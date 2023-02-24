Самолёт из Сочи совершил экстренную посадку из-за разгерметизации: видео из салона попало в соцсети

На высоте 11 тысяч метров у самолёта авиакомпании "Россия" произошла разгерметизация салона. Экипаж запросил экстренную посадку. На борту воздушного судна летело много людей, из 167 пассажиров было 21 несовершеннолетних.

Как сообщают СМИ, в салоне принудительно выпустили кислородные маски и самолёт начал экстренное снижение над Красноярском. Пассажиры того самого рейса поделились видео и фото экстремального полёта.