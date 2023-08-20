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«Луна-25» прекратила свое существование

«Луна-25» прекратила свое существование

Автор:
20 августа 2023 12:34
Метки: Луна-25   авария   космос   
355
1

Роскосмос сообщил о потере связи с аппаратом «Луна-25»

20 августа признал, что он прекратил свое существование.

Как сообщает Роскосмос, накануне аппарату придали импульс для «формирования его предпосадочной эллиптической орбиты». Через некоторое время после этого связь с «Луной-25» пропала, еще сутки ушли на его поиск и восстановление контакта, но безуспешно.

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — добавляет Роскосмос.

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Метки: Луна-25   авария   космос   
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14  комментариев
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14k
GROMOZEKA 6 часов назад
Ща чубатые завоют.
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948
vadimbar 58 минут назад
Обидно. Ведь американцы даже на Марс уже не один марсоход посадили успешно. Первый из них вообще почти 20 лет назад.
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17k
Алексей 3 часа назад
а китайцы чух-чух-чух тем временем....
набитые ватой хомячки, несколько дней назад орущие от гордости, пускают слюни от досады....
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16k
Дядюшка Ау 4 часа назад
Да ладно. Дорогу осилит идущий. Значит сядет следующая лунная станция. А потом вообще общество грамотных потребителей трансформируется в общество инженеров и ученых. На этом пути будет немало поражений и побед.

P.S. И все же, г-н Рогозин, кто просверлил дырку в МКС?
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1
serjik1975 Дядюшка Ау 3 часа назад
А теперь ответьте: как американцы несколько раз подряд сумели слетать на луну при такой статистике?
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661
Румата 6 часов назад
Омон Ра перечитайте
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4k
Lexx 6 часов назад
Фигня, новую сделают.
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Pravednik84 6 часов назад
Ставлю лайк автору за интересную новость, увы, грустную(((
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