Необычная мужская профессия в Японии — вытирать слёзы женщинам за огромные деньги

В то время как некоторые ищут утешения у близких людей, многим одиноким японским женщинам (часто даже к 30 годам никогда не состоявшим в poмaнтических отношениях) приходится обращаться за помощью к терапии.

Всё потому что эти женщины после тяжелой рабочей недели не могут прийти домой и поделиться своими переживаниями с парнем или мужем, поплакаться ему и избавиться от накопившегося стресса. Из-за огромных проблем с демографией и проблемами с построением отношений у молодых людей, в Японии образовался целый рынок из миллионов одиноких женщин, подверженных сильной депрессии и стрессу, и которые были готовы платить огромные деньги за то, чтобы поплакаться в плечо привлeкaтельному, но абсолютно незнакомому мужчине.

Кажется, что подобное звучит как полная глупость, но этот бизнес оказался невероятно популярным, и очень быстро прижился в Японии. Более того, многие крупные корпорации начали обращаться к услугам компании Ikemeso Danshi, чтобы нанимать этих профессионалов для утешения своих сотрудниц.