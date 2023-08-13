В США из машины извлекли сурка, проехавшего «автостопом» более 700 км

Водитель, приехавший из Вайоминга в Небраску, обнаружил в своем автомобиле «безбилетника»: глубоко между деталями моторного отсека забился сурок. Водитель попытался вызволить зверька, но не смог этого сделать и обратился к зоозащитникам.
По мнению специалистов, маленький «автостопщик» преодолел не менее 700 км. Животному вкололи успокоительное и после этого бережно извлекли из машины.
В ближайшее время сурка планируют выпустить на волю, но для этого зверя решили вернуть в родной штат, так как в Небраске сурки не обитают.
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