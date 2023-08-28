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В Грузии оползень обрушился на средневековый монастырь Шиомгвиме

В Грузии оползень обрушился на средневековый монастырь Шиомгвиме

Автор:
28 августа 2023 08:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Оползень   в Грузии   в мире   новости   средневековый монастырь   часть скалы   
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Часть скалы обвалилась у средневекового монастыря Шиомгвиме близ Тбилиси.

Об этом 27 августа сообщают очевидцы в соцсетях. Оползень накрыл старинные постройки. На опубликованных кадрах видно, как окрестности спешно покидают туристы. На место уже прибыли спасатели, но, по предварительным данным, в результате схода оползня пострадавших нет.


Как отметил в соцсетях протоиерей Андрия Джагмаидзе, подобное происходит ежегодно, скала истончается. По его словам, в этот раз никто не пострадал.

Шиомгвимский монастырь — средневековый монашеский архитектурный комплекс в Грузии, расположенный рядом с городом Мцхета и в 30 километрах от Тбилиси.

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Метки: Видео   Оползень   в Грузии   в мире   новости   средневековый монастырь   часть скалы   
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