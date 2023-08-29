9 привычных продуктов, которые изменили до неузнаваемости

1154
10
Когда хорошо знакомые продукты пытаются как-то модифицировать, разумеется ГМО не идёт в счёт, то получается нечто удивительное. В этом посте вы увидите совершенно невероятные изобретения учёных, которые поразят даже самых искушённых гурманов.
1. Прозрачный кофе
Необычное для современного общества «изобретение» представили миру братья из Словакии. Многие уже заинтересовались и хотят непременно попробовать бесцветный кофе. По словам производителя, кофейный напиток изготовлен из высококачественных кофейных зерен Arabica и чистой воды. Напиток не оставляет пятен на зубах и одежде, но зато полностью передает его вкусовые качества.
×
×
2. Розовый шоколад
Компания "Барри Каллебаут" из Швейцарии провела несколько лет в поисках и исследованиях, пытаясь изготовить натуральный розовый шоколад из розовых зерен какао. Этот сорт растет в разных частях мира, в том числе в Эквадоре, Бразилии и Кот-д’Ивуаре, но швейцарская компания первой сделала из него розовый шоколад, без добавления красителей и ароматизаторов.
3. Чёрная вода
Это природная артезианская вода с гуминовым минеральным комплексом, благодаря которому она естественным образом приобретает уникальный чёрный цвет. Производители утверждают, что она содержит полезные минералы, которые очищают организм от токсинов, тяжёлых металлов, аллергенов, бактерий и вирусов, повышают иммунитет и являются поставщиками аминокислот в клетки нашего организма.
4. Голубое вино
Предприниматель из Франции, создал вино под названием Vindigo. Этот напиток произведен на основе 100% шардоне, а чтобы придать алкоголю голубой оттенок, его пропускают через кашицу из богатых антоцианами шкурок красных сортов винограда «аликанте» и «матаро», который растет рядом с винодельней в Омодосе.
5. Белый арбуз
Сорт арбуза "Белое чудо" – это экзотический сорт, «предки» которого жили в далекой Южной Африке. Ныне этот сорт считается очень сочным и сладким. Окраска у Белого чуда практически ничем не отличается от обычной окраски арбузов. Кожура у плода довольно тонкая, а внутри находится мякоть белоснежного цвета, обладающая освежающим ароматом клубники и огурца.
6. Синяя клубника
Пользователи в интернете ведут споры о реальности этой синей ягоды, но она действительно существует. Конечно этот необычный сорт получили с участием генных технологий, внедрив в ягоду ген арктической камбалы. Зато в результате ягода получилась устойчивой к холодам и низким температурам.
7. Светящиеся в темноте пончики
В Сиднее есть кафе "Black Star Pastry", здесь можно попробовать светящиеся в темноте пончики. Их создатель — Кристофер Те. Правда, светятся не сами пончики, а глазурь, которой они покрыты. Дело в том, что шеф-повар добавил в неё витамин B2, который и придаёт свечение.
8. Голубое пиво
Этот необычный напиток варят в японской пивоварне Hokkaido Abashiri Beer. Сделано оно на воде из ледников, в которую добавляют местные цветы и голубые водоросли. У напитка освежающий эффект и легкий вкус.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сколько просрочки можно купить в Германии на 8 евро
- Учёные воссоздали 9000-летнее ожерелье, найденное в могиле ребёнка
- Ученые придумали новый способ, как лечить кариес
- Учёные сделали новые снимки Солнца в потрясающем качестве
- Учёные открыли способ проводить ток при комнатной температуре
Новости партнёров
реклама
Сантехники будут изумлены, прочищая канализацию - будет красиво.
Цианоз (синюшность кожного покрова) при каких заболеваниях развивается цианоз?
Цианоз в большинстве случаев является проявлением патологии сердечно-сосудистой или дыхательной систем.
- Ишемическая болезнь сердца, к которой среди прочих относятся стенокардия и последствия перенесенного инфаркта миокарда. В основе данного заболевания лежит недостаточное снабжение кислородом сердечной мышцы.
- Кардиомиопатии – первичное поражение клеток сердечной мышцы.
- Аритмии, например фибрилляция предсердий.
- Инфекционные миокардиты – воспалительное поражение сердечной мышцы инфекционного происхождения.
- Пороки клапанов сердца, например аортальный стеноз, митральная недостаточность и др.
К заболеваниям дыхательной системы, часто приводящим к развитию дыхательной недостаточности с появлением цианоза, относят:
Пневмонию (воспаление легких).
Бронхиолит (воспаление мельчайших бронхиол – дыхательных путей).
Хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).
Бронхиальную астму, не контролируемую приемом специальных лекарственных препаратов, и другие более редкие заболевания.