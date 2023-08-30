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Как люди смотрели первые мультики

Как люди смотрели первые мультики

Автор:
30 августа 2023 11:44
Метки: в мире   интересно   история   люди   мультипликация   праксиноскоп   прибор   
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30 августа 1877 года французский изобретатель, художник и популяризатор науки Эмиль Рейно запатентовал праксиноскоп – оптический прибор для демонстрации движущихся рисунков. В продолжении статьи вы узнаете о прародителе мультипликации, а так же о том, почему изобретатель в итоге впал в депрессию и утопил почти всё, что нарисовал.

Изобретение Рейно соединило два уже существовавших похожих аппарата – зоотроп и фенакистископ. На них останавливаться не будем, но опишем новый прибор.

Он состоял из открытого цилиндра с высотой стенок около 10 сантиметров. На его внутренней поверхности размещалась лента с картинками-кадрами (в первое время – по 8-12 изображений). В центре цилиндра устанавливали зеркальную призму с таким же количеством граней.

Цилиндр вращали с помощью ручного привода и зритель в зеркальце внутренней призмы видел движущиеся картинки. А благодаря точным расчётам, создавался эффект плавного непрерывного движения – очень похоже на короткий мультфильм.

На достигнутом Рейно не остановился и продолжал усовершенствовать своё изобретение. Совместив праксиноскоп с проектором, он придумал «оптический театр» — и смог показывать «мультики» не одному зрителю, как раньше, а множеству людей.

Он заменил цилиндр аппарата мягкой лентой, состоявшей из скрепленных между собой прозрачных желатиновых пластинок размером 4 на 5 см.

На каждой отдельной пластинке был поочередно нарисован кадр будущего мультфильма – в какой-то мере это можно назвать прототипом киноплёнки. Количество кадров на такой ленте уже достигало нескольких сотен.

Простейшие движущиеся картинки сменились сюжетными повествованиями - пусть и не слишком длинными.

В своей работе Эмиль Рейно проявил не только изобретательский, но и художественный талант: все картинки – можно сказать, все свои «мультики» – он рисовал и монтировал сам.

Он первым стал использовать постоянные декорации, которые рисовал отдельно от персонажей и транслировал на экран с помощью ещё одного проектора. Этот приём стал считаться одной из основ самой технологии мультипликации.

Кроме того, Рейно стал первым, кто добавил к своим движущимся картинам музыку. Некоторые источники утверждают, что писал он её тоже сам, другие называют автором музыкального сопровождения его мультфильмов композитора Гастона Полена.

Первый широкий показ «длинного» мультипликационного фильма Эмиля Рейно состоялся в октябре 1892 года в Париже, в музее Гревен.

Программы состояли из нескольких анимационных сюжетов, сеанс длился 15-20 минут. Зрители были изумлены и потрясены «светящимися пантомимами» изобретательного француза. До марта 1900 года эти проекции посетили более 500 тысяч человек.

Последующие два года можно, вероятно, назвать пиком популярности Рейно и его «светящихся пантомим». Известно о пяти таких пантомимах, созданных между 1888 и 1893-м годами. Главным же шедевром Эмиля Рейно называют короткометражный мультик «Вокруг кабинки», созданный в 1893-1894 годах.

К сожалению, история праксиноскопа завершилась довольно печально.

Прогресс не стоял на месте и в 1895-м году в мир ворвался кинематограф. Интерес к творениям Рейно пошёл на спад, соперничать с кинофильмами он не мог. В отчаянии изобретатель уничтожил свой аппарат, а ленты с мультфильмами утопил в Сене. По невероятной случайности уцелели лишь две из них – «Бедный Пьеро» и «Вокруг кабинки».

P.S. Название праксиноскоп, кстати, объясняется просто – оно придумано на основе двух греческих слов, означающих "действие" и "смотрю".

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: в мире   интересно   история   люди   мультипликация   праксиноскоп   прибор   
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1  комментарий
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Максим Макашев 22 минуты назад
"мультики" из 90-х, которые испортили целое поколение
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