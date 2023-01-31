Люди тяжёлых профессий: 8 архивных групповых фото, которые стоит рассмотреть детально

В художественном смысле они обычно не представляют особой ценности, ведь люди на них просто стоят или сидят, смотря прямо в объектив. Но с другой стороны, в них немало ценности исторической. На таких кадрах можно рассмотреть как и во что люди одевались, какие у них были прически и т.д.
01. Механизаторы. 1930-е. СССР, Пермский край, село Мысы
Я, например, даже не представлял себе до этого фото, насколько промасленными могут быть ватники! Обратите внимание, что один из парней ещё и курит! А если загорится?! Ну, а нижний с ключом и в будённовке вообще неотразим!
На моём канале вышло уже две фотоподборки с групповыми фото. Ссылки на них я оставлю внизу страницы. Отмечу, что все снимки в отличном качестве и я рекомендую вам открывать их кликом по картинке в полный размер и рассматривать в деталях.
02. Группа старателей прииска «Сомнительный» Ленского золотопромышленного товарищества, 1911 г.
Ещё через год случится так называемый Ленский расстрел. Эти и другие рабочие выйдут на забастовку, протестуя из-за невыносимых условий труда и нищенской оплаты. Против толпы бунтовщиков выведут правительственные войска. В итоге, по разным оценкам, пострадает от 250 до 500 рабочих. В том числе 107—270 человек погибнет.
03. Пожарная команда Паровозостроительного завода им. Дзержинского, Муром, 1930-е.
Мы видим пожарную команду в шлемах, но среди участников фото можно рассмотреть также мужчину в форме, маленького мальчугана и нескольких рабочих. Среди них есть будущий летчик и Герой Советского Союза Николай Гастелло. До призыва в Красную Армию он трудился слесарем на заводе.
04. Коллективное фото рабочих Уралмаша во время Великой Отечественной войны
Хорошо видно, насколько молоды большинство участников фотографии, а также новенькую "самоходку", изготовленную сверх плана для воинов-земляков.
Следующие 3 фотографии будут посвящены труду шахтёров. Потому что, на мой взгляд, это одна из самых физически тяжёлых и вредных профессий на Земле.
05. Шахтёры, возвращающиеся из забоя. Провинция Лимбург, Голландия, 1946 г.
Контраст белозубых улыбок и перепачканных угольной пылью лиц просто поражает!
06. Юные британские горняки перед началом смены в шахте
Летом 1943 года в Великобритании на военную службу были призваны 56 тысяч шахтеров, и их место заняла молодежь. В том числе и вот такие 14-летние подростки.
07. Группа советских подневольных рабочих шахты «Адольф фон Ханземан» неподалёку от Дортмунда, 1943 г.
На этом снимке шахтёров угадать сложно. Нет ни касок, ни спецовок. Зато на заднем плане виден забор с колючей проволокой. Немцы называли этих несчастных - остарбайтеры.
08. Канадские лесорубы на заторах из брёвен на реке Булл-Ривер. Британская Колумбия, 1910-1914 гг.
Эпичное по масштабам фото, согласны? Что-то явно пошло не так, образовалась "пробка" и теперь парням предстоит с ней разобраться. Работа, к слову, была очень опасная. Неловкое движение, соскользнул в воду между огромных брёвен и привет. Сообщается, что очень многие из них гибли. Такие дела.
Источник:
- Дегустатор воздуха, чистильщик ушей: самые странные работы, за которые хорошо платят
- Всего $6 за день — зачем египтяне, задыхаясь, все же работают на каменоломнях
- Как работает российская конная полиция
- 17 закулисных фото работников разных профессий
- Какие профессии раньше считались престижными