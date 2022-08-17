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Самые жестокие дети-убийцы в истории

Самые жестокие дети-убийцы в истории

Автор:
17 августа 2022 18:59
Сообщество : Криминал
Метки: Жизнь   Страшное   воспитание   дети   истории   криминал   преступления   убийства   
798
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Что двигало ими? Шизофрения? Детские травмы? При упоминании их злодеяний невольно бегут мурашки по коже.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Страшное   воспитание   дети   истории   криминал   преступления   убийства   
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5  комментариев
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Аристарх Севидов 2 часа назад
«Сайт веселого настроения» говорили они
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3k
Бровеносец в потёмках Час назад
Эрик Смит (22 января 1980 года)
В 13 лет Эрик Смит был объектом для издевательств из-за своих очков с толстыми линзами, веснушек, длинных рыжих волос и еще одной особенности: выступающих удлиненных ушей. Такая особенность является побочным эффектом лекарства от эпилепсии, которое его мать принимала во время беременности. Смита обвинили в убийстве четырехлетнего ребенка по имени Деррик Робби. 2 августа 1993 года малютка был задушен, голова была пробита большим камнем и плюс к этому ребенка изнасиловали небольшой веткой.
Психиатр поставил диагноз эмоционально неустойчивое расстройство личности, из-за которого человек не может управлять своим внутренним гневом. Смита осудили и отправили в тюрьму. За шесть лет в тюрьме он пять раз получал отказ в условно-досрочном освобождении.
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