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15 самых страшных азиатских фильмов ужасов всех времён по мнению зрителей

15 самых страшных азиатских фильмов ужасов всех времён по мнению зрителей

Автор:
24 января 2024 09:19
Сообщество : Кино
Метки: азиаты   актеры   кино   страх   съемка   ужасы   фильм   
1640
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Азиатские фильмы ужасов уже давно завоевали популярность и признание по всему миру. Их уникальный подход к созданию атмосферы страха и напряжения привлекает внимание зрителей разных стран независимо от культурных особенностей.

В связи с этим существует мнение, что Азия — лучший поставщик уникальных проектов, способных предложить неповторимый опыт, полный ужаса и неожиданных поворотов сюжета. Так ли это на самом деле? Сайт Ranker решил поинтересоваться непосредственно у поклонников жанра, какие азиатские фильмы ужасов они считают самыми жуткими? Давайте посмотрим, какими получились результаты голосования.

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Страна: Южная Корея

Кинопоиск: 6,8

IMDb: 6,6

Страна: Гонконг

Кинопоиск: 6

IMDb: 6,3

Страна: Южная Корея

Кинопоиск: 6,6

IMDb: 6,4

Страна: Южная Корея, Таиланд

Кинопоиск: 5,8

IMDb: 6,5

Страна: Гонконг, Япония, Южная Корея

Кинопоиск: 6,6

IMDb: 6,9

Страна: Япония

Кинопоиск: 5,7

IMDb: 6,1

Страна: Япония

Кинопоиск: 6

IMDb: 6,5

Страна: Южная Корея

Кинопоиск: 7,6

IMDb: 7,8

Страна: Япония

Кинопоиск: 6,4

IMDb: 7,1

Страна: Япония

Кинопоиск: 6,6

IMDb: 6,7

Страна: Гонконг, Сингапур

Кинопоиск: 6,6

IMDb: 6,6

Страна: Южная Корея

Кинопоиск: 6,6

IMDb: 7,1

Страна: Япония

Кинопоиск: 7

IMDb: 7,2

Страна: Япония

Кинопоиск: 6,7

IMDb: 6,7

Страна: Таиланд

Кинопоиск: 6,5

IMDb: 7

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Метки: азиаты   актеры   кино   страх   съемка   ужасы   фильм   
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6  комментариев
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37k
АнтонПолднев 2 часа назад
Хотя бы краткое описание сюжета дать, прям совсем лень было?
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3k
RaiJu 16 минут назад
Фобия, хороший тайский ужас.
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10
Zloydiadka 43 минуты назад
«Я видел дьявола» (2010) - это не ужастик, а фильм про манька и жениха одной из жертв, который с ним играет в кошки мышки на протяжении всего фильма (попутно обезвреживая других маньяков и извратов)Наверное самый офигенный фильм про маньяков. который я видел. Правда когда я его посоветовал посмотреть друзьям, многие потом сказали,что я больной на голову, раз в восторге от такой жести))))
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3k
Егор Попов 56 минут назад
Автор предлагает копировать в поиск название каждого фильма, что бы прочесть краткое содержание сюжета? А затем самостоятельно искать трейлеры? А нафига тогда вообще этот пост нужен?
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1k
Лимонадный Джо 58 минут назад
А фильм "Сквозь снег" можно сюда причислить?
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683
Андрей Понамарев Час назад
Минус посту за отсутствие хотя бы краткого описания фильма, лично мне знакомы только Звонок, Вирус и Я видел дьявола, остальное хз, что за фильмы.
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