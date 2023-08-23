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В&nbsp;зоопарке в&nbsp;США родился «безупречный» жираф

В зоопарке в США родился «безупречный» жираф

Автор:
23 августа 2023 08:39
Сообщество : Животные
Метки: Безупречный   Видео   без пятен   животные   жираф   окрас   фото   
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«Безупречность» малыша заключается в том, что он не имеет характерных черных пятен на шерсти

Как сообщают местные СМИ, детеныш жирафа появился на свет в зоопарке Теннесси. Животное не имеет характерных пятен на шерсти и считается единственным живым в своем роде.


«Эксперты по жирафам считают, что это единственный сетчатый жираф с однотонным окрасом, живущий на планете», — говорится в заявлении зоопарка.


Жираф, которому еще не дали кличку, в настоящее время имеет рост в 1,8 метра и «процветает» под присмотром своей матери. Тони Брайт, директор зоопарка, еще не прокомментировал причину, по которой у животного отсутствуют пятна, но отметил, что популярность новорожденного привлекает посетителей.

«Международная слава нашего детеныша жирафа также привлекла внимание к сохранению вида этих животных», — добавил мужчина.


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Метки: Безупречный   Видео   без пятен   животные   жираф   окрас   фото   
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7  комментариев
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1k
muhandes 2 часа назад
Жираф без пятен - предвестник Апокалипсиса:)
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451
Чендлер 5 минут назад
Папе Антилопьему
Зачем такого сына:
Всё равно, что в лоб ему,
Что по лбу всё едино!
И Жирафов зять брюзжит:
«Видали остолопа?!»
И ушла к бизонам жить
С Жирафом Антилопа.

Поднялся галдёж и лай,
И только старый Попугай
Громко крикнул из ветвей:
«Жираф большой ему видней!» (с)
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17k
Сергей 57 минут назад
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19k
Bill 2 часа назад
Сделайте генетический анализ и найдите папу. Проверьте всех работников зоопарка. Особенно тех, у кого на теле нет белых полосок.
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17k
K7OO 2 часа назад
Отдайте его датчанам, они умеют обращаться с жирафами.
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155
Виталий Гедрис 2 часа назад
«Безупречность» малыша заключается в том, что он не имеет характерных черных пятен на шерсти

Мама тоже безупречна, не имеет характерных чёрных пятен.
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