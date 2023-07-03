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Человеческие зоопарки: позорная страница истории

Человеческие зоопарки: позорная страница истории

Автор:
03 июля 2023 07:37
Метки: в мире   зоопарк   интересно   история   люди   факты   
719
21

Так называемые человеческие зоопарки были распространены в Западной Европе и США в прошлом веке. В них белые богатые и успешные люди ходили посмотреть на туземцев.

Видите группу филиппинцев на переднем плане? А американских джентльменов в котелках, галстуках и начищенных туфлях за забором? Выставка называлась "Мир в миниатюре" и проходила в 1906 году в Кони-Айленде (штат Нью-Йорк).

Вот ещё одно документальное фото из того же зоопарка. Как вам такой "экспонат", который чтобы не ушёл, привязали к столбу?

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Тысячи представителей коренных народов, в том числе женщины и дети, из Азии, Африки, Аляски и других частей света, легально или не очень были доставлены в подобные человеческие зоопарки, чтобы развлечь заскучавших жителей прогрессивного Запада зрелищем первобытных людей, так классно описанных исследователями и историками.

Теперь они могли увидеть их лично. Ну красота же, правда?! Им можно кинуть банан или яблоко и они с благодарностью его съедят, а ваш розовощёкий отпрыск может кинуть в туземца камнем и ему за это вообще ничего не будет.

Часто люди-экспонаты, впрочем, как и звери, жили не в самых благоприятных для них, а зачастую, и суровых условиях. Даже если у них были декоративные хижины или вигвамы, то зимой в них, конечно, было холодно. Но они должны выглядеть максимально аутентично, поэтому круглый год "выставочные образцы" должны были носить свои традиционные одежды. Даже если это всего лишь набедренная повязка.

Кроме того, в отличие от тех же животных, которые могут просто спать в своём вольере, людям-экспонатам нужно было что-то делать на потеху публике. Сражаться, кричать, танцевать, петь, нырять и т.д. Потому что белым господам не интересно смотреть на спящего негра, индейца или эскимоса.

Некоторые и вовсе показывали акробатические этюды, как эти индийцы в популярном гамбургском зоопарке "Хагенбек":

А вот группа эфиопов, которых вывезли ещё детьми в тот же немецкий зоопарк, сидела в загоне прямо с зебрами. Типа как дома в Африке, ага.

В разных зоопарках эти люди жили, как в заключении, так и без, однако, если твой дом на другом континенте, бежать тебе просто некуда.

В своих мемуарах основатель зоопарка в Гамбурге Карл Хагенбек подчеркнул:

«Для меня было честью первым в цивилизованном мире представить эти шоу разных рас».

А после него человеческие зоопарки были и Брюсселе, Барселоне, Лондоне, Милане, Мадриде, Кёльне, Нью-Йорке и некоторых других европейских и американских городах. Ниже несколько кадров из популярного парижского зоопарка "Jardin d'acclimatation":

Одним из самых прогрессивных и безопасных для содержащихся в нём людей, считался мадридский зоопарк "Retiro". Там в огромной и роскошной теплице под названием Хрустальный дворец, среди тропических растений в 1887 году поселили 43 человека народности игорот (Филиппины), а также их скот.

Рядом с дворцом организаторы парка устроили бамбуковые жилища и вырыли маленький пруд, к который запустили рыбу. Живые экспонаты должны были ловить её под восхищенные взгляды испанцев.

Сообщается, что в Ретиро, относительно других таких парков, был вполне низкий уровень смертности. Всего четверо игоротов из сорока трёх умерли из-за неблагоприятных условий. А ещё их очень звали на гастроли в Париж, но мадридские владельцы опасались, что обратно в Испанию вернутся далеко не все и отказались.

К слову, в интернете ходит несколько фото, где утверждается, что некий гастролирующий "зверинец" с людьми был и у нас в Санкт-Петербурге. Вот одно из них:

Однако же, давайте сравним два снимка:

Подпись с немецкого переводится так:

Первая международная охотничья выставка, Вена 1910. Деревня африканских охотников (Эфиопия)

А просмотрев серию фотографий с этой выставки ниже, вы убедитесь, что в Санкт-Петербурге никакой "деревни Сомали" в Луна-парке не было. Это явный фейк, но кто, зачем и когда его запустил - неизвестно.


Вот, кстати, вам и афиша немецкая:

Некоторые историки (кстати, западные) считают, что закрываться подобные "увеселительные" заведения стали вовсе не из соображений вдруг проснувшейся гуманности. Нет, просто Великая депрессия подкосила доходы граждан и они стали развлекать себя много реже. А содержание целых "племён" на балансе обходилось владельцу парка в копеечку.

О дальнейшей судьбе "экспонатов", понятное дело, не сообщается.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: в мире   зоопарк   интересно   история   люди   факты   
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3  комментария
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Alex 8 минут назад
Зато теперь негры с лихвой на бывших колонизаторах отыгрываются ))
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basil pupkin 6 минут назад
Да ничего не изменилось, теперь белые и другие разноцветные оцивилизованные люди, едут смотреть на отсталые племена по всему миру в среду их обитания.
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SmartCat101 7 минут назад
а у нас овцеёбы просто живут среди нас - переодевшись в людей
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