Кабачков много не бывает, их бывает слишком много

Кабачок — удивительный овощ, потому что его либо нет, либо он есть в каких-то безобразных количествах. Если у вас есть друг / подруга / тёща / двоюродная бабушка подруги вашей свекрови с земельным участком, то у вас должен быть кабачок в августе...

1. Зайчик, видимо, посадил слишком много кабачков на участке 0

2. В смысле, он ещё и денег стоит?! 0 Источник:

×

×

3. 0

4. И так каждый год... 0 Источник:

5. Потому что ты несъедобная, а кабачок можно даже на икру пустить 0 Источник:

6. Универсальный рецепт для любого овоща 0 Источник:

7. У владельцев кабачков закончились родственники и друзья... и друзья друзей 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. Кабашэринг... даже звучит отлично 0 Источник:

10. Возьми ещё и кабачок! 0

11. ^_^ 0

12. Набирайтесь мудрости у котиков 0

13. Тест пройден? 0

14. Есть те, кто кушают кабачковую икру и... 0

15. Не мог не добавить сей баян 0

16. Актуально для многих 0