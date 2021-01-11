Фотограф запечатлел на видео, как «качается» Луна во время оборота вокруг Земли

С первого взгляда можно подумать, что это кадры из очередного блокбастера о космосе, но нет: это видео подготовил фотограф Эндрю Маккарти, который 22 ночи подряд наблюдал за Луной и сделал тысячи снимков. Видео демонстрирует, как сильно «качается» Луна в ночном небе во время 27-дневного оборота вокруг Земли — это явление называется «либрация», и эти кадры демонстрируют ее во всей красе.
Фотограф из Калифорнии хотел в деталях запечатлеть передвижение Луны по небу в течение лунного месяца. По словам Маккарти, он был поражен, когда увидел, насколько сильно наклоняется в разные стороны Луна во время движения по орбите.
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40-секундное видео, состоящее из тысяч тщательно сложенных кадров, показывает, как Луна «покачивается» — Маккарти назвал это «космическим танцем». Он поделился видео в Instagram, где написал: «Последний месяц я работал над своим крупнейшим проектом: попыткой продемонстрировать неоспоримо сферическую сущность луны. Каждую ночь в течение 22 дней я в высоком разрешении снимал луну и запечатлел «либрацию», то есть видимое колебание нашей луны. Это небольшое покачивание заключенной в вечном космическом танце луны зависит от угла эллиптической орбиты и позиции наблюдателя. Сама Луна на самом деле не качается, она просто движется по орбите. Но сторона, которую мы видим, немного смещается, потому что орбита эллиптическая и находится под углом, поэтому можно частично разглядеть другие стороны в зависимости от того, где она находится в небе относительно наблюдателя».
«Луна всегда показывает нам одно лицо — но не совсем одно и то же. Из-за наклона и формы орбиты в течение месяца мы видим Луну под немного разными углами, — поясняет NASA. — Когда месяц сжимается до 40 секунд, из-за того, что наш вид на Луну смещается, кажется, будто она качается. Это колебание называется «либрация», от слова libra – весы».
Эндрю добавил, что это был самый сложный его проект — ведь для его реализации множество ночей подряд должна была стоять ясная погода: «Иногда, когда условия были идеальными, я мог закончить работу за 30 минут, а в другие дни приходилось часами ждать, когда погода улучшится», — говорит Эндрю.
«Либрация — известный феномен, однако я не ожидал, что разница будет настолько большой. Угол наклона многих объектов, например, кратера Клавиуса, полностью меняется по мере того, как Луна разворачивает их от наблюдателя», — рассказал фотограф.
Каждое изображение, которое вошло в короткий ролик Эндрю, на самом деле представляет собой мозаику, собранную из сотен фотографий, чтобы обойти атмосферную «турбулентность», которая способна исказить изображение.
«На этот проект ушло сотни часов, миллионы кадров и терабайты данных», — добавил Эндрю.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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