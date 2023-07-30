В Таиланде случился мощный взрыв на складе с пиротехникой

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Ударная волна прошлась по рынку, торговому центру и 150 домам, некоторые из них были полностью разрушены.
Как сообщают местные СМИ, погибли 9 человек, более 130 ранены
Спасатели ищут людей под завалами. В сети публикуют кадры последствий взрыва.
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