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В Танзании начали тренировать гигантских крыс-спасателей с рюкзаками

В Танзании начали тренировать гигантских крыс-спасателей с рюкзаками

Автор:
14 октября 2022 10:12
Сообщество : Животные
Метки: Танзания   в мире   видео   крыса   новости   спасатель   удивительно   фото   
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Специалисты некоммерческой организации APOPO, которая известна тем, что обучает крыс поиску неразорвавшихся наземных мин и выявлению случаев туберкулеза по запаху, тренируют гигантских гамбийских крыс для проведения поисково-спасательных работ.

Крысы этой породы очень легко поддаются дрессировке и способны проникать даже в те скрытые полости под завалами, которые недоступны собакам.

Дрессировщики заранее снабдили крыс специальными спасательными рюкзаками, в которых, по умолчанию, находится GPS-передатчик, рация, камера и даже фонарь (правда, из-за размера крыс передать пострадавшему воду не получится, емкость слишком тяжела для грызунов).

Всё это позволяет не только следить за тем, как передвигается грызун под завалами, но и сразу же организовать связь с пострадавшим после того как крыса его обнаружит.

Первые результаты тренировки крыс в качестве спасателей очень обнадёживают. Считается, что уже в следующем году их можно будет использовать в реальных случаях.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Танзания   в мире   видео   крыса   новости   спасатель   удивительно   фото   
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8  комментариев
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23k
Serg2001 2 часа назад
Кого-то спасут. А кто-то запросто может ласты склеить когда в темноте к тебе такое приближается... Особенно если сердце слабое
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44k
SinigamiRuuk 4 минуты назад
А потом крыса обучит черепах.
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5
mkp 44 минуты назад
Амеры нас долго приучали к неграм-президентам, снимая негров в своих фильмах в ролях президентов. И когда поставили абамку - никто не удивился.
А чтоб у людей небыло шока под завалами от вида приближающейся крысы - сняли мультфильм "Рататуй".
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31k
Snork Snorkoff 46 минут назад
Сплинтер.. начало.
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