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Она была страшным монстром с идеальной репутацией

Она была страшным монстром с идеальной репутацией

Автор:
09 декабря 2022 20:31
Сообщество : Криминал
Метки: Прошлое   женщины   интересное   истории   история   криминал   преступления   
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Женщина по имени Мария Сваненбург была хорошо известна в рабочих кварталах Лейдена (Нидерланды). Она никому не отказывала в помощи.
Мария Катарина Сваненбург появилась на свет 9 сентября 1839 года в Лейдене. Родители девочки были людьми небогатым, что несомненно оказало влияние на всю её жизнь. С утра до самой ночи маленькая Мария постоянно помогала матери по хозяйству и только в субботу могла немного отдохнуть.
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В Лейденских рабочих кварталах конца 19 века жизнь складывалась из принципов солидарности и помощи друг другу. Соседи всегда поддерживали друг друга: присмотреть за детьми, приготовить для стариков еду, прибрать у них дома. Всё это было совершенно нормально, тем более, что многие женщины в те года работали, а детей и мужа при этом никто не отменял.
Мария Сваненбург работала прачкой на полставки и при этом никогда не отказывала в помощи каждому, кто обратится к ней. За свои услуги Добрая Ми брала символическую плату, что всех устраивало. Но со временем Мария решила, что было бы неплохо улучшить своё материальное положение...
Марии была не по карману дорогая страховка и ей удавалось избежать больших затрат. Да и клиенты что-то как-то быстро и внезапно умирали. Мария получала страховку (небольшие, кстати, суммы). Но у неё была ещё одна цель - получить наследство, ведь многие из тех, кому она "помогала" являлись её родственниками. Года шли, большие семьи постепенно вымирали, и получалось так, что Мария или её муж оказывались единственными наследниками.

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Метки: Прошлое   женщины   интересное   истории   история   криминал   преступления   
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1  комментарий
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Vadim Balabanov 24 минуты назад
Спасибо за пост. Но не все так однозначно.
Да, она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как величайший отравитель всех времен.
Но хорошую страховку она получила только на несколько человек.
Ею интересовались и историки и врачи. Вывод: ей нравилось "ощущение силы, позволяющей распоряжаться жизнью и смертью."
Утверждение, что ее собственные дети были первыми жертвами, маловероятно, поскольку бушевала вспышка холеры и смертность ее детей хорошо вписывается в статистику тех времен.
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