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Волонтёры спасли слепого малыша пумы — и он вырос в красавца

Волонтёры спасли слепого малыша пумы — и он вырос в красавца

Автор:
03 марта 2023 21:18
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   до и после   животные   истории спасения   история спасения   природа   пумы   спасение животных   фото   
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История слепой пумы по кличке Эстанислао растрогала весь мир. Он ослеп ещё маленьким, когда попал под зерноуборочный комбайн. К сожалению, центральная нервная система малыша была так необратимо повреждена, что выжить в природе самостоятельно он уже не сможет..

Заповедник для животных Пунакаван в Аргентине приютил слепую пуму по кличке Эстанислао (Estanislao). Малыш ослеп ещё в детстве, когда попал под зерноуборочный комбайн вместе с братом. Свидетели инцидента увидели, как мать-пума забрала одного из малышей, но за вторым не вернулась. Шансов выжить самостоятельно в дикой природе у детёныша не осталось, но к счастью, он очень вовремя попал в добрые руки. Владелица заповедника по имени Кай Пача спасла малыша и взяла под свою опеку.

"Центральная нервная система Эстанислао была необратимо повреждена. Ему необходима пожизненная поддержка, и он не сможет выжить самостоятельно в природе. Именно поэтому нашей главной задачей стало обеспечить ему комфортную жизнь," - написала опекунша пумы.

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Сначала детёныша выходили за пределами заповедника, а когда он восстановился и подрос - перевезли в сам заповедник. Там он познакомился с другими животными, а особенно сдружился с собакой владелицы заповедника, Моджо. За всё это время между опекуншей и пумой появилась крепкая связь. Несмотря на слепоту, сейчас красавец Эстанислао живёт насыщенной жизнью, счастлив и окружён любовью.

Эстанислао уверенно передвигается, и с первого взгляда по нему даже не сказать, что он слепой. Он играет с другими спасёнными детёнышами пум в заповеднике - взаимодействовать со взрослыми особями ему нельзя. История Эстанислао трогает, вдохновляет, и показывает, какая крепкая связь может появиться между человеком и животным.

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Метки: дикая природа   дикие животные   до и после   животные   истории спасения   история спасения   природа   пумы   спасение животных   фото   
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