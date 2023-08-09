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Пост, который прочувствуют настоящие любители арбузов

Пост, который прочувствуют настоящие любители арбузов

Автор:
09 августа 2023 17:20
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   август   арбузы   вкус детства   подборка   ягоды   
1317
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Арбуз — удивительная еда... Наесться им нельзя, но продолжаешь отправлять в рот кусок за куском... Возможно, скоро арбузы запретят, ведь быть таким вкусным — это настоящее преступление!
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Метки: Прикол   Юмор   август   арбузы   вкус детства   подборка   ягоды   
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Александр 2 минуты назад
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