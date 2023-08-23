В зоопарке в США родился «безупречный» жираф

«Эксперты по жирафам считают, что это единственный сетчатый жираф с однотонным окрасом, живущий на планете», — говорится в заявлении зоопарка.

Жираф, которому еще не дали кличку, в настоящее время имеет рост в 1,8 метра и «процветает» под присмотром своей матери. Тони Брайт, директор зоопарка, еще не прокомментировал причину, по которой у животного отсутствуют пятна, но отметил, что популярность новорожденного привлекает посетителей.