Ученые придумали новый способ, как лечить кариес

Поговорим о наболевшем. Что дается человеку трижды: первые два раза бесплатно, а за третий нужно заплатить?
Вот все же природа - несправедливая штука, почему у акул на протяжении всей жизни зубы растут, а мы должны страдать? Ну давайте будем честны, поход к стоматологу - удовольствие не из дешевых!
Короче, шутки в сторону, ученые долго думали над этим вопросом и пришли к выводу, что заполнять дырки пломбами это не самый лучший способ борьбы с кариесом. Первым шагом было выяснить, как именно образуется эмаль. Это сложно, потому что клетки, вырабатывающие эмаль, известные как амелобласты, исчезают вскоре после того, как у взрослого человека заканчивают расти зубы.
Биолог Ханнеле Руохола-Бейкер из Вашингтонского университета с коллегами разработали альтернативу. Они провели исследование, в котором доказали, что стволовые клетки могут превращаться в любой тип клеток в организме, в том числе их можно использовать для естественного восстановления зубной эмали.
Методы лечения на основе стволовых клеток - не единственные, которые проходят клинические испытания. В настоящий момент ученые работают над синтетическими белками, которые также можно использовать для восстановления зубов. Их можно включить в состав зубных паст, но синтетические составы могут быть менее долговечными, чем человеческая эмаль. Главное, чтобы дешевле были чем цена пломбы в стоматологии!
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