В Танзании начали тренировать гигантских крыс-спасателей с рюкзаками

Крысы этой породы очень легко поддаются дрессировке и способны проникать даже в те скрытые полости под завалами, которые недоступны собакам.

Дрессировщики заранее снабдили крыс специальными спасательными рюкзаками, в которых, по умолчанию, находится GPS-передатчик, рация, камера и даже фонарь (правда, из-за размера крыс передать пострадавшему воду не получится, емкость слишком тяжела для грызунов).