FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8392 поста • 842 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Вне закона: имена, которые находятся под строгим запретом в разных странах мира

Вне закона: имена, которые находятся под строгим запретом в разных странах мира

Автор:
12 июля 2023 08:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   запрет   имена   люди   необычно   удивительно   фото   
4038
11

Некоторые родители грезят о том, чтобы назвать своего ребёнка каким-нибудь необычным именем. Если одни варианты звучат неплохо и даже креативно, то другие вызывают сплошное недоумение. Порой в процессе придумывания подходящего имени родители вдохновляются не только собственными идеями и национальными традициями, но и фильмами, героями комиксов, знаменитостями и даже едой.

Закон многих стран старается оградить своих новорождённых граждан от бурной фантазии мам и пап, создавая списки запрещённых имен. Конечно, критерии у каждого государства разные. Кто-то запрещает откровенно глупые и абсурдные имена, в других случаях под запрет попадают довольно обычные варианты, которые на первый взгляд не вызывают совершенно никаких вопросов.

Предлагаем вам прочитать небольшие списки имен, которыми никогда не смогут назвать своих детей жители определённых стран.


Португалия

×
×

В Португалии неприемлемо использовать короткие формы имён. Также имя человека должно точно отображать его пол. Под строгим запретом имена Рианна, Нирвана, Мона Лиза, Викинг, Олаф, Маркс, Кеннеди, Хайди, Дмитрий, Логан, Пабло.


Франция

Как и во многих странах, во Франции действуют правила, ограничивающие имена, которые родители могут давать своим детям. Под запретом находятся Нутелла, Мини Купер, Манхэттен, Принц Уильям, Бабар, Клубника.


Швеция

Вам следует хорошенько подумать, прежде чем дать имя своему новорождённому в Швеции. Пока вам не разрешено называть своего ребёнка Суперменом, Верандой, Металликой, ИКЕА или Элвисом.


Мексика

Если вы желаете назвать своего ребёнка Фейсбук*, Рэмбо, Бэтмен, Гермиона, Гарри Поттер, Бонд, Рокки, Покахонтас, Терминатор, Твиттер, Эдвард или Бургер Кинг, находясь в Мексике, вам придётся отказаться от своего решения, ведь гражданский реестр страны явно не одобрит его. Всего в список входит около 60 имён.


Саудовская Аравия

Законы страны запрещают называть детей иностранными именами, а также теми, которые могут нарушать национальные традиции. В Саудовской Аравии днём с огнём не сыщешь людей с именами Баян, Ангел, Рама, Алиса, Линда, Майя, Королева, Бен.


Германия

В Германии не разрешены имена предметов или продуктов — Фанта, Виски, Йогурт. Ребёнка нельзя назвать в честь какой-либо вымышленной или исторической личности — Ленин, Супермен. Также под запрет попадают любые гендерно-нейтральные имена.


Исландия

В стране действуют одни из самых строгих законов об именах в мире, и родители должны выбирать их из предварительно утверждённого списка. Если кому-то нужно имя, которого нет в списке, он должен обратиться за разрешением. Имена, которые точно не одобрят: Люцифер, Ариэль, Леди, Зельда, Каролина, Ариан, Сезар, Эзра, Дункан, Энрике, Людвиг.


Новая Зеландия

В этой стране за последнее десятилетие было подвергнуто цензуре огромное количество имён. Здесь вы точно не назовёте ребёнка Мессия, Рыцарь, Святой, Епископ, Королева Виктория, Принцесса.


Швейцария

В Швейцарии, как и в некоторых других странах, имя должно получить одобрение отдела регистрации граждан. Категорически не рассматриваются имена Каин, Иуда, Бруклин, Шанель, Мерседес, Пэрис.


Италия

Итальянцы не позволят вам назвать ребёнка именами Бенито, Моби Дик, Великий Гэтсби, ИКЕА, Дракула, Джоуи Триббиани, Уолтер Уайт.

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   запрет   имена   люди   необычно   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Vасилич 48 минут назад
Интересно, что за Дмитрий так португальцам насолил, что имя запретили?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SDS 2 минуты назад
Не сгонять мне в Португалию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
russger 4 минуты назад
Имя нельзя, а пол ребёнку в 15 лет менять можно. Заипись правила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Babangdida 6 минут назад
Имя Виски (Whisky) мне что-то приглянулось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 18 минут назад
Люцифер... отличное имечко. Бабушка точно рада будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
627
Вячеслав 20 минут назад
Дочку свою назвал Екатериной и мне казалось что остальные родители в садике шарахались когда слышали это имя, а я на оборот ох-евал от имён их детей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
Христофор Бонифатьевич Полчаса назад
Это что нужно курить чтобы дать ребёнку имя Йогурт??????????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Bill 40 минут назад
Говорили что в Прибалтике запрет на "русские" имена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
notatoys 58 минут назад
олаф
youtube com/watch?v=kiEpjSe0tJk
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
dima423 Час назад
Интересно а чем Дмитрий не угодил португальцам?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ron Час назад
Зато в Австралии есть прецедент, когда мальчиков назвали Премьерминистр и Майорпэйн. Кроме того, есть четверка близнецов с именами - Коньяк, Курвуазье, Бренди и Курс (Coors, американское пиво). Есть еще Пинкфлойд и Аксельроуз. )))
Взято с сайта https://www.kidspot.com.au/baby/baby-nameshttps://www.kidspot.com.au/baby/baby-names
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Виталий Касандров 2 часа назад
Итальянцам запретили имя Бенито после Муссолини а саудитам Бен после Бен-Ладана я так понимаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 2 часа назад
а что, если в России запретить "ярославов"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
1
Андрей Бритва 46 минут назад
В России точно надо запретит Эдуард и Антон минимум, иначе они обречены на стёб с детства
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

301676



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Маразм и штрафы
Маразм и штрафы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гений

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#забавно#факты#позитив#Ynews#дизайн#США#фильм#истории из жизни
#интересное#Юмор#в мире#удивительно#шоу бизнес#Жизнь#истории#улыбнуло#авария#археология
#животные#Прикол#новости#интересно#кино#история#СССР#мир#актеры#ДТП
Маразм и штрафы Маразм и штрафы Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться