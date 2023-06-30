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Катя Лель с гордостью сообщила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны

Катя Лель с гордостью сообщила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны

Автор:
30 июня 2023 11:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Катя Лель   Прикол   Юмор   инопланетяне   интересное   фото   шоу бизнес   
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Катя Лель рассказывала, что в 90-х годах, когда ей было 16, с ней связались инопланетяне. На память пришельцы прихватили три зуба Кати Лель. Почему зубы? Они, как чип – в них находится вся генетическая информация о человеке, рассказывала певица. Теперь же она уверена, что именно инопланетяне спасли нашу планету от ядерной войны.

Российская певица Катя Лель в интервью Давиду Виннеру рассказала о чудесном спасении мира. Оказалось, именно пришельцы спасли нашу планету от ядерной катастрофы.

Конечно, нами играют, конечно, нас проверяют, и по вселенским законам они не имеют права вторгаться в ситуации человека, не имеют, но когда уже человечество себя самоуничтожает вот так, как сейчас есть, и есть риск — полное уничтожение планеты, то уже несколько раз, есть доказательства, эта информация есть у людей знающих, они спасали от ядерной войны человечество и не раз.

О близких отношениях Кати Лель с инопланетянами известно давно. Во многих интервью Катя рассказывала, как пришельцы похитил её зубы.

Это произошло 28 лет назад, когда мы сидели за столом (я, мама, сестра Ира и сосед) в своем доме в городе Нальчике. Было 9 часов вечера. Все увидели яркое свечение за окном. Правда, потом эти воспоминания стёрлись из памяти. После того, как свет исчез, все уставились на меня. Сестра мне говорит: «Открой свой рот. У тебя там зуба нет».

Как оказалось, зубы пришельцам нужны не просто так. Они, как чип – в них находится вся генетическая информация о человеке, считает Лель. Как ни странно, но зуб новый не вырос, пришлось обращаться к обычному зубному, за деньги.

Недавно Лель рассказала, что помогла Аните Цой вылечить молитвами сломанный палец. Ежедневно певица звонила коллеге по телефону и читала "Отче наш". Как ни странно, но палец сросся. Катя Лель объяснила свои супер-способности так:

Энергией, которая через меня проводится высшими силами света, я могу просто помогать людям. Этот дар был дан мне еще с 16 лет, но я к нему была не готова, и вот пришло время: прошло 30 лет, и я стала помогать людям.

Правда, пока мы не можем разобраться, как связана молитва "Отче наш" с инопланетянами. Но всё равно, на всякий случай, хотим сказать им спасибо.

Спасибо, родные, что присматриваете за нами!


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Метки: Катя Лель   Прикол   Юмор   инопланетяне   интересное   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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60k
pynh 56 минут назад
А как иначе? Кто-то жопу напоказ, кто-то петь умеет, а кто-то так пытается выделится чтобы о ней не забывали.
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16k
Smiley 13 минут назад
Походе они с ней как связались так и не развязались до сих пор.
Знатно её торкнуло...
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10k
Летучий Мыш 21 минуту назад
Катя за столом тяпнула лишнего, повела себя не очень, получила хорошенько по щщам от родственников, но воспоминания об этом напрочь стёрлись из памяти? Я правильно понимаю?
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10k
Б.Касторский Полчаса назад
Больше всего люблю когда говорят:
1. Прими на веру, доказательств не требуется
2. Знающие люди знают, а остальные, дескать, быдло безродное и потому не верит "знающим" людям.

Но отлично! Спасибо инопланетянам и Лель!
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3k
Диагноз Полчаса назад
Вчера только писал... Все знания об этих людях у меня против моей воли.
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7k
sedoisever Полчаса назад
Зря вы смеётесь... Просто инопланетяне вместе с зубом забрали и мозг.
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14k
Shtoppi 37 минут назад
маразм крепчал...
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66
lifehardgame 40 минут назад
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34k
Dobry vojak Svejk 41 минуту назад
Катя признала, что первый раз попробовала наркоту в 16 ?
После первого предложения читать, считаю - бессмысленно. Весь смысл её бреда изложен уже в первых строках.
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27k
Киры4 42 минуты назад
Без доктора всё понятно.
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926
ruslan d 53 минуты назад
Примерно с 16 до 25 инопланетяне контактировали со мной регулярно
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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