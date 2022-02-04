20+ самых странных предметов, которые учителя изъяли у учеников

1326
24
С чем только не сталкиваются школьные учителя! Иногда им приходится "конфисковывать" у учеников самые странные, забавные, а порой и пугающие предметы. Учителя и ученики с форума Reddit поделились несколькими такими историями.
"Я нашла бутылку водки, спрятанную в женском туалете 7-классницами. Все, кто возвращался из туалета, был пьяненьким, и я решила проверить, что не так"
×
×
"А я нашла напалм, или самодельный загущённый бензин, который любили нюхать школьники. Они носили его в сумках. От запаха пришлось избавляться долго"
"Маска гориллы. Один ученик надел ее, когда я повернулась к доске. Сначала посмеялась, потом "конфисковала", пока не забрали родители"
"Конфисковали арбалет у 17-летнего ученика школы-интерната, где я раньше работал. Тот же мальчик также любил приносить в школу фазанов, которых он убил в поместье своего отца, и ощипывать их в душевой..."
"Моя мама всю жизнь проработала учительницей начальных классов. Она рассказала о 10-летней ученице, над которой издевался мальчик. Папа девочки дал ей обрез, чтобы напугать обидчика. Та принесла его в школу и достала. Мальчик больше к ней не приближался"
"Моя мама всю жизнь проработала учительницей начальных классов. Она рассказала о 10-летней ученице, над которой издевался мальчик. Папа девочки дал ей обрез, чтобы напугать обидчика. Та принесла его в школу. Тот мальчик больше не приближался"
"Я частично глухая, и однажды мой учитель музыки взял мой слуховой аппарат и пытался доказать, что это наушник. Затем он накричал на меня на весь класс за то, что я играла не в такт - но я играла, как слышала"
"А я как-то увидела у ученицы младших классов огромный черный фаллоимитатор. Она сказала, что нашла его в школьном саду. Меня крайне смутила эта ситуация"
"Ученик младших классов однажды принес пару банок хард-зельцера (алкогольный напиток). С его слов, мама сказала ему, что неплохо выпить баночку в конце трудного дня"
"Как-то пришлось забрать телефон у ученика, когда у него включился Сири, который сказал: "Что тебе нужно от меня, стерва?"
"Я обучаю дошкольников. Однажды пришлось убеждать 6-летнего мальчика, что я должен забрать золотое кольцо его мамы и отдать ей. Он хотел подарить его девочке, которая ему нравилась"
"Пришлось забрать у одного ученика антибактериальный гель для рук. Тот пытался его выпить"
"Однажды мы организовали презентацию про родственников, и один ученик принес антикварный пистолет. При этом, он был рабочим"
"Сотрудница столовой подошла ко мне и сказала, что одна из моих учениц из второго класса пыталась оплатить что-то крупными купюрами, и в сумме у нее было 1000 долларов (это около 76 тыс рублей). Оказалось, девочка взяла их у мамы"
"Школьники приносили живых пчел в пакетах, и продавали их остальным. Некоторые даже выпускали их в классе. Пришлось все это конфисковывать и отслеживать"
"Самая необычная находка - большая аквариумная рыба в вазе во время проверки шкафчиков. Бедная еле вмещалась в вазу"
"Первоклассник принес в школу настоящие пули. Мы все перепугались. Пришлось в итоге обыскивать, чтобы найти пистолет.. Но обошлось только пулями"
"Когда я учился в третьем классе, учительница подошла ко мне и забрала игровые карточки, потому что я якобы много играл на переменах. Она сказала, что вернет мне их только в шестом классе"
"Мой одноклассник кидался сырыми яйцами на пол прямо в классе - так, чтобы учитель не заметил его. Учитель не заметил первые два броска, но на третий поймал его с поличным. У него "конфисковали" целую коробку яиц"
"Увидела у первоклассника горлышко от разбитой пивной бутылки. Я была в шоке, потому что это был примерный мальчик в классе.. Как потом выяснилось, другой мальчик попросил его принести "оружие" и спрятать его позже в песке"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- 20+ фото странных вещей, которые не каждый день увидишь
- Украинский "Тони Старк" набирает популярность в сети
- Снимать квартиру - все равно, что ходить по минному полю
- Почему Голливуд так боится зыбучих песков: история первой смерти на съемочной площадке
- На краю полярных льдов: жизнь и быт настоящих полярников
14
Понравилось14
Новости партнёров
Долго бы они патроны от маузера 7,92Х57 в пистолет впихивали.
2) Для "ботанов" сидящих на первой парте рядом с учительским столом.
Десяток пруссаков, привязать на длинный волос. Их надо посадить в коробочку, и постоянно в неё заглядывать. Училка не выдержит- отберёт. И откроет.
Если долго не отбирает - приоткрыть коробку, и выпустить насекомых. Они побегут от вас - к училке. Строем.
3) Большой грязный уличный кот, принесённый в портфеле, развлечёт вас мурлыканьем и согреет колени. (Учебники надо передать одноклассинку.)
Единственное, что выведет животное из состояния нирваны - визг училки.
Класс развлекается погоней за котом. Вы подхватываете животное на руки, и выносите из класса, приговаривая: "Бедный Барсик! Как эта дура тебя напугала!" В суматохе училка не успевает заметить, кто именно внёс кота.
4) Учительница пения берёт самые высокие ноты, если открывает пианино и находит там мышь. Если мышь игрушечная - ещё круче.