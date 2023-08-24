BMW — не марка авто, а диагноз

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Владельцы BMW уверены, что автора этого поста нужно подрезать, прижаться к нему, а потом вылезти из затонированного автомобиля и нахамить.
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Метки: BMW Прикол Юмор автомобили наблюдения парковка подборка
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КамАЗ чуть не въехал в БМВ, который перестроился и припарковался у того перед носом, даже не включив поворотник. КамАЗ притормозил, оттуда вышел водила 2 на 2, подошел к открытому водительскому окну бэхи, вырвал рычаг поворотника и протянул водителю:-" На, выброси, ты все равно им не пользуешься!"
Такая вот любовь.Почему сразу не трахнул,вот в чём вопрос.
Впрочем, многие их стали замечать вопреки здравому смыслу (но это отдельная история).
Последнему лет пять назад в лицо пообещал это лицо побить, он поверил (не зря, чуйка работает).
В остальном люди милые и хорошие, просто не все умные и творят фигню (именно что фигню, а не осознанную гадость, за неё даже и обижаться не хочется) в твёрдой уверенности в своей правоте.