В зоопарке в США родился «безупречный» жираф

«Безупречность» малыша заключается в том, что он не имеет характерных черных пятен на шерсти
Как сообщают местные СМИ, детеныш жирафа появился на свет в зоопарке Теннесси. Животное не имеет характерных пятен на шерсти и считается единственным живым в своем роде.
«Эксперты по жирафам считают, что это единственный сетчатый жираф с однотонным окрасом, живущий на планете», — говорится в заявлении зоопарка.
Жираф, которому еще не дали кличку, в настоящее время имеет рост в 1,8 метра и «процветает» под присмотром своей матери. Тони Брайт, директор зоопарка, еще не прокомментировал причину, по которой у животного отсутствуют пятна, но отметил, что популярность новорожденного привлекает посетителей.
«Международная слава нашего детеныша жирафа также привлекла внимание к сохранению вида этих животных», — добавил мужчина.
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Зачем такого сына:
Всё равно, что в лоб ему,
Что по лбу всё едино!
И Жирафов зять брюзжит:
«Видали остолопа?!»
И ушла к бизонам жить
С Жирафом Антилопа.
Поднялся галдёж и лай,
И только старый Попугай
Громко крикнул из ветвей:
«Жираф большой ему видней!» (с)
Мама тоже безупречна, не имеет характерных чёрных пятен.