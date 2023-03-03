Волонтёры спасли слепого малыша пумы — и он вырос в красавца

История слепой пумы по кличке Эстанислао растрогала весь мир. Он ослеп ещё маленьким, когда попал под зерноуборочный комбайн. К сожалению, центральная нервная система малыша была так необратимо повреждена, что выжить в природе самостоятельно он уже не сможет..
Заповедник для животных Пунакаван в Аргентине приютил слепую пуму по кличке Эстанислао (Estanislao). Малыш ослеп ещё в детстве, когда попал под зерноуборочный комбайн вместе с братом. Свидетели инцидента увидели, как мать-пума забрала одного из малышей, но за вторым не вернулась. Шансов выжить самостоятельно в дикой природе у детёныша не осталось, но к счастью, он очень вовремя попал в добрые руки. Владелица заповедника по имени Кай Пача спасла малыша и взяла под свою опеку.
"Центральная нервная система Эстанислао была необратимо повреждена. Ему необходима пожизненная поддержка, и он не сможет выжить самостоятельно в природе. Именно поэтому нашей главной задачей стало обеспечить ему комфортную жизнь," - написала опекунша пумы.
Сначала детёныша выходили за пределами заповедника, а когда он восстановился и подрос - перевезли в сам заповедник. Там он познакомился с другими животными, а особенно сдружился с собакой владелицы заповедника, Моджо. За всё это время между опекуншей и пумой появилась крепкая связь. Несмотря на слепоту, сейчас красавец Эстанислао живёт насыщенной жизнью, счастлив и окружён любовью.
Эстанислао уверенно передвигается, и с первого взгляда по нему даже не сказать, что он слепой. Он играет с другими спасёнными детёнышами пум в заповеднике - взаимодействовать со взрослыми особями ему нельзя. История Эстанислао трогает, вдохновляет, и показывает, какая крепкая связь может появиться между человеком и животным.
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