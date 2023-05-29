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Как устроена личная жизнь корейцев

Как устроена личная жизнь корейцев

Автор:
29 мая 2023 08:20
Метки: Жизнь   Корея   Южная Корея   интересно   личная жизнь   отношения   познавательно   
2405
19

Личная жизнь жителей Южной Кореи подчинена определенным правилам.


Что происходит с людьми во всём мире, и в Южной Корее не исключение, перед тем, как они решаются связать себя узами брака и завести детей? Всё правильно, они влюбляются! Вот только и эта часть личной жизни у жителей Южной Кореи подчинена определенным правилам.

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Так, например, юные корейцы начинают встречаться с противоположным полом гораздо позже, чем их европейские сверстники - те и вовсе умудряются ввязываться в серьёзные отношения ещё будучи в старшей школе. У корейцев все иначе. Любовь - это, конечно, прекрасно, но едва ли она прокормит тебя в будущем или обеспечит достойный уровень заработка! Поэтому до определённого момента, а точнее, до поступления в высшие учебные заведения, родители в Южной Корее запрещают своим чадам заводить какие-либо романтические отношения. Сперва образование, а всё остальное - потом.

К тому же, при всём желании просто отправиться на свидание с привлекательными парнем или девушкой, молодые корейцы не могут. В Южной Корее не принято вот так, с бухты-барахты, приглашать человека на свидание... даже если он тебе очень симпатичен. Другое дело, положиться на друзей и родственников в поиске потенциального партнера - вот это в Корее обычная практика!

Корейцы даже придумали специальный термин для таких встреч - согэтхин, состоящий, по сути, из двух слов - "митин" ("встреча" на английском) и "согэ" ( «представление», "знакомство" на корейском). Этим термином корейцы называют свидание (чаще всего, вслепую), организованное друзьями, близкими и даже коллегами по работе.

Такой способ знакомства, к слову, лишний раз подчёркивает сдержанность и консерватизм корейцев, которым крайне неловко знакомится с новым человеком самостоятельно. Мало ли, как он отреагирует! А когда свидание организовано заранее, да ещё и близкими людьми, велика вероятность, что всё пройдёт отлично!


Еще один способ знакомства в целью серьёзных отношений нам чуть ближе, поскольку в нём задействована профессиональная сваха. Такие свидание носят названия матссон, и к ним чаще всего прибегают люди старшего возраста. Однако во многих корейских дорамах нередко демонстрируются эпизоды, в которых состоятельные родители нанимают сваху, чтобы та подобрала достойную партию их сыну или дочери.

Чаще всего, сваха требуется тем корейцам, которые, скажем так, "засиделись в девках" (если это касается женщин). Грубо говоря, взрослым людям, которые по тем или иным причинам никак не могут найти себе подходящего партнёра. И для них матссон - оптимальный вариант!

Что же касается самих свиданий, то и здесь корейцы придерживаются старомодных и весьма консервативных канонов. Особенно это касается первого свидания. Проще говоря, за ужин и прочие развлечения при первой встрече платит мужчина, но если свидание прошло хорошо, и пара готова двигаться дальше, то они вполне могут придумать и свои правила: например, платить пополам или по очереди.

Также корейцы крайне сдержаны в проявлении нежных чувств. Именно поэтому на городских улицах Южной Кореи не встретишь страстно целующиеся парочки, которым плевать на общественное мнение. Им не плевать, поэтому самым страстным проявлением чувств у корейских влюблённых является касание рук друг друга или лёгкий поцелуй в щеку.


Но что более ярко отражает взаимную симпатию, так это ношение одинаковой или парной одежды: например, футболок со схожим принтом. К слову, парные футболки корейцы обычно носят во время медового месяца, когда по традиции отправляются на остров Чеджу. Да и в целом одинаковые вещи - это сигнал обществу о том, что двух людей связывают романтические чувства.

