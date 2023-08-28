Пользователи рассказали, как в школе терпели унижения от учителей

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Школа для многих - место выживания. И порой доставалось не только от одноклассников, но и учителей. Перед вами истории пользователей, которые до сих пор в шоке от бестактности взрослых.
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А какие у вас были отношения в школе с учителями?
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А учителя английского не стажировались ни в США, ни в Британии, ни в Австралии.
Вот и самоутверждаются, на ком могут.