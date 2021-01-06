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В 100 километрах над Луной

В 100 километрах над Луной (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 января 2021 11:30
Сообщество : Космос
Метки: Кагуя   Япония   видео   луна   полет   спутник   
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Луна, такая далекая и прекрасная. Испокон веков она манила к себе мечтателей, романтиков и ученых. Ей посвящались стихи, песни, с ней сравнивали прекрасных девушек.

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Метки: Кагуя   Япония   видео   луна   полет   спутник   
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truent 5 минут назад
красиво!
Жаль, что за полтора года ни одного снимка с американским флагом...
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Соломей 9 минут назад
что то высаживатели на Луну, теперь даже на МКС не могут долететь. чертежи космолетов, говорят, потеряли.
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