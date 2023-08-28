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Пользователи рассказали, как в школе терпели унижения от учителей

Пользователи рассказали, как в школе терпели унижения от учителей

Автор:
28 августа 2023 16:30
Сообщество : Истории
Метки: в школе   истории   истории из жизни   истории из школы   учителя   физрук   школа   
1332
14

Школа для многих - место выживания. И порой доставалось не только от одноклассников, но и учителей. Перед вами истории пользователей, которые до сих пор в шоке от бестактности взрослых.

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А какие у вас были отношения в школе с учителями?

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Метки: в школе   истории   истории из жизни   истории из школы   учителя   физрук   школа   
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9  комментариев
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6k
livaneth 54 минуты назад
Предполагаю, что учителя физкультуры из этой подборки не ездят на глендвагенах.
А учителя английского не стажировались ни в США, ни в Британии, ни в Австралии.
Вот и самоутверждаются, на ком могут.
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38k
Седой Полчаса назад
Я ученик советской школы, были и у нас учителя который ученики просто обожали, их предметы знали на зубок даже не очень старательные ученики, я сейчас с теплотой вспоминаю многих!!! Были и которые попали в учителя потому что так сложились обстоятельства...детей они просто терпели, нет они их не ненавидели, они терпели! Но иногда тормоза срываются...
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365
Илья 46 минут назад
Образованию хана. Помянем .
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33k
Юр21 47 минут назад
Бедные учителя...
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57
Нежмисто Живисто 51 минуту назад
В советское время родители,в случае конфликта, почти всегда становились на сторону учителя.
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55k
dima423 52 минуты назад
Всякое бывает, бывает не правы учителя, бывает сами ученики... у меня и то и другое в жизни было)
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5k
Трям Час назад
Розовые сопли от яжематерей.
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8k
sedoisever Час назад
А потом мамашу заставили "извиняТСЯ" перед учителем русского языка.
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