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Датские конструкторы прожили два месяца в прототипе лунного жилья

Датские конструкторы прожили два месяца в прототипе лунного жилья (6 фото)

Автор:
30 декабря 2020 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   дом   интересно   конструкторы   луна   прототипе лунного жилья   фото   
415
6
Теперь такие дома планируют отправить на Луну.
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Метки: в мире   видео   дом   интересно   конструкторы   луна   прототипе лунного жилья   фото   
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8k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Теперь такие дома планируют отправить на Луну."
"Складной дом весом 1,7 тыс. кг может выдерживать низкие температуры до минус 45 градусов Цельсия"

==================

Температура поверхности Луны в подсолнечной точке около + 130 С.
Температура поверхности Луны на ночной стороне около -160 -170 С.
Шлюзовой камеры нет. Домик точно для Луны или таки для привлечения бабла с лохов для проекта?
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278
jurist 17 минут назад
Теперь такие дома планируют отправить на Луну.

А разве без гравицапы долетит?
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3k
Кистень 37 минут назад
Два 3,14дора грели один другого.
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1k
Lovels Travel 54 минуты назад
Датские конструкторы прожили два месяца в прототипе лунного жилья
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465
vitalik 58 минут назад
На Луне дома надо в грунт закапывать поглубже. Иначе первый же метеорит всё разрушит. Плюс непонятна прочность данной конструкции. Какое давление она выдерживает? На Луне ведь атмосферы нет - давление равно нулю, а внутри дома надо поддерживать обычное для людей давление.
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11k
Андрей Дядя vitalik 50 минут назад
в 1 атмосферу ? но проблем . она там и так будет , ибо воздух
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11k
Андрей Дядя Час назад
кому они мля могут пригодиться ? на любой планете солнечной системы , где нет атмосферы - убежище только под землей на несколько метров . ибо солнечная и галактическая радиация , не слышали , не ?
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9k
Андрей Ватрушкин Час назад
Поскромничали, могли бы уже заявить, как американцы, что были на Луне и даже продолжительное время там жили.
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293
Alexander 2 часа назад
так вот почему повсеместная самоизоляция, нас готовят к переселению))) вернее тех кто выживет.
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