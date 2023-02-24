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Самолёт из Сочи совершил экстренную посадку из-за разгерметизации: видео из салона попало в соцсети

Самолёт из Сочи совершил экстренную посадку из-за разгерметизации: видео из салона попало в соцсети

Автор:
24 февраля 2023 13:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   аварийная посадка   авиа   аэрофлот   видео   посадка   разгерметизация салона   самолёт   
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На борту рейса, следовавшего в Красноярск, находилось 167 пассажиров и восемь членов экипажа.

На высоте 11 тысяч метров у самолёта авиакомпании "Россия" произошла разгерметизация салона. Экипаж запросил экстренную посадку. На борту воздушного судна летело много людей, из 167 пассажиров было 21 несовершеннолетних.


Как сообщают СМИ, в салоне принудительно выпустили кислородные маски и самолёт начал экстренное снижение над Красноярском. Пассажиры того самого рейса поделились видео и фото экстремального полёта.



«Боинu-737» удалось благополучно посадить, но по сообщениям в СМИ, от экстремального скачка давления пострадали 5 пассажиров. Им потребовалась помощь медиков. Т.к. посадка была аварийной, следственные органаны Восточного МСУТ СК России начали доследственную проверку.



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Метки: Ynews   аварийная посадка   авиа   аэрофлот   видео   посадка   разгерметизация салона   самолёт   
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13  комментариев
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4k
Горожанин 53 минуты назад
Самолёт летел в Красноярск и и над Красноярском, конечном пункте, у самолёта было 11 тысяч метров над землёй. Этот бред как вообще понять? Может компьютер решил, что экипаж забыл и таким оригиналтным эстренным способом принудил экипаж к посадке?)
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6k
5 копеек 4 минуты назад
Интересно по какой причине то "фантик летающей конфетки" развернулся. Судя по обильным (хрен спрячьси) снимкам говорящих смотрелок "леденечик" – не из свежих.
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11k
Shtoppi 47 минут назад
пользуйтесь услугами РЖД, бл_ть
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10k
GROMOZEKA 52 минуты назад
Представляю как народ пересрал.
Хорошо, что обошлось
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1k
GoInDown 54 минуты назад
Российская аккредитация и лицензирование в деле. Дальше хуже.
PS А где Крики, визги, итд?
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