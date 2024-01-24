15 самых страшных азиатских фильмов ужасов всех времён по мнению зрителей

Азиатские фильмы ужасов уже давно завоевали популярность и признание по всему миру. Их уникальный подход к созданию атмосферы страха и напряжения привлекает внимание зрителей разных стран независимо от культурных особенностей.
В связи с этим существует мнение, что Азия — лучший поставщик уникальных проектов, способных предложить неповторимый опыт, полный ужаса и неожиданных поворотов сюжета. Так ли это на самом деле? Сайт Ranker решил поинтересоваться непосредственно у поклонников жанра, какие азиатские фильмы ужасов они считают самыми жуткими? Давайте посмотрим, какими получились результаты голосования.
Страна: Южная Корея
Кинопоиск: 6,8
IMDb: 6,6
Страна: Гонконг
Кинопоиск: 6
IMDb: 6,3
Страна: Южная Корея
Кинопоиск: 6,6
IMDb: 6,4
Страна: Южная Корея, Таиланд
Кинопоиск: 5,8
IMDb: 6,5
Страна: Гонконг, Япония, Южная Корея
Кинопоиск: 6,6
IMDb: 6,9
Страна: Япония
Кинопоиск: 5,7
IMDb: 6,1
Страна: Япония
Кинопоиск: 6
IMDb: 6,5
Страна: Южная Корея
Кинопоиск: 7,6
IMDb: 7,8
Страна: Япония
Кинопоиск: 6,4
IMDb: 7,1
Страна: Япония
Кинопоиск: 6,6
IMDb: 6,7
Страна: Гонконг, Сингапур
Кинопоиск: 6,6
IMDb: 6,6
Страна: Южная Корея
Кинопоиск: 6,6
IMDb: 7,1
Страна: Япония
Кинопоиск: 7
IMDb: 7,2
Страна: Япония
Кинопоиск: 6,7
IMDb: 6,7
Страна: Таиланд
Кинопоиск: 6,5
IMDb: 7
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