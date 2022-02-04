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20+ самых странных предметов, которые учителя изъяли у учеников

20+ самых странных предметов, которые учителя изъяли у учеников (24 фото)

Автор:
04 февраля 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   истории   подборка   странные вещи   ученики   учителя   фото   школа   
1326
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С чем только не сталкиваются школьные учителя! Иногда им приходится "конфисковывать" у учеников самые странные, забавные, а порой и пугающие предметы. Учителя и ученики с форума Reddit поделились несколькими такими историями.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   истории   подборка   странные вещи   ученики   учителя   фото   школа   
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1k
мангуст 55 минут назад
Пришлось в итоге обыскивать, чтобы найти пистолет.. Но обошлось только пулями"(с)

Долго бы они патроны от маузера 7,92Х57 в пистолет впихивали.
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9k
Izrin Maria 15 минут назад
1) Если приносить в школу крысу, то крупную, дикую, живую.
2) Для "ботанов" сидящих на первой парте рядом с учительским столом.
Десяток пруссаков, привязать на длинный волос. Их надо посадить в коробочку, и постоянно в неё заглядывать. Училка не выдержит- отберёт. И откроет.
Если долго не отбирает - приоткрыть коробку, и выпустить насекомых. Они побегут от вас - к училке. Строем.
3) Большой грязный уличный кот, принесённый в портфеле, развлечёт вас мурлыканьем и согреет колени. (Учебники надо передать одноклассинку.)
Единственное, что выведет животное из состояния нирваны - визг училки.
Класс развлекается погоней за котом. Вы подхватываете животное на руки, и выносите из класса, приговаривая: "Бедный Барсик! Как эта дура тебя напугала!" В суматохе училка не успевает заметить, кто именно внёс кота.
4) Учительница пения берёт самые высокие ноты, если открывает пианино и находит там мышь. Если мышь игрушечная - ещё круче.
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696
Мрачный Жнец 57 минут назад
Автор или переводчик знают разницу между пулями и патронами?
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