С родителями тоже все непросто, ведь, как вы помните, роль старших членов семьи в корейском обществе велика до нельзя. Поэтому просто так зайти в дом и пригласить девушку/парня на свидание или, наоборот, по окончании встречи проводить домой не получится - в Южной Корее это не принято. Встреча и знакомство с семьёй - мероприятие официальное, ведь на нём кореец должен не просто представиться семье своей будущей пассии, но и завоевать их доверие. В противном случае, первое свидание может запросто стать последним...

Жители Южной Кореи крайне трепетно относятся к годовщинам отношений, и особенно к 100-дневным и 1000-дневным. Если пара продержалась вместе 100 дней, это означает, что влюбленные уже готовы перейти на более высокий уровень отношений, и официально считаются парой. С 1000-дневными годовщинами примерно та же история, и пары, преодолевшие этот рубеж, могут запросто связывать себя узами брака.

100-дневную и 1000-дневную годовщину в Южной Корее принято праздновать красиво и романтично. Например, влюбленные корейцы вешают замки любви у башни Намсан в Сеуле, похожие на те, что влюбленные оставляют на мостах Парижа и других городов. Или же по случаю 100-дневной годовщины отношений молодой человек может послать девушке букет из 100 роз, выложить лепестками на открытом поле ее имя или расставить на земле горящие свечи в форме огромного сердца. В общем, не говорите потом, что корейцы не романтичные!

Вот и ко Дню Святого Валентина влюбленные из Южной Кореи относятся с большим воодушевлением и очень любят этот праздник. Вот только милые "валентинки" и другие романтические подарки на 14 февраля готовят только женщины.

А мужчины ждут... ждут, когда наступит 14 марта - Белый день. Это праздник появился в Японии, но, как водится, получил широкое распространение и в других азиатских странах. На Белый день корейские мужчины обязательно дарят своим "половинкам" что-нибудь белое. Это можно быть шоколад, цветы, мягкая игрушка или... бельё. Да-да, именно бельё, такой подарок является чуть ли не единственным открыто интимным и пикантным проявлением влюбленности у корейцев!

Ну и, конечно же, у большинства граждан Южной Кореи, особенно у тех, кто придерживается традиционного и консервативного уклада жизни, существует строгий запрет на совместное проживание до свадьбы. И хотя в современном мире многие пары пренебрегают традициями, такое поведение все же считается весьма неуважительным и даже постыдным.

Большинство родителей в Южной Корее очень удивятся, узнав, что кто-то из их детей или просто знакомых живёт со своим спутником или спутницей до свадьбы. Точно так же относятся и к рождению детей вне брака. Корейцы старшего поколения убеждены, что пара может съехаться, только заключив брак. А про детей и говорить нечего! Ребенок просто не может появиться на свет в неполной семье! И западный подход "попробовать пожить вместе" в Корее не работает. Ведь принцип "оценить друг друга до свадьбы" корейской культуре чужд и непонятен.

И ещё вот какой момент. Многие влюбленные корейцы, удостоверившись во взаимной привязанности, начинают носить «парные кольца» задолго до свадьбы. Чаще всего это происходит сразу после 100-дневной годовщины, и парными кольцами влюбленные лишний раз подчёркивают тот факт, что они вместе. А дальше - только свадьба. Но об этом как-нибудь в другой раз.

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Метки: Жизнь   Корея   Южная Корея   интересно   личная жизнь   отношения   познавательно   
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6  комментариев
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75k
Доктор Джонс Час назад
Трахаются они хотя бы по-человечьи?
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111k
Барон Мюнхгаузен. 18 минут назад
"Поэтому до определённого момента, а точнее, до поступления в высшие учебные заведения, родители в Южной Корее запрещают своим чадам заводить какие-либо романтические отношения"
Такое ощущение что ВСЕ корейцы учатся в ВУЗах...
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1k
Николай 20 минут назад
Одна из стран на которую было похрен всегда.
Но в качестве личной причины могу назвать две: Киа Венга развалилась в хлам к 65 тыщ км, Сид продался к 32 потому что начал повторять судьбу Венги..
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Forestdude

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