Падение метеора засняли в Ангарске

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До Земли небесное тело вряд ли долетело, вероятнее всего, оно сгорело в атмосфере.
Яркий метеор в воздушном пространстве над российским городом Ангарском случайно засняли на камеру домофона. Инцидент зафиксирован в ночь на 29 августа. Очевидцы разместили в социальных сетях ролик, на котором заметен след от небесного тела.
Эксперты из местной астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева пояснили, что в атмосфере космическое тело сгорело. Местные жители добавили, что видели метеор видели также на Байкале, в районе Энхалука.
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