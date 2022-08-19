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17 закулисных фото работников разных профессий

17 закулисных фото работников разных профессий

Автор:
19 августа 2022 09:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   люди   познавательно   профессия   работа   фото   
1134
18

Предлагаю вам взглянуть на них и убедиться в том, что каждая профессия достойна уважения.

Каждая профессия по-своему важна и интересна. В этом можно убедиться, если хотя бы одним глазком взглянуть на закулисную трудовую деятельность работников разных специальностей. Даже один снимок может рассказать, как проходит обычный день этих людей, с какими сложностями им приходится сталкиваться и как протекают их главные рабочие процессы. Несмотря на кучу обязанностей, у них всё равно находится время, чтобы сделать интересные фото и раскрыть некоторые секреты своей деятельности.


Так пилот моет окна самолёта. А вы думали, что это делает кто-то другой?

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Чтобы проверить грузоподъемность крана, рабочие используют гигантские мешки с водой

Ветеринар делает ёжику анестезию перед лечением

Газовая анестезия — один из самых щадящих видов наркоза. Пушистые пациенты погружаются в медикаментозный сон за счёт воздействия особых препаратов гипнотиков.


Мобильный рентгеновский аппарат, используемый таможней для сканирования легковых и грузовых автомобилей

Так фотографы делают фото скалолазов

Парню пришлось работать на Аляске в -22°C

В зимнее время температура на Аляске может опускаться ниже -45 °C. В редких случаях термометр может показать ужасающую цифру -50 °C.


Иногда доставщикам приходится креативить

Для всех, кто боится высоты. Делали замену 4G. Высота 65 метров

Так измеряют скорость воздуха в заданной области

Грумер в процессе стрижки

Бурение нефтяных скважин. Выглядит достаточно опасно

От этого вида невольно начинает кружиться голова. Мойщик окон в деле

Пока все страдают от жары, наш кораблик бьётся о льдины

Место действия Сахалин, Охотское море.


Будни волонтёра

Я работаю волонтером в медвежьем приюте в Хорватии и решил поделиться с вами этой фотографией расслабляющегося парня.


Меняют трубы

Выглядит, как годовые кольца у деревьев.


Морякам нельзя расслабляться ни на секунду

Хирург тренируется накладывать швы

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   интересно   люди   познавательно   профессия   работа   фото   
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5  комментариев
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25k
Киры4 2 часа назад
Так вот как ёжик попадает в туман.
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1k
Andrey 7 минут назад
Комментарий к фото
альпинист тащит только свою тушку, а фотограф еще лестницу, кучу оборудования, и должен залезть на точку съемки быстрее. так кто тут экстремал?
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259
Makfatym Час назад
Комментарий к фото
Быстро замёрзли сопли в носу,
Нет не доест он свою колбасу...
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25k
Киры4 Час назад
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