Катя Лель с гордостью сообщила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны

О близких отношениях Кати Лель с инопланетянами известно давно. Во многих интервью Катя рассказывала, как пришельцы похитил её зубы.

Это произошло 28 лет назад, когда мы сидели за столом (я, мама, сестра Ира и сосед) в своем доме в городе Нальчике. Было 9 часов вечера. Все увидели яркое свечение за окном. Правда, потом эти воспоминания стёрлись из памяти. После того, как свет исчез, все уставились на меня. Сестра мне говорит: «Открой свой рот. У тебя там зуба нет».

Как оказалось, зубы пришельцам нужны не просто так. Они, как чип – в них находится вся генетическая информация о человеке, считает Лель. Как ни странно, но зуб новый не вырос, пришлось обращаться к обычному зубному, за деньги.