«Луна-25» прекратила свое существование

20 августа признал, что он прекратил свое существование.

Как сообщает Роскосмос, накануне аппарату придали импульс для «формирования его предпосадочной эллиптической орбиты». Через некоторое время после этого связь с «Луной-25» пропала, еще сутки ушли на его поиск и восстановление контакта, но безуспешно.

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — добавляет Роскосмос.