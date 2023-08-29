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9 привычных продуктов, которые изменили до неузнаваемости

9 привычных продуктов, которые изменили до неузнаваемости

Автор:
29 августа 2023 20:10
Сообщество : Еда
Метки: До неузнаваемости   Поразят   Удивительные   Учёные   изменили   продукты   
1154
10

Когда хорошо знакомые продукты пытаются как-то модифицировать, разумеется ГМО не идёт в счёт, то получается нечто удивительное. В этом посте вы увидите совершенно невероятные изобретения учёных, которые поразят даже самых искушённых гурманов.

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Метки: До неузнаваемости   Поразят   Удивительные   Учёные   изменили   продукты   
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10  комментариев
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62k
doker 51 минуту назад
Интересное решение.
Сантехники будут изумлены, прочищая канализацию - будет красиво.
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84k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Комментарий к фото
Я такой водой с гуминовым минеральным комплексом огурцы и помидоры поливаю.
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38k
Вепс 43 минуты назад
Сплошной маркетинг. А полезного по факту ноль, главное втюхать свой товар.
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6k
MPEG-8 47 минут назад
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504
Makfatym 49 минут назад
Вот алкаш, а ещё клубникой закусывает...

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