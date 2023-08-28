В Грузии оползень обрушился на средневековый монастырь Шиомгвиме

Покори дорогу в новой ААА-игре

У берегов Тайваня акула-резак изрешетила гигантскую «рыбу Судного дня»

В Аргентине один пляж завалило вот этим

Покупательница обнаружила в коробке идеально круглое яйцо

Молодой парень с аутизмом собрал кубик Рубика всего за 3 секунды

В США поезд с опасными веществами упал в реку