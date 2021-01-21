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Эльф и синяя струя: камеры МКС засняли редкие молнии

Эльф и синяя струя: камеры МКС засняли редкие молнии (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 16:21
Сообщество : Космос
Метки: атмосфера   видео   изучение   мкс   молнии   синяя струя   эльф   
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Эти погодные явления со странными названиями очень сложно наблюдать с поверхности Земли. Но камеры МКС, оборудованные кучей датчиков, поймали их в объектив над Тихим океаном.

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Метки: атмосфера   видео   изучение   мкс   молнии   синяя струя   эльф   
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9  комментариев
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712
Nane First NameLast 2 часа назад
Инопланетяне стартовали на маршрутке. Что тут непонятного?
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Обратная сторона Луны 15 минут назад
Смурфик и синяя струя
Смурфик и синяя струя
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599
Обратная сторона Луны 17 минут назад
Ладно там молнии, что это за кольцевая вспышка на пол земли?
Ладно там молнии, что это за кольцевая вспышка на пол земли?
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1k
Гапченко Денис 47 минут назад
Автору минус.... Большущий))
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Гапченко Денис 48 минут назад
Блин.. Да любой советский школьник который учился на отлично скажет, что это бред сивой кобылы (кстати и сможет объяснить откуда это высказывание взялось)
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10k
Великий Кормчий Час назад
"Эльф и синяя струя".
Прямо название очередного фильма для взрослых....
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2k
Sam Backet Час назад
в оригинальном видео, в описании, сказано что это... цитирую "Artist impression of lightning in clouds seen from space". то есть это не реальное видео, это "в представлении художника"
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8k
Шамсуддин 2 часа назад
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36
Arti 2 часа назад
Ну вот и всë, покорили военные силу стихии, шя будут стрелять по целям
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