В Танзании начали тренировать гигантских крыс-спасателей с рюкзаками

Специалисты некоммерческой организации APOPO, которая известна тем, что обучает крыс поиску неразорвавшихся наземных мин и выявлению случаев туберкулеза по запаху, тренируют гигантских гамбийских крыс для проведения поисково-спасательных работ.
Крысы этой породы очень легко поддаются дрессировке и способны проникать даже в те скрытые полости под завалами, которые недоступны собакам.
Дрессировщики заранее снабдили крыс специальными спасательными рюкзаками, в которых, по умолчанию, находится GPS-передатчик, рация, камера и даже фонарь (правда, из-за размера крыс передать пострадавшему воду не получится, емкость слишком тяжела для грызунов).
Всё это позволяет не только следить за тем, как передвигается грызун под завалами, но и сразу же организовать связь с пострадавшим после того как крыса его обнаружит.
Первые результаты тренировки крыс в качестве спасателей очень обнадёживают. Считается, что уже в следующем году их можно будет использовать в реальных случаях.
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АНТИФИШКИ
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А чтоб у людей небыло шока под завалами от вида приближающейся крысы - сняли мультфильм "Рататуй".