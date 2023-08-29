Территории возле станций метро. Как было раньше и что имеем сейчас

Наверняка все уже позабыли как раньше выглядели территории у входа в московское метро.

Пестрая реклама, хаотичные парковки, всюду ларьки и торговые павильоны, перекрывающие подходы ко многим станциям. Все это больше походило на базар, нежели на транспортный объект.

Порядок наводили не один год, зато результат того стоит. И это наглядно видно: