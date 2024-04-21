Необычная мужская профессия в Японии — вытирать слёзы женщинам за огромные деньги

Мало кто знает, что в Японии существует уникальная профессия, которая может показаться странной для многих: мужчины, специализирующиеся на вытирании слёз плачущим женщинам за довольно солидное денежное вознаграждение.
Более того, эта профессия стала настолько востребованной, что в компанию «Ikemeso Danshi» («Красивые плачущие мальчики») обращаются многие крупные японские корпорации и нанимают этих мужчин вытирать слёзы своим сотрудницам.
Что это за профессия такая, почему она появилась и сколько зарабатывают мужчины вытирающие слёзы?
Предприниматель по имени Хироки Тэраи, в 2013 году начал проводить публичные мероприятия по плачу. Он приглашал людей бесплатно смотреть с ним грустные видеоролики и плакать вместе. Однако он заметил, что активнее всего к нему приходит очень большое количество молодых женщин, обременённых грустью и тоской от одиночества.
Поэтому он увидел в этом идею и решил сделать целый бизнес.
Хироки решил предложить одиноким женщинам сильное мужское плечо, в которое они могли бы поплакаться и выплеснуть весь накопившийся стресс (конечно же за денежную оплату). Для этого он основал компанию «Ikemeso Danshi» («Красивые плачущие мальчики»), где каждая женщина могла зайти в приложение, выбрать понравившегося мyжчину и зaкaзать его по тарифу чacовой оплаты.
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В то время как некоторые ищут утешения у близких людей, многим одиноким японским женщинам (часто даже к 30 годам никогда не состоявшим в poмaнтических отношениях) приходится обращаться за помощью к терапии.
Всё потому что эти женщины после тяжелой рабочей недели не могут прийти домой и поделиться своими переживаниями с парнем или мужем, поплакаться ему и избавиться от накопившегося стресса. Из-за огромных проблем с демографией и проблемами с построением отношений у молодых людей, в Японии образовался целый рынок из миллионов одиноких женщин, подверженных сильной депрессии и стрессу, и которые были готовы платить огромные деньги за то, чтобы поплакаться в плечо привлeкaтельному, но абсолютно незнакомому мужчине.
Кажется, что подобное звучит как полная глупость, но этот бизнес оказался невероятно популярным, и очень быстро прижился в Японии. Более того, многие крупные корпорации начали обращаться к услугам компании Ikemeso Danshi, чтобы нанимать этих профессионалов для утешения своих сотрудниц.
Мужчины, специализирующиеся на вытирании слёз, обычно являются молодыми, привлекательными и уютными мужчинами, способными расположить к себе и создавать безопасное пространство для женщин, чтобы они могли расслабиться и выплеснуть свои эмоции.
Эти мужчины выполняют свою работу с максимальным профессионализмом, чтобы обеспечить своим клиенткам yдовлeтворение и поддержку. Они обязаны уметь аккуратно вытирать женщине слезы, участвовать в совместных рыданиях, смотреть пронзительные видеоролики и даже выслушивать женские переживания и оказывать моральную поддержку.
За услугу Ikemeso Danshi женщине придётся заплатить 7600 иен ~ 4500 тысяч рублей (и это всего за 1 час). Настоящие профессионалы успевают за день обойти от 3 до 4 жeнщин, которые нередко продлевают услугу. Но половину от своих доходов мужчины должны передать компании.
Несмотря на то, что эта профессия может показаться странной для многих, она является важной частью японского менталитета и помогает миллионам женщинам справиться со стрессом и одиночеством, с которыми они сталкиваются в своей повседневной жизни.
А что вы думаете о подобной профессии? Хотели бы воспользоваться подобными услугами или самому устроиться на подобную работу?
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