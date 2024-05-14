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Черная собака стала полностью белой из-за редкого заболевания

Черная собака стала полностью белой из-за редкого заболевания

Автор:
14 мая 2024 09:19
Сообщество : Животные
Метки: Витилиго   Редкое заболевание   Черная собака   животные   окрас   фото   
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Витилиго ― это аутоиммунное заболевание, при котором нарушается пигментация кожи, и на отдельных ее участках исчезает меланин.

Это болезнь поражает и животных: у них цвет теряет шерсть, нос, морда, губы, слизистые оболочки. Иногда болезнь делает наших четвероногих друзей неузнаваемыми: предлагаем вам познакомиться с псом по кличке Бастер, который полностью побелел из-за витилиго.

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Этому красавцу диагноз поставили в конце 2021 года. Примерно за восемь месяцев до этого его хозяин Мэтт Смит обнаружил маленькие белые точки рядом с носом и вокруг глаз собаки. Когда пятен на мордашке стало больше, Мэтт обратился к ветеринару. Сегодня Бастера очень сложно узнать: спустя два с лишним года он превратился из полностью черной собаки в безупречно белого пса.

Кажется, что в такую трансформацию поверить невозможно: складывается впечатление, что на фотографиях две совершенно разные собаки. Когда пользователи сети видят Бастера, они говорят, что его «до/после» похоже на подделку. Подтверждают изменения только снимки Мэтта, которые задокументировали разные стадии болезни. Ну и конечно, взгляд Бастера остался таким же.

К счастью, Бастер ― пес, а не человек, поэтому он совершенно не стесняется своих изменений и живет свою счастливую собачью жизнь. Единственная разница в том, что когда-то он был черной, а теперь стал полностью белой собакой. На его самочувствии эти изменения во внешности никак не сказались.

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Метки: Витилиго   Редкое заболевание   Черная собака   животные   окрас   фото   
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Шерхан Час назад
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
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