинам есть мороженое на улице

Автор:
08 августа 2023 11:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Германия   есть мороженое на улице   запрет   люди   мороженое   фото   
2965
3

Вот уж точно, новости, которые мы заслужили.

Видимо, все настолько хорошо в Германии, все проблемы решены и срочные вопросы закрыты, что можно заниматься такой, простите, фигнёй.

Вот правда, неужели автору законодательной инициативы больше нечем заняться? Как и депутатам Бундестага, которые обсуждают и готовят имплементацию этого закона?

Но смех смехом, а немецкие власти всерьез озаботились тем, что облизывающие мороженое женщины — это плохо.

Всё хорошо было много десятилетий с этим вопросом, и вот, в 2023-м депутаты вдруг рассмотрели в облизывании девушками мороженого нотки неприличия.

Вот уж, действительно, фильмов что ли пересмотрели? Своих, немецких, о любви с хэппи-эндом в конце.

А раньше что, дорого было покупать видеокассеты? Почему раньше это не выглядело неприличным? Или девушки как-то иначе стали лизать мороженое?

Но вы удивитесь, где именно зарыта собака в вопросе женщин и мороженого!

Всё дело в беженцах!

В Иране, Сирии, Йемене есть девушкам мороженое на улицах запрещено законом. Как раз из-за неприличных ассоциаций. В Иране даже прогремел скандал из-за местного рекламного ролика, в котором актриса облизывала мороженое (на фото выше), после чего мороженое запретили есть женщинам даже в рекламе.

Так вот беженцы из арабских стран, которых оооочень много в Германии, начали активно возмущаться, что облизывающие мороженое немки задевают их чувства, из-за чего они чувствуют себя дискомфортно.

И что? И их «услышали». Звучит бредом, но это так.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Германия   есть мороженое на улице   запрет   люди   мороженое   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Б.Касторский 2 часа назад
Уверен, что воя будет много, дескать, смотрите какие дикари! Но что удивительно, у таких пустозвонов общее одно- нет ссылки на закон или законопроект. Ссылка на такого же пустослова в Дзен.
А что на деле? Один не в меру активный мигрант действительно заявил, что у него сильное возбуждение на женщин, поедающих мороженное. Но эти люди и на мужчин без бороды иной раз смотрят на голубом глазу. Но ему напомнили, что этот любитель морали лишь гость в Германии и подобные запреты не укладываются в традиции немецкого народа. Но ведь это детали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
3k
Anton 2 минуты назад
Там обезьянка Ibrahim типа почувствовал себя не удобно и всё. Нету в Германии не какой дискуссии о запрете подлизывание Мороженки!
В нашем городе, даже законом разрешили женщинам в бассейне без лифчика загорать и купаться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
iKrek 3 минуты назад
В эпоху индивидуализма методы привлечения к себе внимания становятся с каждым разом всё изощреннее. Страшно подумать, что будет когда однажды кто-то переступит границу морали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Hans 16 минут назад
Я что-то не пойму. Если представители ЛГБТ лижутся у всех на виду или выходят в общество со своими причендалами это нормально, а облизать мороженое не прилично? Там вообще всё смешалось мне кажется. Не знают, что прилично, а что нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
KotSkripaley Полчаса назад
Эта напасть всё ближе и ближе, на мой век то хватит в шортах походить и с голым торсом по городу, в жару, а вот потомкам, мохнорылые уже запретят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ivan 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Миша 39 минут назад
Неприличные ассоциации это круто! А как же с поеданием, огурцов, бананов, кукурузы... Как же их хвалёное гендерное равенство? Или, может она только кажется женщиной, а ощущает себя мужиком когда мороженое видит? Что это за наглое разжигание розни сексистами! ))

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Ashabad 47 минут назад
Всё правильно! Одобряю! Тем более, что в Германию приехало очень много мусульман. Надо же уважать их традиции!
В общем, верной дорогой идете, товарищи немцы!
Главное, чтобы у нас такого никогда не было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
fryazino 47 минут назад
А вот пятидесяти видов пи.доров это не коснётся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 54 минуты назад
лично меня возбуждают женщины, жрущие на ходу курицу-гриль. Когда они жадно впиваются зубами в хрустящую шкурку и ошмётки летят в стороны, когда вся морда в жире и эти алчные глаза...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Александр 55 минут назад
Как такое можно запретить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Хачик 56 минут назад
Напомнило...)))
Учительница просит детей рассказать, кто кем хочет быть, когда вырастет. Саша говорит, что будет строителем, Маша - актрисой, а Вовочка заявляет, что будет врачом-сексопатологом.
- Вовочка, это же очень сложная профессия, что ты в своем возрасте можешь о ней знать?
- Да очень просто, Марь Иванна! Вот посмотрите, за окном три девушки с мороженым: одна лижет, другая кусает, а третья посасывает. Как думаете, которая из них замужем?
Учительница краснеет:
- Ну... Наверное, которая кусает...
- Нет, Марь Иванна, замужем та, у которой на пальце кольцо. А таких, как вы, я и буду лечить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlamir 58 минут назад
Можно, но в спецодежде!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127
PP 58 минут назад
да посмотрите на молодежную сборную германии по футболу - одни арабы и негры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс Час назад
как-то не по-немецки))))))))))))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
taxcop Час назад
"Вот уж точно, новости, которые мы заслужили". А чем, автор, ВЫ заслужили такие новости?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
FatZilla Час назад
Так надо список подготовить того, что запрещено женщинам облизывать и вообще брать в руки:
- Мороженое
- Банан
- Морковь
- Кабачок
- Баклажан
- Сосиски и сардельки
- Колбасы
...
Списки пополнять по мере появления новых овощей, фруктов и прочей еды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
287
Joe FatZilla 17 минут назад
Ну, член-то, хоть, можно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Гулевич Час назад
я почему то так и понял что дело не в немцах а в черномазых ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
котегRUS Час назад
"ыстинные арийцы"..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
zloykoyot 2 часа назад
А что мигранты говорят про парады с голожопыми мужиками, дамами и сущностями неопределённой половой принадлежности?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1329980



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#интересно#авто аварии#позитив#история#новости#интересное#Великобритания
#животные#машина#Прикол#Юмор#дети#США#Прошлое#сарказм#Спасение#задержание
#люди#автомобили#ДТП#аварии#забавно#подборка#СССР#Автовсячина#полиция#истории
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс Поскользнулся, упал, очнулся – гипс Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться