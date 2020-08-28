Жадность фраера сгубила: домашние питомцы, которые попали в неловкую ситуацию

Тот, у кого есть дома есть животные, знает: они не всегда могут соизмерить свой голод и размер своего желудка. Им хочется все больше и больше... А жадность, как известно, до добра не доводит. В этой подборке - бедняги, которые застряли в кормушках или в других предметах, пытаясь добыть еду. Не стоит переоценивать свои возможности!

3. Это была упаковка с замороженным рыбным филе. Пес застрял в коробке и пришел просить помощи 0 Источник:

7. Вернулись домой и наконец-то застукали того, кто ворует кошачью еду 0 Источник:

12. Полицейский щенок с головой погрузился в упаковку от йогурта 0 Источник:

14. Сколько раз за 20 минут можно застрять головой в пакете из-под вяленого мяса? Четыре. Четыре раза! 0 Источник:

15. Пытался украсть сладости и застрял мордой в пакете 0 Источник:

19. Кот умудрился надеть на себя крышку от коробки с кошачьей едой. Нет, чувак, это не так работает! 0 Источник:

21. Хватит уже ржать и помогите мне снять это 0 Источник:

23. Если пес подозрительно притих - этому должна быть причина 0 Источник: