Эльф и синяя струя: камеры МКС засняли редкие молнии

Синяя струя представляет собой молнию, которая выстреливает вверх из грозовых облаков. Эти струи могут достигать 50 километров в стратосфере. При чем это явление длится менее секунды.

На видео также попал эльф - слабо светящиеся вспышки-конусы, которые появляются из верхней части грозового облака. Их диаметр достигает не менее 400 километров.