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У берегов Тайваня акула-резак изрешетила гигантскую «рыбу Судного дня»

У берегов Тайваня акула-резак изрешетила гигантскую «рыбу Судного дня»

Автор:
16 июля 2023 10:49
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Видео   акула   акула-резак   в мире   новости   океан   рыба   рыба Судного дня   фото   
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В акватории Тайваня дайверы запечатлели на видео момент обнаружения гигантской «рыбы Судного дня», также называемой Сельдяным королем, которая, согласно народным поверьям, знаменует собой надвигающееся землетрясение.

На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, что у «рыбы Судного дня» в теле имеются глубокие загадочные отверстия. Длина рыбы составляет более двух с половиной метров.

Отверстия на теле ремень-рыбы являются результатом работы акулы-резака, которая известна тем, что выковыривает куски из крупной рыбы, китообразных.

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Метки: Видео   акула   акула-резак   в мире   новости   океан   рыба   рыба Судного дня   фото   
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2  комментария
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Борис Колесниченко 9 минут назад
оно не совсем съедобное вроде, их ловят чисто из спортивного интереса как правило
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Алекс Крайчек 5 минут назад
Однозначно "больше 2 с половиной метров". А почему аффтор взял для сравнения такую некруглую длину?
Почему бы не "больше 3 метров 14 сантиметров"? Тоже нормальная оценка для примерно 7 метровой рыбы..
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