У берегов Тайваня акула-резак изрешетила гигантскую «рыбу Судного дня»

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В акватории Тайваня дайверы запечатлели на видео момент обнаружения гигантской «рыбы Судного дня», также называемой Сельдяным королем, которая, согласно народным поверьям, знаменует собой надвигающееся землетрясение.
На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, что у «рыбы Судного дня» в теле имеются глубокие загадочные отверстия. Длина рыбы составляет более двух с половиной метров.
Отверстия на теле ремень-рыбы являются результатом работы акулы-резака, которая известна тем, что выковыривает куски из крупной рыбы, китообразных.
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Почему бы не "больше 3 метров 14 сантиметров"? Тоже нормальная оценка для примерно 7 метровой рыбы..