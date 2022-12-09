Она была страшным монстром с идеальной репутацией

8 декабря 1883 года Франкхейзены отправились по магазинам, а Мария зашла к ним домой, видимо, планируя подсыпать мышьяк им в молоко или воду. Там она увидела чан с горячей кашей, куда и подсыпала яд. Она поспешила вниз и предположила, что соседка с первого этажа могла её услышать и чтобы усыпить её бдительность, громко позвала Франкхейзенов, будто бы вошла только что и как ни в чём не бывало поздоровалась с соседкой. Но та позже заявила в суде, что отчётливо стук башмаков на лестнице.

В понедельник Добрая Ми хлопотала вокруг заболевшей семьи и даже к доктору обратилась. Тому самому, который не пришёл к умиравшей Сюзанне Абен. Врач не пришёл сначала и в этот раз, но через сутки всё-таки заподозрил что-то неладное в том, что трое здоровых людей внезапно и хором заболели.

Ребёнок и мать уже были мертвы, а отца семейства был доставлен в больницу, где успел перед смертью рассказать о каше со странным вкусом. Медики заподозрили мышьяк и их подозрения подтвердились на вскрытии.