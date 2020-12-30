Датские конструкторы прожили два месяца в прототипе лунного жилья

Теперь такие дома планируют отправить на Луну.
Два архитектора из Дании прожили два месяца в специальной «космической» капсуле в удаленном уголке Гренландии без мобильной связи и Интернета при температуре минус 16 градусов Цельсия.
Необычная «экспедиция» Себастьяна Аристотелиса и Карла-Йохана Соренсена была испытанием сооружения под названием Lunark. Его дизайн разработали в одном из датских архитектурных бюро, вдохновившись искусством оригами. Теперь компания планирует продавать такие передвижные дома-бункеры, которые, по словам разработчиков, смогут пригодится людям для освоения Луны.
×
Капсулы Lunark разработаны так, чтобы легко увеличиваться или уменьшаться в размерах, благодаря чему их можно будет без проблем транспортировать в космос, говорят в компании.
Складной дом весом 1,7 тыс. кг может выдерживать низкие температуры до минус 45 градусов Цельсия и скорость ветра до 89 км в час.
Видео
Источник:
Ссылки по теме:
- Сколько по времени лететь человеку до Марса с Земли
- Рубка атомной подводной лодки К-19 в Подмосковье
- Как быстро избавиться от похмелья в домашних условиях
- Aplysia vaccaria - самый большой слизняк в мире
- Два архитектора испытали лунный модуль для космических туристов
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
"Складной дом весом 1,7 тыс. кг может выдерживать низкие температуры до минус 45 градусов Цельсия"
==================
Температура поверхности Луны в подсолнечной точке около + 130 С.
Температура поверхности Луны на ночной стороне около -160 -170 С.
Шлюзовой камеры нет. Домик точно для Луны или таки для привлечения бабла с лохов для проекта?
А разве без гравицапы долетит?