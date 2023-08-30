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Падение метеора засняли в&nbsp;Ангарске

Падение метеора засняли в Ангарске

Автор:
30 августа 2023 10:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ангарск   Видео   в мире   небесное тело   падение метеора   удивительно   
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До Земли небесное тело вряд ли долетело, вероятнее всего, оно сгорело в атмосфере.

Яркий метеор в воздушном пространстве над российским городом Ангарском случайно засняли на камеру домофона. Инцидент зафиксирован в ночь на 29 августа. Очевидцы разместили в социальных сетях ролик, на котором заметен след от небесного тела.

Эксперты  из местной астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева пояснили, что в атмосфере космическое тело сгорело. Местные жители добавили, что видели метеор видели также на Байкале, в районе Энхалука. 

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Метки: Ангарск   Видео   в мире   небесное тело   падение метеора   удивительно   
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