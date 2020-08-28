FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8549 постов • 1095 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Жадность фраера сгубила: домашние питомцы, которые попали в неловкую ситуацию

Жадность фраера сгубила: домашние питомцы, которые попали в неловкую ситуацию (28 фото)

Автор:
28 августа 2020 14:23
Сообщество : Животные
Метки: жадность   животные   забавные животные   застряли   кормежка   фраера сгубила   юмор   
1022
28
Тот, у кого есть дома есть животные, знает: они не всегда могут соизмерить свой голод и размер своего желудка. Им хочется все больше и больше... А жадность, как известно, до добра не доводит. В этой подборке - бедняги, которые застряли в кормушках или в других предметах, пытаясь добыть еду. Не стоит переоценивать свои возможности!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: жадность   животные   забавные животные   застряли   кормежка   фраера сгубила   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео) "Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео) Кот играет на пианино, чтобы попросить у хозяйки поесть Кот играет на пианино, чтобы попросить у хозяйки поесть 15 неловких семейных фотографий с животными 15 неловких семейных фотографий с животными Хозяева сходят с ума по фильтру, который превращает собак в мультяшек Хозяева сходят с ума по фильтру, который превращает собак в мультяшек Пёс завалил девушку на землю прямо в момент записи ролика Пёс завалил девушку на землю прямо в момент записи ролика Собака самостоятельно садится на автобус и ездит в парк Собака самостоятельно садится на автобус и ездит в парк
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

433080



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как это развидеть? Убойные ситуации из серии "Показалось"
3
44
Как это развидеть? Убойные ситуации из серии "Показалось"
Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов
6
62
Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что получится, если скрестить ватрушку с чизкейком
1
5
Что получится, если скрестить ватрушку с чизкейком
Как бросить курить самостоятельно в домашних условиях
4
26
Как бросить курить самостоятельно в домашних условиях
От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру
От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#россия#сша#интересное#музыка#биография#кино#реакция#забавно
#прикол#история#шоу бизнес#знаменитости#Биография звезд#подборка#дети#авто авария#СССР#общество
#фото#интересно#авария#животные#дтп#актер#картинки#девушки#военное#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться