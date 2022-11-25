На Урале спасают белку с гигантской опухшей лапой

Лидия давно знала о приюте для диких животных «Особый питомец», который находиться под Первоуральском, поэтому сразу же связалась с его владелицей.

- Насколько у них в регионе не было нужных специалистов, поэтому она сразу же связалась со мной, - рассказывает зоозащитница Татьяна Голик. - Белочку решено было отправить на поезде в клетке по специальной службе доставки без сопровождения. Сейчас на РЖД есть такая услуга. Так мне и привезли белочку. 2 октября я забрала ее в Екатеринбурге и сразу отвезла в ветклинику.