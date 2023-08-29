9 привычных продуктов, которые изменили до неузнаваемости

В Сиднее есть кафе "Black Star Pastry", здесь можно попробовать светящиеся в темноте пончики. Их создатель — Кристофер Те. Правда, светятся не сами пончики, а глазурь, которой они покрыты. Дело в том, что шеф-повар добавил в неё витамин B2, который и придаёт свечение.