BMW — не марка авто, а диагноз

Владельцы BMW уверены, что автора этого поста нужно подрезать, прижаться к нему, а потом вылезти из затонированного автомобиля и нахамить.

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1. Сыграем в игру: "Найди владельца BMW"? 0 Источник:

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10. Кстати, да 0 Источник:

11. ^_^ 0 Источник:

12. Во время пандемии 0 Источник:

13. Было бы странно, если бы владельцы BMW так не делали 0 Источник:

14. Владельцы жигулей показывают владельцам BMW удивительное приспособление 0 Источник:

15. Одной тайной меньше 0 Источник:

16. Парковка для владельцев BMW 0 Источник:

17. И владельцы BMW 0 Источник: