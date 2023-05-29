Как устроена личная жизнь корейцев

С родителями тоже все непросто, ведь, как вы помните, роль старших членов семьи в корейском обществе велика до нельзя. Поэтому просто так зайти в дом и пригласить девушку/парня на свидание или, наоборот, по окончании встречи проводить домой не получится - в Южной Корее это не принято. Встреча и знакомство с семьёй - мероприятие официальное, ведь на нём кореец должен не просто представиться семье своей будущей пассии, но и завоевать их доверие. В противном случае, первое свидание может запросто стать последним...