Что космонавты просят привезти сразу после посадки?

Через пару месяцев сублиматы – основная еда на МКС – надоедают, и по возвращении на Землю космонавтам хочется как можно скорее попробовать чего-то земного. Однако еще несколько дней им необходимо соблюдать строгую диету: сразу после приземления они сдают медицинские тесты, результаты которых учитываются при следующих полетах. Как правило, непосредственно после посадки, сразу после того как космонавтам помогли выбраться из спускаемого аппарата, врачи предлагают им только лимонную воду.

Тем не менее, порой им идут на встречу. Рассказываем, что оказывалось в списке первой еды и напитков.

Свежие яблоки

Свежие казахстанские яблоки – уже традиция. Часто именно с этим на фотографиях можно увидеть только что приземлившихся космонавтов.