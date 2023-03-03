Волонтёры спасли слепого малыша пумы — и он вырос в красавца

Заповедник для животных Пунакаван в Аргентине приютил слепую пуму по кличке Эстанислао (Estanislao). Малыш ослеп ещё в детстве, когда попал под зерноуборочный комбайн вместе с братом. Свидетели инцидента увидели, как мать-пума забрала одного из малышей, но за вторым не вернулась. Шансов выжить самостоятельно в дикой природе у детёныша не осталось, но к счастью, он очень вовремя попал в добрые руки. Владелица заповедника по имени Кай Пача спасла малыша и взяла под свою опеку.

"Центральная нервная система Эстанислао была необратимо повреждена. Ему необходима пожизненная поддержка, и он не сможет выжить самостоятельно в природе. Именно поэтому нашей главной задачей стало обеспечить ему комфортную жизнь," - написала опекунша пумы.