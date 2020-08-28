Жадность фраера сгубила: домашние питомцы, которые попали в неловкую ситуацию

1. Застрял конкретно
2. Теперь весь корм - его. Но какой ценой...
3. Это была упаковка с замороженным рыбным филе. Пес застрял в коробке и пришел просить помощи
4. Наглость проявляется еще в детстве
5. Пытался облизать тарелки и застрял
6. Кот засунул голову в стаканчик от мороженого
7. Вернулись домой и наконец-то застукали того, кто ворует кошачью еду
8. Оставили буквально на пять минут с полной кормушкой...
9. Чертова хрень! Опять я в нее попался!
10. Там были хлопья. Она не смогла устоять
11. Как эта миска прицепилась к моему ошейнику?
12. Полицейский щенок с головой погрузился в упаковку от йогурта
13. Я не знаю, как это случилось, хозяин
14. Сколько раз за 20 минут можно застрять головой в пакете из-под вяленого мяса? Четыре. Четыре раза!
15. Пытался украсть сладости и застрял мордой в пакете
16. Котенок решил, что кормят его явно недостаточно
17. В домике!
18. Ой, что-то тут тесновато
19. Кот умудрился надеть на себя крышку от коробки с кошачьей едой. Нет, чувак, это не так работает!
20. Что смотрите? Мальчик просто любит свою овсянку
21. Хватит уже ржать и помогите мне снять это
22. Влез, а вылезти не сможет
23. Если пес подозрительно притих - этому должна быть причина
24. Застали врасплох. Сидит с пакетом на голове, но в виноватой позе
25. Эта кошка любит сырный попкорн
26. Кот-идиот застрял головой в консервной банке
27. Ситуация выглядит безнадежной
Источник: — переведено специально для fishki.net
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