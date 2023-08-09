Пост, который прочувствуют настоящие любители арбузов

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Арбуз — удивительная еда... Наесться им нельзя, но продолжаешь отправлять в рот кусок за куском... Возможно, скоро арбузы запретят, ведь быть таким вкусным — это настоящее преступление!
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10. Всякий раз в августе найдётся кто-то, кому больше нравятся дыни. Это просто отвратительно!
11. Срочно-срочно! В этом году завезли поддельные арбузы, которые перед продажей сначала надувают. Если есть друг в Одноклассниках — поделись
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