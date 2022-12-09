Она была страшным монстром с идеальной репутацией

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Женщина по имени Мария Сваненбург была хорошо известна в рабочих кварталах Лейдена (Нидерланды). Она никому не отказывала в помощи.
Мария ухаживала за больными, присматривала за маленькими детьми, с радостью помогала старикам по хозяйству. Ну просто ангел, который всегда был готов помочь окружающим. Ну а то, что рядом с ней люди умирали чаще, чем рядом с другими людьми, так это всё совпадения. И соседи скончались, и родственники и все как-то внезапно. Но кто же мог подумать, что Добра Ми, как её называли, хладнокровная убийца, количество жертв которой исчислялось десятками!
Мария Катарина Сваненбург появилась на свет 9 сентября 1839 года в Лейдене. Родители девочки были людьми небогатым, что несомненно оказало влияние на всю её жизнь. С утра до самой ночи маленькая Мария постоянно помогала матери по хозяйству и только в субботу могла немного отдохнуть.
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В 1869 году Мария вышла замуж за Йоханнеса ван дер Линдена, кузнеца по профессии. Невесте было тридцать лет и уже трое детей от самых разных мужчин. В браке у Марии и Йоханнеса родились ещё четыре дочки и двое сыновей. Шесть из девяти детей умерли в раннем возрасте и сейчас поневоле задумаешься - не приложила ли мать руку и тут. Но с другой стороны в те времена детская смертность была очень высокой.
В Лейденских рабочих кварталах конца 19 века жизнь складывалась из принципов солидарности и помощи друг другу. Соседи всегда поддерживали друг друга: присмотреть за детьми, приготовить для стариков еду, прибрать у них дома. Всё это было совершенно нормально, тем более, что многие женщины в те года работали, а детей и мужа при этом никто не отменял.
Мария Сваненбург работала прачкой на полставки и при этом никогда не отказывала в помощи каждому, кто обратится к ней. За свои услуги Добрая Ми брала символическую плату, что всех устраивало. Но со временем Мария решила, что было бы неплохо улучшить своё материальное положение...
Мария Сваненбург работала прачкой на полставки и при этом никогда не отказывала в помощи каждому, кто обратится к ней. За свои услуги Добрая Ми брала символическую плату, что всех устраивало. Но со временем Мария решила, что было бы неплохо улучшить своё материальное положение...
В те времена в Нидерландах была особая система ритуального страхования: любой мог застраховать родственника, знакомого, да вообще любого человека, не уведомив его об этом. А после его кончины страхователь получал определённую сумму, что была предназначена для похорон, но никто не контролировал, как использовались деньги.
В разных агентствах Добрая Ми застраховала десятки людей, сообщив чиновникам, что указанные ею люди просто не в состоянии обеспечить себе достойные похороны. Да её никто особо и не спрашивал - самое главное, что взносы платились вовремя.
В разных агентствах Добрая Ми застраховала десятки людей, сообщив чиновникам, что указанные ею люди просто не в состоянии обеспечить себе достойные похороны. Да её никто особо и не спрашивал - самое главное, что взносы платились вовремя.
Марии была не по карману дорогая страховка и ей удавалось избежать больших затрат. Да и клиенты что-то как-то быстро и внезапно умирали. Мария получала страховку (небольшие, кстати, суммы). Но у неё была ещё одна цель - получить наследство, ведь многие из тех, кому она "помогала" являлись её родственниками. Года шли, большие семьи постепенно вымирали, и получалось так, что Мария или её муж оказывались единственными наследниками.
Первой жертвой Марии стала её собственная мать, которую она отравила в 1880 году. Вслед за матерью Добрая Ми убила отца. За ними на тот свет отправились тесть, племянники, племянницы, двоюродные, троюдные братья и сёстры. Родственники закончились и стали умирать жители округи, которым заботливая Мария продолжала помогать в домашних хлопотах.
Вот, к примеру, малолетние дочери супругов Абен, за которыми регулярно присматривала Сваненбург. 23 ноября 1883 года внезапно умерла старшая Катарина, на которой маньячка "заработала" 104 гульдена. 1 декабря Мария отравила её младшую сестру - пятилетнюю Сюзанну, подмешав в молоко яд. Симптомы отравления мышьяком обычно проявляются через несколько часов, но малышке сразу стало плохо. Когда её мать пришла домой с работы, Мария заверила её, что скорее всего у ребёнка грипп, но врача вызывать не надо, мол, не будет от этого никакого толка, только ребёнка напугать.
