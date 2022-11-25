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На Урале спасают белку с гигантской опухшей лапой

На Урале спасают белку с гигантской опухшей лапой

Автор:
25 ноября 2022 10:12
Сообщество : Животные
Метки: белка   добро   животные   лапка   опухла   поступок   природа   спасение   фото   
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Белочку с сильно опухшей лапой нашли в Ямало-Ненецком автономном округе и отправили на поезде к зоозащитнице Татьяне Голик, которая давно спасает диких животных. Жительница города Ноябрьск Лидия Карпова обнаружила бедное создание, когда гуляла в парке. Правая задняя лапа животного была туго перемотана веревкой.

- Поймали ее быстро: в клетку орешков накидали, она и залезла, - рассказала Лидия Карпова. - Скорее всего, на лапу случайно намоталась веревка, но люди виноваты, конечно, мусор не выбрасывают как положено.

Лидия давно знала о приюте для диких животных «Особый питомец», который находиться под Первоуральском, поэтому сразу же связалась с его владелицей.

- Насколько у них в регионе не было нужных специалистов, поэтому она сразу же связалась со мной, - рассказывает зоозащитница Татьяна Голик. - Белочку решено было отправить на поезде в клетке по специальной службе доставки без сопровождения. