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Парни спасли муравьеда, застрявшего в сетях

Парни спасли муравьеда, застрявшего в сетях

Автор:
19 августа 2022 10:25
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   муравьед   природа   спасение   фото   
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Небольшой муравьед забрался в рыболовную сетку и застрял там. Два молодых человека развернули целую операцию, чтобы вызволить беднягу, но самим не пострадать от его острых и длинных когтей.

В мире есть несколько видов муравьедов, и все они водятся на территории разных стран Латинской Америки. Эта история произошла в Панаме с муравьедом тамандуа. Малыш забрался в рыбацкую сетку, которая лежала свернутая у сарая. На первый взгляд, это комфортное местечко для муравьеда, но, как заметили мужчины, оно небезопасное. В людских поселениях много собак, и как только те учуют муравьеда, дикому гостю несдобровать. Парни решили отвезти беднягу подальше в лес, где ему будет хорошо.

Как и все представители своего семейства, тамандуа обладает длинными загнутыми когтями, по одному на передних лапах. Такой инструмент помогает животным рыть длинные узкие норы, а заодно обороняться от хищников и таких сердобольных людей. Зная это, мужчины вооружились большим сачком. Всего пара минут ушла на то, чтобы поймать животное в сачок, а потом взять в руки, крепко удерживая муравьеда за передние лапы.

Молодые люди рассказали, что муравьед не просто отдыхал на рыболовной сетке, он застрял там, и так отчаянно хотел выбраться, что поранил лапу. Правда, ранка небольшая и никак не скажется на будущем животного. Настала пора вернуть малыша к себе домой, в панамские джунгли. Отъехав на машине подальше, мужчины выбрали местность с высокими деревьями и небольшим ручейком, отпустив там муравьеда. Зверек тут же бросился наутек.

Тамандуа — один из самых интересных видов. Их размер не превышает 50-80 см, а шкурка довольно яркая и контрастная, сочетающая бурые и желтые оттенки. Большие муравьеды предпочитают саванны, а тамандуа селятся на лесных опушках и даже в парковых садах. А еще у этого вида муравьедов есть одна особенность, и парням повезло, что бедняга устал и был почти без сил, чтобы показывать свои фокусы: если тамандуа сильно напуган или зол, он начинает громко шипеть и выделять дурно пахнущий секрет, как скунс, из-за чего местные жители прозвали муравьеда «лесной вонючкой».


Источник:

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Метки: видео   добро   животные   муравьед   природа   спасение   фото   
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1  комментарий
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!ГЕНнадий 4 минуты назад
"Парни спасли муравьеда, застрявшего в сетях", просто отключив ему интернет... ))
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