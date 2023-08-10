Кабачков много не бывает, их бывает слишком много

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Кабачок — удивительный овощ, потому что его либо нет, либо он есть в каких-то безобразных количествах. Если у вас есть друг / подруга / тёща / двоюродная бабушка подруги вашей свекрови с земельным участком, то у вас должен быть кабачок в августе...
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