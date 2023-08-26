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Хороший тамада и конкурсы интересные: в Екатеринбурге пьяный южанин подрался с аниматорами на празднике открытия пивного магазина

Хороший тамада и конкурсы интересные: в Екатеринбурге пьяный южанин подрался с аниматорами на празднике открытия пивного магазина

Автор:
26 августа 2023 08:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   аниматор   драка   екатеринбург   открытие магазина   полиция   спаринг   
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Самое интересное, что собравшиеся на площадке люди подумали, что это часть представления, и не стали разнимать потасовку.

На открытии магазина «ПивКо» мужчина подрался с пивными бочками. Точнее, с аниматорами, одетыми в тематические костюмы. Присутствовавшие рядом зрители снимали потасовку на телефоны, даже не пытаясь разнять дерущихся.


По словам очевидцев, многие подумали, что драка - всего лишь инсценировка, и всё идёт по сценарию. Однако кто-то видел, что после аниматор, которому удар пришёлся по животу, ушёл плакать. И потасовка не была запланирована.


В местной полиции заметили, что пострадавшие с заявлением об избиении не приходили, хотя могут это сделать, обратившись в ближайший территориальный ОВД.

Источник:

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Метки: Видео   аниматор   драка   екатеринбург   открытие магазина   полиция   спаринг   
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1  комментарий
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РАТНИК 2 минуты назад
Для горных неандертальцев это норма они общаются только языком силы и их надо только ломать , разговоры бесполезны, поскольку у кавказцев умственные способности на уровне людей с синдромом дауна.
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