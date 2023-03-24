Самая старая серийная убийца в России

Соседка, жившая рядом с Жуковой, рассказала, что 14 декабря 2005 года (в тот вечер, когда пропала Настя), она пошла выгуливать своих немецких овчарок, и они привели её за угол дома, где на снегу были разбросаны свежие куски мяса. Она обсудила это с матерью, и они подумали, что это догхантеры пытаются отравить собак. А наутро милиция уже совершала поквартирный обход с вопросами, не видел ли кто школьницу. Женщины пошли в милицию и в компании сотрудника отправились обратно к дому, но мясо уже было растащено собаками, однако кровь на снегу осталась. Милиционер просто втоптал эти следы в снег.

27 декабря мужчина, остановившись случайно рядом со свалкой Берёзовки, увидел валяющийся чёрный пакет с мясом. Он решил забрать его для своей собаки и только дома увидел там человеческие останки. Мужчина тут же сообщил о жуткой находке в милицию. Невозможно представить ужас мамы Насти, которую пригласили на опознание.

Весь Хабаровск был в шоке от того, что происходит в их пригороде.