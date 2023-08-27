Ученые придумали новый способ, как лечить кариес

Короче, шутки в сторону, ученые долго думали над этим вопросом и пришли к выводу, что заполнять дырки пломбами это не самый лучший способ борьбы с кариесом. Первым шагом было выяснить, как именно образуется эмаль. Это сложно, потому что клетки, вырабатывающие эмаль, известные как амелобласты, исчезают вскоре после того, как у взрослого человека заканчивают расти зубы.

Биолог Ханнеле Руохола-Бейкер из Вашингтонского университета с коллегами разработали альтернативу. Они провели исследование, в котором доказали, что стволовые клетки могут превращаться в любой тип клеток в организме, в том числе их можно использовать для естественного восстановления зубной эмали.