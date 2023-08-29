FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Урбанистика всякая 582 поста • 158 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Урбанистика всякая
Территории возле станций метро. Как было раньше и что имеем сейчас

Территории возле станций метро. Как было раньше и что имеем сейчас

Автор:
29 августа 2023 16:48
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Метро   благоустройство   г. Москва   до и после   
674
10

Наверняка все уже позабыли как раньше выглядели территории у входа в московское метро.

Пестрая реклама, хаотичные парковки, всюду ларьки и торговые павильоны, перекрывающие подходы ко многим станциям. Все это больше походило на базар, нежели на транспортный объект.

Порядок наводили не один год, зато результат того стоит. И это наглядно видно:

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Урбанистика всякая"
Метки: Метро   благоустройство   г. Москва   до и после   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Жирный бот 3 часа назад
Вообще тупые подборки с разных ракурсов, и разные локации, вообще нифига не понять на половине фоток
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Шлагбаумэн 45 минут назад
А почему там где "стало", в основном рендеры? И почему так сложно было их рисовать с тех же точек, где "было"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
zuko812 47 минут назад
Наш девиз: "Всё взять и запретить!" Где-то кто-то стрелял - запретить оружие, сбили на самокате - запретить самокаты, торгуют гады мимо супермаркетов - естественно запретить! Теперь красота - чистая пустота, блеск пустыни, можно парады устраивать вокруг метро. Всё исключительно по просьбам жителей. А ещё все рынки в Москве снесли, наверно тоже проходу мешали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
MPEG-8 Час назад
Принцип простой, убери хлам и всё гуд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Нет больше многоэтажной ларечной Москвы. Нет больше бесконечных фавел имени Лужкова.. Прощайте базарные московские трущобы. Это уже история. И смешная, и глупая. Либеральная. Беспредельная. С крысами в центре города.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алекс Крайчек Час назад
Комментарий к фото
За это время фотограф перешел через дорог?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям Час назад
Берем первую фотку (Чистые пруды). Стоишь ты у метро, очень захотел пить, раньше просто протянул руку и купил бутылку воды за 30р. А что теперь?
Отвечает дяденька оленевод - а теперь покупаешь билет на метро за 50 (или сколько проезд стоит), или такси и писдуешь за МКАД в какой-нить гипермаркет. Проходишь по нему 3км, отстаиваешь полтора часа в очереди с "оптовиками" и ты счастливый обладатель живительное влаги! Всего-то полдня твоего времени и половина месячной зарплаты.
Зато красиво, хули!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
232
iskra 2 часа назад
"Всё снести" - тоже не вариант. Мелкая торговля тоже нужна горожанам. Зачем бежать в супермаркет за бутылкой воды,пачкой сигарет,жвачкой или зажигалкой? Пара магазинчиков с мелочевкой - очень удобная штука возле любых остановок. И да, они должны быть расположены удобно,не мешать движению,и вписываться в архитектуру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Кот Бегемот 2 часа назад
Одобрям!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex 3 часа назад
До чего Собянин Москву довел! Нормально жили среди клоповников, где черножопые всякое говно продавали, так нет, надо было все это снести
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
fomin30
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1132



Другие посты автора
Популярное в сообществах
За кадром советских кинокомедий
За кадром советских кинокомедий
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 августа
Набирающие популярность в сообществах
«Пока бьется мое сердце...»
«Пока бьется мое сердце...»
Необычный флешмоб прошёл в Омске
Необычный флешмоб прошёл в Омске
Созданы невидимые QR-коды (видео)
Созданы невидимые QR-коды (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#кино#забавно#интересное#полиция#новости#история#Россия#здоровые
#в мире#Юмор#Прикол#позитив#конфликт#ДТП#шоу бизнес#маразм#драка#Индия
#люди#животные#фильм#факты#улыбнуло#криминал#собака#Еда#трейлер#Мемы
Созданы невидимые QR-коды (видео) Созданы невидимые QR-коды (видео) Девушка показывает реальность, которая скрывается за идеальными фото из соцсетей Девушка показывает реальность, которая скрывается за идеальными фото из соцсетей Москвичи, вы почему такие странные? Фрики столицы во всей красе Москвичи, вы почему такие странные? Фрики столицы во всей красе 14 сильных духом человек, которые поделились своей трансформацией сквозь года 14 сильных духом человек, которые поделились своей трансформацией сквозь года Примеры того, что правильная стрижка много значит в жизни мужчин Примеры того, что правильная стрижка много значит в жизни мужчин Разрушительный ураган в Калифорнии и Неваде: как это было Разрушительный ураган в Калифорнии и Неваде: как это было

На что жалуетесь?

Вернуться