«Луна-25» прекратила свое существование

Роскосмос сообщил о потере связи с аппаратом «Луна-25»
20 августа признал, что он прекратил свое существование.
Как сообщает Роскосмос, накануне аппарату придали импульс для «формирования его предпосадочной эллиптической орбиты». Через некоторое время после этого связь с «Луной-25» пропала, еще сутки ушли на его поиск и восстановление контакта, но безуспешно.
«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — добавляет Роскосмос.
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набитые ватой хомячки, несколько дней назад орущие от гордости, пускают слюни от досады....
P.S. И все же, г-н Рогозин, кто просверлил дырку в МКС?
Основные вехи отечественной лунной программы:
1958 - Луна-1А,1B,1C - аварии,
1959 - Луна-1, пролёт на расстоянии около 5 965 км от поверхности Луны и выход на гелиоцентрическую орбиту, 1959 - Луна-2А аварийный;
1959 - Луна-2, первая станция на поверхности Луны,
1959 - Луна-3, первые фотографии обратной стороны Луны;, 1960 - Луна, Е3-1, аварийный,
1960 – Луна Е3-2, аварийный,
1963 - Луна-4C,4D, аварийные,
1963 - Луна-4, отказ разгонного блока, пролёт мимо Луны, 1964 - Луна Е6-5, аварийный (не стартовал),
1964 – Луна Е6-6, аварийный (остался на орбите земли), 1965 - Космос-60, аварийный,
1965 - Луна-5, аварийный (разбился при прилунении),
1965 - Луна-6, отказ разгонного блока; пролёт мимо Луны, 1965 - Луна Е6-8, отказ разгонного блока; аппарат остался на орбите Земли,
1965 - Зонд-3, успешное фотографирование поверхности Луны; поддержание радиосвязи до расстояния 153,5 млн км, 1965 - Луна-7, разбился при прилунении,
1965 - Луна-8, разбился при прилунении,
1966 - Луна-9, первая в мире мягкая посадка на Луну,
1966 - Космос-111, отказ разгонного блока; аппарат остался на орбите Земли,
1966 - Луна-10, выход на орбиту Луны, первый в мире, искусственный спутник луны,
1966 - Луна-11, выход на орбиту луны,
1966 - Луна-12, выход на орбиту луны и фотографирование поверхности,
1966 - Луна-13, мягкая посадка на Луну,
1966 - Космос-146, ещё один выход на орбиту луны,
1967 - Космос-154, отказ разгонного блока; аппарат остался на орбите Земли,
1967 - Космос-159, авария разгонного блока,
1967 - Зонд-4А, авария,
1967 - Зонд-4Б, авария,
1968 - Е-6ЛС112, авария,
1968 - Луна-14, установка связи,
1968 - Зонд-4, авария,
1968 - Зонд-5А, авария,
1968 - Зонд-5, первые живые существа достигли орбиты Луны и вернулись на Землю,
1968 - Зонд-6, авария,
1969 - Зонд-7А, авария,
1969 - Луноход-0, авария,
1969 - 7К-Л1С, авария,
1969 - Луна-15Б, авария,
1969 - 7К-Л1С, авария,
1969 - Луна-15, потеря связи при прилунении,
1969 - Зонд-7, облёт Луны и возвращение на Землю,
1969 - Космос-300, остался на околоземной орбите,
1969 - Космос-305, авария,
1970 - Луна Е-8-5 405, авария,
1970 - Луна-16, посадка на Луну, забор и возврат грунта на землю,
1970 - Зонд-8, облёт луны и возврат на землю,
1970 - Луноход-1, посадка первого лунохода на поверхность Луны,
1971 - Луна-18, разбился при посадке на Луну,
1971 - Луна-19, выход на окололунную орбиту для картографирования Луны и исследования окололунного пространства,
1971 - Луна-20, посадка на Луну и доставка грунта на землю (вторая уже),
1972 - Луноход-2, мягкая посадка, проработал на поверхности Луны 378 дней,
1974 - Луна-22, выход на орбиту луны, картографирование, 1974 - Луна-23, опрокинулся при прилунении,
1976 - Луна-24, посадка на Луну, третья доставка грунта на землю.