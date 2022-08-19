Парни спасли муравьеда, застрявшего в сетях

Тамандуа — один из самых интересных видов. Их размер не превышает 50-80 см, а шкурка довольно яркая и контрастная, сочетающая бурые и желтые оттенки. Большие муравьеды предпочитают саванны, а тамандуа селятся на лесных опушках и даже в парковых садах. А еще у этого вида муравьедов есть одна особенность, и парням повезло, что бедняга устал и был почти без сил, чтобы показывать свои фокусы: если тамандуа сильно напуган или зол, он начинает громко шипеть и выделять дурно пахнущий секрет, как скунс, из-за чего местные жители прозвали муравьеда «лесной вонючкой».