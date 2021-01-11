Фотограф запечатлел на видео, как «качается» Луна во время оборота вокруг Земли

40-секундное видео, состоящее из тысяч тщательно сложенных кадров, показывает, как Луна «покачивается» — Маккарти назвал это «космическим танцем». Он поделился видео в Instagram, где написал: «Последний месяц я работал над своим крупнейшим проектом: попыткой продемонстрировать неоспоримо сферическую сущность луны. Каждую ночь в течение 22 дней я в высоком разрешении снимал луну и запечатлел «либрацию», то есть видимое колебание нашей луны. Это небольшое покачивание заключенной в вечном космическом танце луны зависит от угла эллиптической орбиты и позиции наблюдателя. Сама Луна на самом деле не качается, она просто движется по орбите. Но сторона, которую мы видим, немного смещается, потому что орбита эллиптическая и находится под углом, поэтому можно частично разглядеть другие стороны в зависимости от того, где она находится в небе относительно наблюдателя».