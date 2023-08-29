Территории возле станций метро. Как было раньше и что имеем сейчас

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Наверняка все уже позабыли как раньше выглядели территории у входа в московское метро.
Пестрая реклама, хаотичные парковки, всюду ларьки и торговые павильоны, перекрывающие подходы ко многим станциям. Все это больше походило на базар, нежели на транспортный объект.
Порядок наводили не один год, зато результат того стоит. И это наглядно видно:
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Метки: Метро благоустройство г. Москва до и после
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Отвечает дяденька оленевод - а теперь покупаешь билет на метро за 50 (или сколько проезд стоит), или такси и писдуешь за МКАД в какой-нить гипермаркет. Проходишь по нему 3км, отстаиваешь полтора часа в очереди с "оптовиками" и ты счастливый обладатель живительное влаги! Всего-то полдня твоего времени и половина месячной зарплаты.
Зато красиво, хули!