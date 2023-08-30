Как люди смотрели первые мультики

Изобретение Рейно соединило два уже существовавших похожих аппарата – зоотроп и фенакистископ. На них останавливаться не будем, но опишем новый прибор.

Он состоял из открытого цилиндра с высотой стенок около 10 сантиметров. На его внутренней поверхности размещалась лента с картинками-кадрами (в первое время – по 8-12 изображений). В центре цилиндра устанавливали зеркальную призму с таким же количеством граней.

Цилиндр вращали с помощью ручного привода и зритель в зеркальце внутренней призмы видел движущиеся картинки. А благодаря точным расчётам, создавался эффект плавного непрерывного движения – очень похоже на короткий мультфильм.