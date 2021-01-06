В 100 километрах над Луной

Луна, такая далекая и прекрасная. Испокон веков она манила к себе мечтателей, романтиков и ученых. Ей посвящались стихи, песни, с ней сравнивали прекрасных девушек.
Конечно, наши предки могли только любоваться далеким спутником. А вот изобретение Галилея позволило уже более детально изучить Луну. Но прогресс не стоит на месте, и спустя 360 лет люди уже и на лунную поверхность высадились.
Более 60 лет исследовательские спутники изучают Луну. И грунт привозили, и снимки делали, и топографические карты составили. Ученые даже выяснили, когда прекратилась вулканическая активность Луны - 2,84 млрд лет назад.
В сентябре 2007 года Японским агентством аэрокосмических исследований JAXA была запущена миссия «Кагуя». Полтора года станция верой и правдой отправляла снимки на Землю. Но 10 июня 2009 года врезалась в Луну. «Кагуя» стала крупнейшей лунной программой со времен запуска американской серии кораблей «Апполон».
На основе снимков с этой миссии и был создан видеоролик, а мы получили возможность посмотреть на поверхность Луны с высоты 100 км. Приятного просмотра, земляне!
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