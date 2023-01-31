Люди тяжёлых профессий: 8 архивных групповых фото, которые стоит рассмотреть детально

Я, например, даже не представлял себе до этого фото, насколько промасленными могут быть ватники! Обратите внимание, что один из парней ещё и курит! А если загорится?! Ну, а нижний с ключом и в будённовке вообще неотразим!

На моём канале вышло уже две фотоподборки с групповыми фото. Ссылки на них я оставлю внизу страницы. Отмечу, что все снимки в отличном качестве и я рекомендую вам открывать их кликом по картинке в полный размер и рассматривать в деталях.

02. Группа старателей прииска «Сомнительный» Ленского золотопромышленного товарищества, 1911 г.