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BMW — не марка авто, а диагноз

BMW — не марка авто, а диагноз

Автор:
24 августа 2023 19:59
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Прикол   Юмор   автомобили   наблюдения   парковка   подборка   
3010
19
Владельцы BMW уверены, что автора этого поста нужно подрезать, прижаться к нему, а потом вылезти из затонированного автомобиля и нахамить.
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Метки: BMW   Прикол   Юмор   автомобили   наблюдения   парковка   подборка   
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20  комментариев
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33k
albedo 2 часа назад
Бмв головного мозга - известный диагноз
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1k
Alex 17 минут назад
Мудак, он на любой машине мудак. Но их видимо к ВМВ тянет особенно...
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17k
Алекс 20 минут назад
Комментарий к фото
Я дико извиняюсь но тут 2 бмв...и только в одном питор.
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3k
Хачик 45 минут назад
Напомнило...)))
КамАЗ чуть не въехал в БМВ, который перестроился и припарковался у того перед носом, даже не включив поворотник. КамАЗ притормозил, оттуда вышел водила 2 на 2, подошел к открытому водительскому окну бэхи, вырвал рычаг поворотника и протянул водителю:-" На, выброси, ты все равно им не пользуешься!"
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12
устал я от вас Час назад
Тут и добавить то почти нечего... странно что бэнэвэ в РФ не запрещён наравне с символикой лгбт.
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30k
БамбарбияКиргуду Час назад
В Киеве мужик посреди дороги начал мастурбировать на BMW.
Такая вот любовь.Почему сразу не трахнул,вот в чём вопрос.
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33k
Юр21 2 часа назад
Паркуются "раком" на два места обычно все владельцы новых и дорогих машин, что бы на стоянках дверям в авто не били - это раз. Во вторых "ровные пассаны" сейчас больше на корейцах и китайцах гоняют, на бЭху у них теперь средств не хватает, хлам дешацкий весь уже убили, а новые космических денег стоят.
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38k
Седой 2 часа назад
У меня дочь ездит на БМВ, посмеялась... сказала что это стереотип и владельцы мерсов делают еще хуже...
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