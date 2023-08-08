Лютая дичь: в Германии собираются запретить женщинам есть мороженое на улице

Вот уж точно, новости, которые мы заслужили.
Видимо, все настолько хорошо в Германии, все проблемы решены и срочные вопросы закрыты, что можно заниматься такой, простите, фигнёй.
Вот правда, неужели автору законодательной инициативы больше нечем заняться? Как и депутатам Бундестага, которые обсуждают и готовят имплементацию этого закона?
Но смех смехом, а немецкие власти всерьез озаботились тем, что облизывающие мороженое женщины — это плохо.
Всё хорошо было много десятилетий с этим вопросом, и вот, в 2023-м депутаты вдруг рассмотрели в облизывании девушками мороженого нотки неприличия.
Вот уж, действительно, фильмов что ли пересмотрели? Своих, немецких, о любви с хэппи-эндом в конце.
А раньше что, дорого было покупать видеокассеты? Почему раньше это не выглядело неприличным? Или девушки как-то иначе стали лизать мороженое?
Но вы удивитесь, где именно зарыта собака в вопросе женщин и мороженого!
Всё дело в беженцах!
В Иране, Сирии, Йемене есть девушкам мороженое на улицах запрещено законом. Как раз из-за неприличных ассоциаций. В Иране даже прогремел скандал из-за местного рекламного ролика, в котором актриса облизывала мороженое (на фото выше), после чего мороженое запретили есть женщинам даже в рекламе.
Так вот беженцы из арабских стран, которых оооочень много в Германии, начали активно возмущаться, что облизывающие мороженое немки задевают их чувства, из-за чего они чувствуют себя дискомфортно.
И что? И их «услышали». Звучит бредом, но это так.
Источник:
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А что на деле? Один не в меру активный мигрант действительно заявил, что у него сильное возбуждение на женщин, поедающих мороженное. Но эти люди и на мужчин без бороды иной раз смотрят на голубом глазу. Но ему напомнили, что этот любитель морали лишь гость в Германии и подобные запреты не укладываются в традиции немецкого народа. Но ведь это детали?
В нашем городе, даже законом разрешили женщинам в бассейне без лифчика загорать и купаться!
В общем, верной дорогой идете, товарищи немцы!
Главное, чтобы у нас такого никогда не было!
Учительница просит детей рассказать, кто кем хочет быть, когда вырастет. Саша говорит, что будет строителем, Маша - актрисой, а Вовочка заявляет, что будет врачом-сексопатологом.
- Вовочка, это же очень сложная профессия, что ты в своем возрасте можешь о ней знать?
- Да очень просто, Марь Иванна! Вот посмотрите, за окном три девушки с мороженым: одна лижет, другая кусает, а третья посасывает. Как думаете, которая из них замужем?
Учительница краснеет:
- Ну... Наверное, которая кусает...
- Нет, Марь Иванна, замужем та, у которой на пальце кольцо. А таких, как вы, я и буду лечить...
- Мороженое
- Банан
- Морковь
- Кабачок
- Баклажан
- Сосиски и сардельки
- Колбасы
...
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