Катя Лель с гордостью сообщила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны

Катя Лель рассказывала, что в 90-х годах, когда ей было 16, с ней связались инопланетяне. На память пришельцы прихватили три зуба Кати Лель. Почему зубы? Они, как чип – в них находится вся генетическая информация о человеке, рассказывала певица. Теперь же она уверена, что именно инопланетяне спасли нашу планету от ядерной войны.
Российская певица Катя Лель в интервью Давиду Виннеру рассказала о чудесном спасении мира. Оказалось, именно пришельцы спасли нашу планету от ядерной катастрофы.
Конечно, нами играют, конечно, нас проверяют, и по вселенским законам они не имеют права вторгаться в ситуации человека, не имеют, но когда уже человечество себя самоуничтожает вот так, как сейчас есть, и есть риск — полное уничтожение планеты, то уже несколько раз, есть доказательства, эта информация есть у людей знающих, они спасали от ядерной войны человечество и не раз.
О близких отношениях Кати Лель с инопланетянами известно давно. Во многих интервью Катя рассказывала, как пришельцы похитил её зубы.
Это произошло 28 лет назад, когда мы сидели за столом (я, мама, сестра Ира и сосед) в своем доме в городе Нальчике. Было 9 часов вечера. Все увидели яркое свечение за окном. Правда, потом эти воспоминания стёрлись из памяти. После того, как свет исчез, все уставились на меня. Сестра мне говорит: «Открой свой рот. У тебя там зуба нет».
Как оказалось, зубы пришельцам нужны не просто так. Они, как чип – в них находится вся генетическая информация о человеке, считает Лель. Как ни странно, но зуб новый не вырос, пришлось обращаться к обычному зубному, за деньги.
Недавно Лель рассказала, что помогла Аните Цой вылечить молитвами сломанный палец. Ежедневно певица звонила коллеге по телефону и читала "Отче наш". Как ни странно, но палец сросся. Катя Лель объяснила свои супер-способности так:
Энергией, которая через меня проводится высшими силами света, я могу просто помогать людям. Этот дар был дан мне еще с 16 лет, но я к нему была не готова, и вот пришло время: прошло 30 лет, и я стала помогать людям.
Правда, пока мы не можем разобраться, как связана молитва "Отче наш" с инопланетянами. Но всё равно, на всякий случай, хотим сказать им спасибо.
Спасибо, родные, что присматриваете за нами!
Источник:
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Знатно её торкнуло...
1. Прими на веру, доказательств не требуется
2. Знающие люди знают, а остальные, дескать, быдло безродное и потому не верит "знающим" людям.
Но отлично! Спасибо инопланетянам и Лель!
Там уже нечего было забирать.
После первого предложения читать, считаю - бессмысленно. Весь смысл её бреда изложен уже в первых строках.