Девочке стало хуже и тогда уже ко врачу пошла соседка, который отказался навещать ребёнка "в гриппе" и прописал микстуру. Но когда соседка принесла лекарство, то увидела обезумевшую от горя мать с мёртвым ребёнком на руках. Несчастная за неделю потеряла обеих дочерей. Сюзанна мучилась перед смертью, тело покрылось пятнами, её постоянно рвало, она кричала. И всё это время стакан отравленного молока так и стоял на столе, ведь Добрая Ми даже не помыла его. В похоронах она принимала самое активное участие, обмыла тело, обрядила его и получила свои услуги 1 гульден 18 центов.
Но вскоре Сваненбург решила действовать масштабнее: убивать-то можно не по одному, а сразу всю семью. Её корыстный взгляд упал на семью Франкхейзен - муж, жена и их маленький сын. Но вот тут-то она и прокололась. Расчётливость и жадность подвели Марию.
Она не могла не понимать, что в итоге на неё падёт подозрение - ведь она буквально оставляла за собой трупы. Наверное ей стоило бы хоть на время остановиться и залечь на дно, пока не уляжется расследование. Но Мария была уверена в своей безнаказанности, ведь столько убийств уже сошло с рук. Да ещё и идеальная репутация сыграла ей на руку.
Она не могла не понимать, что в итоге на неё падёт подозрение - ведь она буквально оставляла за собой трупы. Наверное ей стоило бы хоть на время остановиться и залечь на дно, пока не уляжется расследование. Но Мария была уверена в своей безнаказанности, ведь столько убийств уже сошло с рук. Да ещё и идеальная репутация сыграла ей на руку.
8 декабря 1883 года Франкхейзены отправились по магазинам, а Мария зашла к ним домой, видимо, планируя подсыпать мышьяк им в молоко или воду. Там она увидела чан с горячей кашей, куда и подсыпала яд. Она поспешила вниз и предположила, что соседка с первого этажа могла её услышать и чтобы усыпить её бдительность, громко позвала Франкхейзенов, будто бы вошла только что и как ни в чём не бывало поздоровалась с соседкой. Но та позже заявила в суде, что отчётливо стук башмаков на лестнице.
В понедельник Добрая Ми хлопотала вокруг заболевшей семьи и даже к доктору обратилась. Тому самому, который не пришёл к умиравшей Сюзанне Абен. Врач не пришёл сначала и в этот раз, но через сутки всё-таки заподозрил что-то неладное в том, что трое здоровых людей внезапно и хором заболели.
Ребёнок и мать уже были мертвы, а отца семейства был доставлен в больницу, где успел перед смертью рассказать о каше со странным вкусом. Медики заподозрили мышьяк и их подозрения подтвердились на вскрытии.
В понедельник Добрая Ми хлопотала вокруг заболевшей семьи и даже к доктору обратилась. Тому самому, который не пришёл к умиравшей Сюзанне Абен. Врач не пришёл сначала и в этот раз, но через сутки всё-таки заподозрил что-то неладное в том, что трое здоровых людей внезапно и хором заболели.
Ребёнок и мать уже были мертвы, а отца семейства был доставлен в больницу, где успел перед смертью рассказать о каше со странным вкусом. Медики заподозрили мышьяк и их подозрения подтвердились на вскрытии.
23 апреля 1885 году начался суд над Марией Сваненбург. Её обвиняли, что она отравила как минимум 102 человека, 27 из которых умерли в период между 1880 и 1883 годами. Велось расследование больше 90 случаев подозрительных смертей.
Мария "Добрая Ми" Сваненбург была признана виновной в убийствах и приговорена к пожизненному заключению. Скончалась в тюрьме в 1915 году.
Мария "Добрая Ми" Сваненбург была признана виновной в убийствах и приговорена к пожизненному заключению. Скончалась в тюрьме в 1915 году.
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Да, она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как величайший отравитель всех времен.
Но хорошую страховку она получила только на несколько человек.
Ею интересовались и историки и врачи. Вывод: ей нравилось "ощущение силы, позволяющей распоряжаться жизнью и смертью."
Утверждение, что ее собственные дети были первыми жертвами, маловероятно, поскольку бушевала вспышка холеры и смертность ее детей хорошо вписывается в статистику тех времен.