Человеческие зоопарки: позорная страница истории

Теперь они могли увидеть их лично. Ну красота же, правда?! Им можно кинуть банан или яблоко и они с благодарностью его съедят, а ваш розовощёкий отпрыск может кинуть в туземца камнем и ему за это вообще ничего не будет.

Часто люди-экспонаты, впрочем, как и звери, жили не в самых благоприятных для них, а зачастую, и суровых условиях. Даже если у них были декоративные хижины или вигвамы, то зимой в них, конечно, было холодно. Но они должны выглядеть максимально аутентично, поэтому круглый год "выставочные образцы" должны были носить свои традиционные одежды. Даже если это всего лишь набедренная повязка.