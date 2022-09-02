Появится ли в аравийской пустыне зеркальная стена длиной в 170 км, внутри которой собираются поселить 9 млн человек

Строительство нового города в Саудовской Аравии, который должен получить немудрёное название The Line, обсуждают уже несколько лет. В середине этого лета, несмотря на все мировые проблемы – а может как реакция на из вызов – был показан по-новому проработанный проект "Линии". Который логичней было бы назвать "Стена", если уж посмотреть на все изыски его идеологов, дизайнеров и архитекторов.
Начнём с того, что никакой стены в первой версии проекта, о которой мы писали в самом начале прошлого года, нет. Да, идея необычная – выстроить не традиционный город с центральной площадью, от которой в разные стороны разрастается поселение, а совершенно линейный. В случае с The Line – длиной в 170 километров.
Правда, планировалось, что город будет тянуться вдоль Красного моря, что будут пляжи, зелень и всё такое. Стены в планах – по крайней мере согласно первой официальной презентации – не было.
Раньше идея заключалась скорей в размещении специальных жилых кварталов по одной линии, по которой под землёй идут коммуникации и скоростное метро, которое должно обеспечить движение из одного конца города в другой за 20 минут.
Тут стоит отметить, что одна из особенностей традиционного устройства города – в том, что районы одного уровня равноудалены от активного центра, ибо расположены вокруг. То есть в принципе все равны в плане возможности доехать в главную точку – условно, по прямой от границ окружности до её центра.
Кажется, что логика постройки линейного города исключает эту особенность – но на самом деле идеологи The Line именно поездки "без пересадок" по одной линии считали "стержнем" проекта, который сохранился и сейчас.
Разница в том, что в первой версии планировалось строить небольшие и удалённые друг от друга кварталы со всем необходимым для жизни, а до "общих" мест вроде пляжей, каких-то культурных центров и т.п. надо будет добираться. Но, повторимся, как если мы сейчас добираемся на метро до станции на той же ветке.
Их представленного этим летом изменённого проекта The Line равноудалённые жилые блоки исчезли, а количество людей, которые должны тут поселиться, увеличилось до 9 миллионов. Так что по сути новый проект учитывает необходимость "уплотниловки", поэтому теперь речь идёт об огромном небоскрёбе высотой 500 метров – но в одну линию на ту же сотню миль.
Или это два небоскрёба – как посмотреть. Можно сказать, что это будет много домов одной высоты, выстроенных в две параллельных линии торцом к торцу. Такой вот урок геометрии.
В общем, стена из этих домов растянется на всю длину города, а вот между домами будет оставлено 200 метров – можно считать это шириной стены. Внутри пространства на уровне разных этажей небоскрёбы будут соединяться, всё это и станет "жилой площадью" для обитателей города The Line.
Ну и "вишенка на торте" – стена эта будет зеркальной. Так, по крайней мере, все пишут – да и судя по презентуемым картинкам, это будут именно зеркала. Хотя, может быть, речь идёт в том числе об остеклении фасадов зданий – было бы как-то понятней.
Город должен существовать за счёт исключительно "зелёной энергии", логично предположить, что часть фасада могла бы быть покрыта солнечными батареями. Просто огромные зеркала исключительно для "визуального слияния с природой"? Невидимый город, прячущийся в отражении пустыни?
Впрочем, экологи уже бьют тревогу – например, переживают за перелётных птиц, которые будут врезаться в эти невидимые стены. Говорят и о животных, и о возможном изменении климата, поскольку движение ветра такая стане тоже может изменить.
Но понятно, что стены, в первую очередь, оградят внутреннее пространство от палящего зноя и вообще от большей части внешних факторов. Изначально The Line задумывался как настоящий оазис – только получалось, что сделано это будет за счёт самой природы – высаженных деревьев, искусственных водоёмов и всего такого. Теперь, видимо, решили, что внутри замкнутых стен подобных целей достичь проще.
Ну и, главное, сам проект теперь позиционируется не как линейный, а как "проект для вертикально расположенных городских сообществ".
Это значит, что непосредственно на земле будет минимальная часть инфраструктуры и деревья (судя по эскизам и видео-презентации, которую можно глянуть в ролике ниже, зелени будет много и на этажах), а всё остальное будет раскидано по этажам небоскрёбов.
Основной "фишкой" остаётся обещание, что все места, которые связаны с повседневными потребностями, останутся доступными в пяти минутах ходьбы от места проживания. Реально ли это? Посмотрим – если проект вообще будет реализован. Может быть в следующем году власти Саудовской Аравии покажут уже новую концепцию города.
Пока построить всё это планируют к 2030-му году, что, в общем-то, при таких объёмах работы выглядит несколько фантастично. А вот годик подумать и сказать, что гигантские солнечные зайчики, отражающиеся от зеркальных зданий, разогреют пустыню до взрывоопасных температур, из-за чего приблизится глобальное потепление...
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АНТИФИШКИ
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Мы уже стали свидетелями "пальмы", которая заболачивания. Карту мира из островов тоже сделали, но у сожалению пока ещё недострой.
Мы также можем вкусить крутые высокотехнологичные города с величайшими небоскрёбами, из которых говно необходимо вывозить на ассенизаторских машинах. Нам уже представили не один высокотехнологичный и суперэкономичный и самый экологический город, в котором люди заживут. Там всё зелено, всё автоматизированно, всё само собой делается и люди будут жить счастливо. Теперь нашему чёрствому миру представлена Великая Арабская стена. Она будет лучше китайской, она будет супер красивой и там будут реализованы такие вещи, которые не поддаются ни уму, ни физике. Но арабы молодцы, у них всё получится. Жаль, что пока это очередной проект на бумаге.
Если бы спросили меня, куда я бы потратил эти деньги, будь я саудовцем, мой ответ был бы простым: "построить большую очистительную систему и провести к ней канализацию, чтобы говно само приходило по назначению (технологии столетней давности) и постарался бы повоевать с пустыней озеленением. Но это не модно, это действительно экологично.
а вообще, они построить то хотят за 7 лет. Сорян, но тут проектировать надо только лет 10.
"Ну и, главное, сам проект теперь позиционируется не как линейный, а как "проект для вертикально расположенных городских сообществ"."
т.е. это проект из фильмов про будущее ( на примере допустим "Аэлита") когда богачи живут наверху , а внизу бедняки и из кормят... а в канализации вообще фиг знает кто ...
Загнать всех в клетки, устроить полный цифровой контроль. Полный запрет на свободное перемещение между "кварталами" и этажами. Абсолютная сегрегация по этажам.
Глобальные группировки уже не знают, как поставить быдло в стойло.
Такая структура организации жизни общества не подразумевают масштабное производство и сельское хозяйство, а следовательно это всё будет зависеть от внешних производств. Чтобы получить "зелёную энергетику", нужно чтобы были огромные предприятия по выпуску аккумуляторов, солнечных панелей, ветряков, электроники, материалов, что невозможно без добывающей и обрабатывающей промышленности. Плюс всю эту промышленность должна быть обеспечена энергетикой газом, нефтью, атомом, гидроэлектростанциями. Ну не может работать металлургический завод на солнечных батарейках.
Короче очередной утопический проект глобальных фашистов по постройке концлагерей.