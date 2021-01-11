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Фотограф запечатлел на видео, как «качается» Луна во время оборота вокруг Земли

Фотограф запечатлел на видео, как «качается» Луна во время оборота вокруг Земли (6 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 16:19
Сообщество : Космос
Метки: видео   видео космоса   космос   луна   лунная фотография   
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С первого взгляда можно подумать, что это кадры из очередного блокбастера о космосе, но нет: это видео подготовил фотограф Эндрю Маккарти, который 22 ночи подряд наблюдал за Луной и сделал тысячи снимков. Видео демонстрирует, как сильно «качается» Луна в ночном небе во время 27-дневного оборота вокруг Земли — это явление называется «либрация», и эти кадры демонстрируют ее во всей красе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   видео космоса   космос   луна   лунная фотография   
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7  комментариев
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19k
Влад 58 минут назад
А почему она качается? Что она вообще такое и почему одна сторона тяжелее другой?
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Агент Безопасной Национальности Влад 49 минут назад
Там внутри города неравномерно распределены, вот и возникает небольшой дисбаланс. "Незнайку на Луне" не читал, что ли?
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11k
Serg2001 47 минут назад
Фотограф запечатлел на видео, как «качается» Луна во время оборота вокруг Земли
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20k
Юрьевич Час назад
Блин, так вот оно что! А я думал у меня глюки, когда после отмечания НГ посмотрел на Луну, а она качалась!
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8k
Агент Безопасной Национальности Юрьевич 48 минут назад
А сейчас еще качается?
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Serg2001 Юрьевич 39 минут назад
А цвет какой?... Это важно!!.. )
А цвет какой?... Это важно!!.. )
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