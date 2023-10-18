Девочка провела 10 лет запертой в комнате

В семье Вайли, спустя пять лет с бракосочетания, родилась первая девочка, прожившая всего 10 недель. Именно после её появления Кларк перестал выносить шум и в очередной раз, когда малышка заплакала, он просто отнёс её в гараж на всю ночь. Это привело к переохлаждению и воспалению лёгких. Ребёнок умер.

Через несколько лет у четы родился сын, которому довелось прожить несколько месяцев. Он умер, захлебнувшись своей слизью, а родители не успели ему помочь откашляться.

Третьего ребёнка забрала себе прабабушка и это спасло ему жизнь. Через несколько лет женщина попала в автокатастрофу и погибла. Мальчик был вынужден вернуться к родителям, но он уже достаточно окреп и подрос, чтобы у них выжить.

А вот четвёртой как раз стала Сьюзан. В семье её называли Джини.