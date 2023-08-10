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Кабачков много не бывает, их бывает слишком много

Кабачков много не бывает, их бывает слишком много

Автор:
10 августа 2023 16:29
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   август   интересное   кабачки   подборка   
938
17
Кабачок — удивительный овощ, потому что его либо нет, либо он есть в каких-то безобразных количествах. Если у вас есть друг / подруга / тёща / двоюродная бабушка подруги вашей свекрови с земельным участком, то у вас должен быть кабачок в августе...
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Метки: Прикол   Юмор   август   интересное   кабачки   подборка   
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2  комментария
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7k
Diesel 23 минуты назад
Какой плоти ей надо? Плоти бывшего? Или плоти в качестве оплаты за кабачки? ))))
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Сергей 4 минуты назад
Раньше зайчики были лучше!
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