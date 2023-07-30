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В Таиланде случился мощный взрыв на складе с пиротехникой

В Таиланде случился мощный взрыв на складе с пиротехникой

Автор:
30 июля 2023 09:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в мире   взрыв   новости   пиротехника   таиланд   фото   
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Ударная волна прошлась по рынку, торговому центру и 150 домам, некоторые из них были полностью разрушены.

Как сообщают местные СМИ, погибли 9 человек, более 130 ранены

Спасатели ищут людей под завалами. В сети публикуют кадры последствий взрыва.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   взрыв   новости   пиротехника   таиланд   фото   
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3  комментария
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73k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Совпадение?
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859
Андрей 51 минуту назад
Душевно жахнуло....
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15k
a_komolow 51 минуту назад
Пиротехника ?

Не смешите мои пятки
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