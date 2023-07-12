Вне закона: имена, которые находятся под строгим запретом в разных странах мира

Закон многих стран старается оградить своих новорождённых граждан от бурной фантазии мам и пап, создавая списки запрещённых имен. Конечно, критерии у каждого государства разные. Кто-то запрещает откровенно глупые и абсурдные имена, в других случаях под запрет попадают довольно обычные варианты, которые на первый взгляд не вызывают совершенно никаких вопросов.

Предлагаем вам прочитать небольшие списки имен, которыми никогда не смогут назвать своих детей жители определённых стран.

Португалия