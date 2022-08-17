Самые жестокие дети-убийцы в истории

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Что двигало ими? Шизофрения? Детские травмы? При упоминании их злодеяний невольно бегут мурашки по коже.
Сложно уложить в голове, на какие страшные вещи способны дети. Жестокие убийства этих кровожадных существ серьёзно напугали и взбудоражили общественность.
Мэри Флора Белл, 11 лет
Своё первое преступление Мэри совершила в 1968 году - накануне своего 11-летия. Она убила четырёхлетнего Мартина Брауна. А через несколько месяцев Мэри со своей умственно отсталой подругой убили ещё одного малыша. В отчётах полиции есть сведения, что преступница вернулась на место преступления, чтобы вырезать на теле ребёнка букву "М", и оскопить его ножницами.
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Мэри родилась в бедной многодетной семье в плохом районе Ньюкасла. Мать её работала проституткой и когда уезжала работать, то дети оставались без присмотра. Ангельская внешность Мэри совершенно не вязалась с её агрессивным характером - подарки от родственников она рвала и ломала, а в школе агрессивно вела себя по отношению к другим детям.
Мэри Флора Белл была приговорена к пожизненному заключению, но провела в тюрьме только 12 лет и вышла по амнистии. А после выхода на свободу сменила имя и родила ребёнка, уехав подальше от журналистов.
Мэри Флора Белл была приговорена к пожизненному заключению, но провела в тюрьме только 12 лет и вышла по амнистии. А после выхода на свободу сменила имя и родила ребёнка, уехав подальше от журналистов.
Аркадий Нейланд, 15 лет
Он стал единственным подростком, которого расстреляли в СССР после войны.
Аркадий родился в 1949 году в Ленинграде. С матерью, отчимом и двумя сводными братьями он жил в одной комнате в коммуналке. Жила семья бедно, а родители были алкашами и били своих детей. Уже в 12 лет Нейланд встал на учёт в милиции за мелкую кражу. И она была не последней.
В 15 лет он, под видом почтальона, проник в квартиру с целью грабежа. 37-летней хозяйке жилища Нейланд нанёс 15 ударов топором, а за шесть ударов убил маленького сына женщины. Полюбовавшись на кровавый фарш, подросток позавтракал, потом сделал несколько эротических фотографий своей жертвы, поджёг квартиру и ушёл.
Аркадий родился в 1949 году в Ленинграде. С матерью, отчимом и двумя сводными братьями он жил в одной комнате в коммуналке. Жила семья бедно, а родители были алкашами и били своих детей. Уже в 12 лет Нейланд встал на учёт в милиции за мелкую кражу. И она была не последней.
В 15 лет он, под видом почтальона, проник в квартиру с целью грабежа. 37-летней хозяйке жилища Нейланд нанёс 15 ударов топором, а за шесть ударов убил маленького сына женщины. Полюбовавшись на кровавый фарш, подросток позавтракал, потом сделал несколько эротических фотографий своей жертвы, поджёг квартиру и ушёл.
Несколько соседей показали, что в период с 10.00 до 11.00 слышали из девятой квартиры душераздирающие женские крики и надрывный детский плач. А дворничиха рассказала о незнакомом высоком, губастом угловатом парне лет пятнадцати-шестнадцати, которого видела на лестничной площадке примерно в это же время. Подростка искали сутками, ленинградская милиция совершила беспрецедентный поступок по тем временам - добилась того, что фото Нейланда показали по всесоюзному телевидению. Его взяли в Сухуми, когда он выходил из московского поезда. Его нашли за четыре дня.
Аркадий Нейланд был расстрелян по личному приказу Хрущёва 11 августа 1964 года.
Аркадий Нейланд был расстрелян по личному приказу Хрущёва 11 августа 1964 года.
Джон Венейблс и Роберт Томпсон, 10 лет
Мама трёхлетнего Джеймса Балджера на минуту забежала в магазин, приказав сыну никуда не двигаться с места. Когда она вышла, мальчика нигде не было.
Венейблс и Томпсон увели ребёнка на железнодорожные пути, где зверски избивали его камнями, железным прутом, прыгали на него и топтали ногами. После чего Джеймса измазали синей краской и оставили на рельсах, желая выдать всё за несчастный случай.
Преступление получилось раскрыть благодаря камерам видеонаблюдения в магазине. Также появилась информация, что в тот день оба мальчика отсутствовали в школе. Прохожие говорили, что видели двоих подростков, волочащих за собой маленького плачущего Джеймса, но на все вопросы мальчики убедительно говорили, что это их младший брат/что они нашли потерявшегося ребёнка и ведут его в полицию.
Венейблс и Томпсон увели ребёнка на железнодорожные пути, где зверски избивали его камнями, железным прутом, прыгали на него и топтали ногами. После чего Джеймса измазали синей краской и оставили на рельсах, желая выдать всё за несчастный случай.
Преступление получилось раскрыть благодаря камерам видеонаблюдения в магазине. Также появилась информация, что в тот день оба мальчика отсутствовали в школе. Прохожие говорили, что видели двоих подростков, волочащих за собой маленького плачущего Джеймса, но на все вопросы мальчики убедительно говорили, что это их младший брат/что они нашли потерявшегося ребёнка и ведут его в полицию.
