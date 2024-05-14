Черная собака стала полностью белой из-за редкого заболевания

Этому красавцу диагноз поставили в конце 2021 года. Примерно за восемь месяцев до этого его хозяин Мэтт Смит обнаружил маленькие белые точки рядом с носом и вокруг глаз собаки. Когда пятен на мордашке стало больше, Мэтт обратился к ветеринару. Сегодня Бастера очень сложно узнать: спустя два с лишним года он превратился из полностью черной собаки в безупречно белого пса.