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Ученые придумали новый способ, как лечить кариес

Ученые придумали новый способ, как лечить кариес

Автор:
27 августа 2023 09:14
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: зубы   кариес   пломбы   стволовые клетки   стоматологи   ученые   
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Поговорим о наболевшем. Что дается человеку трижды: первые два раза бесплатно, а за третий нужно заплатить?

Вот все же природа - несправедливая штука, почему у акул на протяжении всей жизни зубы растут, а мы должны страдать? Ну давайте будем честны, поход к стоматологу - удовольствие не из дешевых!


Короче, шутки в сторону, ученые долго думали над этим вопросом и пришли к выводу, что заполнять дырки пломбами это не самый лучший способ борьбы с кариесом. Первым шагом было выяснить, как именно образуется эмаль. Это сложно, потому что клетки, вырабатывающие эмаль, известные как амелобласты, исчезают вскоре после того, как у взрослого человека заканчивают расти зубы.


Биолог Ханнеле Руохола-Бейкер из Вашингтонского университета с коллегами разработали альтернативу. Они провели исследование, в котором доказали, что стволовые клетки могут превращаться в любой тип клеток в организме, в том числе их можно использовать для естественного восстановления зубной эмали.


Методы лечения на основе стволовых клеток - не единственные, которые проходят клинические испытания. В настоящий момент ученые работают над синтетическими белками, которые также можно использовать для восстановления зубов. Их можно включить в состав зубных паст, но синтетические составы могут быть менее долговечными, чем человеческая эмаль. Главное, чтобы дешевле были чем цена пломбы в стоматологии!



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Метки: зубы   кариес   пломбы   стволовые клетки   стоматологи   ученые   
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4  комментария
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salim777 2 часа назад
Офигенный пост. О чём он? О том что пломбы дорого, но неэффективно, а других методов пока нет, только предположения? Отлично, очень полезно, слов нет. По ходу весь пост ради смешной картинки.
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51k
turyst Час назад
Биолог Ханнеле Руохола-Бейкер из Вашингтонского университета с коллегами разработали альтернативу. Но потом пропали без вести. Полиция до сих пор не может отыскать их следы.
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