Примеры того, что правильная стрижка много значит в жизни мужчин

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У мужчин стрижка работает почти также, как макияж для девушек: может кардинально преобразить. Парни из нашей подборки наконец решили сменить стиль и сделали новые причёски.
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