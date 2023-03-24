Самая старая серийная убийца в России

Обычную и ничем не примечательную пенсионерку Софью Жукову, работавшую мясником в селе Берёзовка (Хабаровский край), подозревали как минимум в трёх убийствах.
В 1939 году в деревне Звягино (Нижегородская область) родилась Софья Жукова. Образования у неё не было и она всю жизнь занималась несложным трудом. Перебралась со временем в Хабаровск и поселилась там в Берёзовке, выйдя замуж. В 2005 году её муж скончался, а дальше непонятно, то ли жизнь пенсионерки так сильно подкосила смерть мужа, то ли он был единственным, кто мог сдерживать её.
Первую свою жертву Софья убила в декабре 2005 года. Восьмилетняя девочка Настя шла из школы вместе со своей одноклассницей. У подъезда, где жили бабушка и дедушка девочки, девочки расстались, и Настя зашла в подъезд. Вслед за ней туда же зашла и Софья Жукова. Они были с ней знакомы, соседка как-то раз кричала на девочек, что отрубит им голову и руки. Соседку так вывели из себя якобы их громкие разговоры на лестничной клетке.
Больше Настю никто не видел. Родители девочки заявили в милицию и развесили по всему городу объявления о пропаже с номером телефона мамы Насти. Звонков было много, но один звонок ей особенно запомнился: женщина с характерным голосом сообщила, что Настя жива-здорова. Мама тут же сообщила в милицию о звонке и правоохранители смогли вычислить, что звонок поступил из колбасного цеха. А Софья Жукова как раз работала на мясопереработке.
Соседка, жившая рядом с Жуковой, рассказала, что 14 декабря 2005 года (в тот вечер, когда пропала Настя), она пошла выгуливать своих немецких овчарок, и они привели её за угол дома, где на снегу были разбросаны свежие куски мяса. Она обсудила это с матерью, и они подумали, что это догхантеры пытаются отравить собак. А наутро милиция уже совершала поквартирный обход с вопросами, не видел ли кто школьницу. Женщины пошли в милицию и в компании сотрудника отправились обратно к дому, но мясо уже было растащено собаками, однако кровь на снегу осталась. Милиционер просто втоптал эти следы в снег.
27 декабря мужчина, остановившись случайно рядом со свалкой Берёзовки, увидел валяющийся чёрный пакет с мясом. Он решил забрать его для своей собаки и только дома увидел там человеческие останки. Мужчина тут же сообщил о жуткой находке в милицию. Невозможно представить ужас мамы Насти, которую пригласили на опознание.
Весь Хабаровск был в шоке от того, что происходит в их пригороде.
Но постепенно бури обсуждений поутихли, жители села стали понемногу забывать о страшных находках.
В 2013 году к Жуковой приехала её дальняя пожилая родственница Анастасия Михеева, которая продала в Хабаровске квартиру и хотела пожить у Софьи неделю-другую. Едва появившись в Берёзовке, Михеева пропала. Её племянница и дочь заявили в полицию. За квартиру исчезнувшая получила три млн рублей и собиралась перебраться в столицу, чтобы жить там с дочерью.
Последний раз Михееву видели 9 марта.
Полицейские при допросе Жуковой выяснили, что, по её словам, родственница внезапно уехала жить к родственникам в Приморье. Жукова заверила правоохранителей, что даже пыталась остановить Михееву, но та села в какую-то неведомую чёрную машину и умчалась.
Убедительно, конечно, но вот на обоях и батарее пенсионерки следователь нашёл пятна крови. Их бабуля объяснила тем, что у Михеевой пошла из носа кровь.
Всё это, плюс слова дочери Михеевой, что никаких родственников у них в Приморье нет, вызвало больше вопросов, чем ответов. Однако доказать причастность Жуковой к исчезновению родственницы не удалось.
В январе 2019 года следующей жертвой психопатки стал 62-летний дворник Василий Шляхтич. Мужчину выгнала из дома сожительница, и он попросился пожить у своей знакомой. Которой, к несчастью, оказалась Софья Жукова.
28 января он исчез.
Исчезновение Шляхтича заметили быстро, ведь он несколько дней не появлялся на работе. У полиции в этот раз не было вопросов в том, кого подозревать. Соседи, живущие под квартирой Жуковой, рассказали, что в ночь на 29 декабря они слышали глухие удары сверху и мужские стоны, после которых удары стали ещё сильнее. И утром они видели, как Жукова шла к помойке с туго набитым пакетом. Полиция быстро сложила два и два и Жукову задержали. В квартире было множество пятен крови, принадлежавшей Шляхтичу, а также топор, измазанный этой же кровью. Останки дворника нашли на помойке дети.
Как бы не изворачивалась Сиплая (Жукову так прозвали сокамерницы) как бы ни выдумывала очередные показания, её отправили в СИЗО. Пока шли допросы преступницы, полиция начала пристально изучать страшные преступления в Берёзовке и начала проверять факты. Во время обыска в квартире Жуковой под линолеумом были найдены следы крови Анастасии Михеевой.
Пенсионерка, сидя в СИЗО, сдуру разоткровенничалась перед другими арестантками, рассказав в ужасающих подробностях расправ над Анастасией Михеевой, Василием Шляхтичем и маленькой Настей.
Сокамерницы честно рассказали следователям об услышанном, и Жуковой ничего не оставалось, как признаться в совершённом. Через несколько месяцев она, правда, попыталась отказаться от своих слов и заявила, что на неё давили, но найденные доказательства были против неё.
Каждый раз для убийства Софье нужен был малозначительный повод. Восьмилетнюю девочку она жестоко убила за то, что та несколько раз шумела в подъезде, родственницу и дворника женщина-мясник убила на почве незначительных бытовых ссор. Такое поведение свидетельствует о крайне нестабильном состоянии Софьи Жуковой. На её счету три жестоких убийства и три же случая надругательства над телами. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала Жукову полностью вменяемой. Суд не успел вынести обвинительный приговор при жизни, так как в декабре 2020 года Жукову положили в больницу с коронавирусом, где она скончалась 29 декабря.
Её признали виновной в преступлениях посмертно.
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