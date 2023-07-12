Вне закона: имена, которые находятся под строгим запретом в разных странах мира

Некоторые родители грезят о том, чтобы назвать своего ребёнка каким-нибудь необычным именем. Если одни варианты звучат неплохо и даже креативно, то другие вызывают сплошное недоумение. Порой в процессе придумывания подходящего имени родители вдохновляются не только собственными идеями и национальными традициями, но и фильмами, героями комиксов, знаменитостями и даже едой.
Закон многих стран старается оградить своих новорождённых граждан от бурной фантазии мам и пап, создавая списки запрещённых имен. Конечно, критерии у каждого государства разные. Кто-то запрещает откровенно глупые и абсурдные имена, в других случаях под запрет попадают довольно обычные варианты, которые на первый взгляд не вызывают совершенно никаких вопросов.
Предлагаем вам прочитать небольшие списки имен, которыми никогда не смогут назвать своих детей жители определённых стран.
Португалия
В Португалии неприемлемо использовать короткие формы имён. Также имя человека должно точно отображать его пол. Под строгим запретом имена Рианна, Нирвана, Мона Лиза, Викинг, Олаф, Маркс, Кеннеди, Хайди, Дмитрий, Логан, Пабло.
Франция
Как и во многих странах, во Франции действуют правила, ограничивающие имена, которые родители могут давать своим детям. Под запретом находятся Нутелла, Мини Купер, Манхэттен, Принц Уильям, Бабар, Клубника.
Швеция
Вам следует хорошенько подумать, прежде чем дать имя своему новорождённому в Швеции. Пока вам не разрешено называть своего ребёнка Суперменом, Верандой, Металликой, ИКЕА или Элвисом.
Мексика
Если вы желаете назвать своего ребёнка Фейсбук*, Рэмбо, Бэтмен, Гермиона, Гарри Поттер, Бонд, Рокки, Покахонтас, Терминатор, Твиттер, Эдвард или Бургер Кинг, находясь в Мексике, вам придётся отказаться от своего решения, ведь гражданский реестр страны явно не одобрит его. Всего в список входит около 60 имён.
Саудовская Аравия
Законы страны запрещают называть детей иностранными именами, а также теми, которые могут нарушать национальные традиции. В Саудовской Аравии днём с огнём не сыщешь людей с именами Баян, Ангел, Рама, Алиса, Линда, Майя, Королева, Бен.
Германия
В Германии не разрешены имена предметов или продуктов — Фанта, Виски, Йогурт. Ребёнка нельзя назвать в честь какой-либо вымышленной или исторической личности — Ленин, Супермен. Также под запрет попадают любые гендерно-нейтральные имена.
Исландия
В стране действуют одни из самых строгих законов об именах в мире, и родители должны выбирать их из предварительно утверждённого списка. Если кому-то нужно имя, которого нет в списке, он должен обратиться за разрешением. Имена, которые точно не одобрят: Люцифер, Ариэль, Леди, Зельда, Каролина, Ариан, Сезар, Эзра, Дункан, Энрике, Людвиг.
Новая Зеландия
В этой стране за последнее десятилетие было подвергнуто цензуре огромное количество имён. Здесь вы точно не назовёте ребёнка Мессия, Рыцарь, Святой, Епископ, Королева Виктория, Принцесса.
Швейцария
В Швейцарии, как и в некоторых других странах, имя должно получить одобрение отдела регистрации граждан. Категорически не рассматриваются имена Каин, Иуда, Бруклин, Шанель, Мерседес, Пэрис.
Италия
Итальянцы не позволят вам назвать ребёнка именами Бенито, Моби Дик, Великий Гэтсби, ИКЕА, Дракула, Джоуи Триббиани, Уолтер Уайт.
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