17 закулисных фото работников разных профессий

Предлагаю вам взглянуть на них и убедиться в том, что каждая профессия достойна уважения.
Каждая профессия по-своему важна и интересна. В этом можно убедиться, если хотя бы одним глазком взглянуть на закулисную трудовую деятельность работников разных специальностей. Даже один снимок может рассказать, как проходит обычный день этих людей, с какими сложностями им приходится сталкиваться и как протекают их главные рабочие процессы. Несмотря на кучу обязанностей, у них всё равно находится время, чтобы сделать интересные фото и раскрыть некоторые секреты своей деятельности.
Так пилот моет окна самолёта. А вы думали, что это делает кто-то другой?
Чтобы проверить грузоподъемность крана, рабочие используют гигантские мешки с водой
Ветеринар делает ёжику анестезию перед лечением
Газовая анестезия — один из самых щадящих видов наркоза. Пушистые пациенты погружаются в медикаментозный сон за счёт воздействия особых препаратов гипнотиков.
Мобильный рентгеновский аппарат, используемый таможней для сканирования легковых и грузовых автомобилей
Так фотографы делают фото скалолазов
Парню пришлось работать на Аляске в -22°C
В зимнее время температура на Аляске может опускаться ниже -45 °C. В редких случаях термометр может показать ужасающую цифру -50 °C.
Иногда доставщикам приходится креативить
Для всех, кто боится высоты. Делали замену 4G. Высота 65 метров
Так измеряют скорость воздуха в заданной области
Грумер в процессе стрижки
Бурение нефтяных скважин. Выглядит достаточно опасно
От этого вида невольно начинает кружиться голова. Мойщик окон в деле
Пока все страдают от жары, наш кораблик бьётся о льдины
Место действия Сахалин, Охотское море.
Будни волонтёра
Я работаю волонтером в медвежьем приюте в Хорватии и решил поделиться с вами этой фотографией расслабляющегося парня.
Меняют трубы
Выглядит, как годовые кольца у деревьев.
Морякам нельзя расслабляться ни на секунду
Хирург тренируется накладывать швы
Источник:
АНТИФИШКИ
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