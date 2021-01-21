Эльф и синяя струя: камеры МКС засняли редкие молнии

Эти погодные явления со странными названиями очень сложно наблюдать с поверхности Земли. Но камеры МКС, оборудованные кучей датчиков, поймали их в объектив над Тихим океаном.
Недалеко от острова Нару в Тихом океане камеры МКС засняли редкие молнии - так называемую синюю струю и эльфа.
Об этих атмосферных явлениях известно не так много, поскольку с поверхности Земли наблюдать за ними крайне затруднительно. Именно поэтому Европейское космическое агентство (ESA) в 2018 году оборудовало космическую станцию высокочувствительными камерами, фотометрами и детектором рентгеновского и гамма-излучения. Именно благодаря этой технике мы можем наблюдать крайне редкое, красивое и не до конца изученное погодное явление.
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Синяя струя представляет собой молнию, которая выстреливает вверх из грозовых облаков. Эти струи могут достигать 50 километров в стратосфере. При чем это явление длится менее секунды.
На видео также попал эльф - слабо светящиеся вспышки-конусы, которые появляются из верхней части грозового облака. Их диаметр достигает не менее 400 километров.
В опубликованном материале ESA сообщается, что атмосферные явления были засняты с высоты 400 километров.
Ученые утверждают, что наблюдение за подобными явлениями с помощью высокочувствительных инструментов дадут ключ к разгадке того, как молнии возникают в облаках, а также помогут понять, влияют ли эти молнии на концентрацию парниковых газов в атмосфере Земли.
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Прямо название очередного фильма для взрослых....