Когда полицейские проверили дома обоих мальчиков, то они нашли не только синюю краску на куртке Венейблса, но и кровь на туфлях Томпсона.
Назначенные судом психиатры заявили, что и Томпсон, и Венейблс знали разницу между добром и злом. Они также сообщили, что ни один из мальчиков не был социопатом. Но врачи так не смогли найти повода для этого бесчеловечного преступления. Мотив до сих пор остается неясным.
Суд состоялся в 1993 году, мальчиков приговорили к 10-летнему заключению, но выпустили досрочно. В марте 2010 Венейблс вновь попал в тюрьму за нарушение условий досрочного освобождения. Местонахождение второго убийцы, Томпсона, держится властями Великобритании в секрете.
Назначенные судом психиатры заявили, что и Томпсон, и Венейблс знали разницу между добром и злом. Они также сообщили, что ни один из мальчиков не был социопатом. Но врачи так не смогли найти повода для этого бесчеловечного преступления. Мотив до сих пор остается неясным.
Суд состоялся в 1993 году, мальчиков приговорили к 10-летнему заключению, но выпустили досрочно. В марте 2010 Венейблс вновь попал в тюрьму за нарушение условий досрочного освобождения. Местонахождение второго убийцы, Томпсона, держится властями Великобритании в секрете.
Джесси Померой, 14 лет
Джесси прозвали "юный бостонский изверг". В 14 лет его арестовали за зверское убийство четырёхлетнего мальчика. Однако за три года до этого Померой пытал семерых других мальчиков, за что был отправлен в детскую исправительную колонию. Выпустили Джесси скоро (слишком скоро) и он сначала изуродовал, а потом убил десятилетнюю девочку, которая забежала в магазин его матери. Через месяц он похитил ребёнка, отвёз его на болото за городом и кромсал ножом до тех пор, пока у малыша не отвалилась голова. Когда ему показали тело и спросили, считает ли он себя виновным, то он лаконично ответил: "Кажется, это сделал я".
Дело штата Массачусетс против Помероя рассматривал суд округа Саффолк 9 и 10 декабря 1874-го. Подростка признали виновным, с рекомендацией жюри проявить снисхождение, учитывая юный возраст Джесси. Но сторона обвинения настаивала на смертной казни через повешение.
Несколько советов было проведено, чтобы отозвать смертную казнь и в итоге Померой был приговорен к пожизненному заключению, откуда он десятилетиями писал прошения о помиловании.
В 70 лет, Померой, чье здоровье ухудшалось, был переведен в Больницу Бриджуотер для душевнобольных преступников, где умер 29 сентября 1932-го.
Несколько советов было проведено, чтобы отозвать смертную казнь и в итоге Померой был приговорен к пожизненному заключению, откуда он десятилетиями писал прошения о помиловании.
В 70 лет, Померой, чье здоровье ухудшалось, был переведен в Больницу Бриджуотер для душевнобольных преступников, где умер 29 сентября 1932-го.
Владимир Винничевский, 15 лет
Он стал самым молодым серийным убийцей в СССР, которого приговорили к смертной казни.
Мальчик с довольно-таки миловидной внешностью, родился в Свердловске в 1923 году. Он, будучи подростком, убивал и насиловал детей в возрасте от двух до четырёх лет. Известно о 18 нападениях, восемь из которых закончились смертью малышей. Владимир сначала душил их, а потом добивал при помощи ножа. Долгое время он держал в страхе город и его поймали благодаря трём курсантам свердловской школы милиции: они увидели, как Винничевский уносил в лес маленького мальчика.
Владимир Винничевский был расстрелян в 1940-м году.
Мальчик с довольно-таки миловидной внешностью, родился в Свердловске в 1923 году. Он, будучи подростком, убивал и насиловал детей в возрасте от двух до четырёх лет. Известно о 18 нападениях, восемь из которых закончились смертью малышей. Владимир сначала душил их, а потом добивал при помощи ножа. Долгое время он держал в страхе город и его поймали благодаря трём курсантам свердловской школы милиции: они увидели, как Винничевский уносил в лес маленького мальчика.
Владимир Винничевский был расстрелян в 1940-м году.
Кстати, семья мальчика была относительно благополучной и не бедной - отец, бывший чекист, работал в типографии, мама работала кассиром. Но в семье были проблемы. Мать слишком строго ограничивала зарождающийся интерес сына к противоположному полу (за романтичные письма к однокласснице Владимир был сильно наказан), а отец страдал вспышками ревности, в которых перепадало и мальчику, которого тот грозился отправить в интернат.
Родители отреклись от своего сына. Правда если отец сразу же требовал для Владимира самого строгого наказания, то мать ещё долго обивала пороги чиновников, прося о помиловании. Но под давлением супруга сдалась.
Родители отреклись от своего сына. Правда если отец сразу же требовал для Владимира самого строгого наказания, то мать ещё долго обивала пороги чиновников, прося о помиловании. Но под давлением супруга сдалась.
Источник:
АНТИФИШКИ
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