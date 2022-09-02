Появится ли в аравийской пустыне зеркальная стена длиной в 170 км, внутри которой собираются поселить 9 млн человек

Начнём с того, что никакой стены в первой версии проекта, о которой мы писали в самом начале прошлого года, нет. Да, идея необычная – выстроить не традиционный город с центральной площадью, от которой в разные стороны разрастается поселение, а совершенно линейный. В случае с The Line – длиной в 170 километров.

Правда, планировалось, что город будет тянуться вдоль Красного моря, что будут пляжи, зелень и всё такое. Стены в планах – по крайней мере согласно первой официальной презентации – не было.