Самые жестокие дети-убийцы в истории

Джесси прозвали "юный бостонский изверг". В 14 лет его арестовали за зверское убийство четырёхлетнего мальчика. Однако за три года до этого Померой пытал семерых других мальчиков, за что был отправлен в детскую исправительную колонию. Выпустили Джесси скоро (слишком скоро) и он сначала изуродовал, а потом убил десятилетнюю девочку, которая забежала в магазин его матери. Через месяц он похитил ребёнка, отвёз его на болото за городом и кромсал ножом до тех пор, пока у малыша не отвалилась голова. Когда ему показали тело и спросили, считает ли он себя виновным, то он лаконично ответил: "Кажется, это сделал я".