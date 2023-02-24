Самолёт из Сочи совершил экстренную посадку из-за разгерметизации: видео из салона попало в соцсети

На борту рейса, следовавшего в Красноярск, находилось 167 пассажиров и восемь членов экипажа.
На высоте 11 тысяч метров у самолёта авиакомпании "Россия" произошла разгерметизация салона. Экипаж запросил экстренную посадку. На борту воздушного судна летело много людей, из 167 пассажиров было 21 несовершеннолетних.
Как сообщают СМИ, в салоне принудительно выпустили кислородные маски и самолёт начал экстренное снижение над Красноярском. Пассажиры того самого рейса поделились видео и фото экстремального полёта.
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«Боинu-737» удалось благополучно посадить, но по сообщениям в СМИ, от экстремального скачка давления пострадали 5 пассажиров. Им потребовалась помощь медиков. Т.к. посадка была аварийной, следственные органаны Восточного МСУТ СК России начали доследственную проверку.
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Хорошо, что обошлось
PS А где Крики, визги, итд?