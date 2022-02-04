20+ самых странных предметов, которые учителя изъяли у учеников

"Моя мама всю жизнь проработала учительницей начальных классов. Она рассказала о 10-летней ученице, над которой издевался мальчик. Папа девочки дал ей обрез, чтобы напугать обидчика. Та принесла его в школу и достала. Мальчик больше к ней не приближался"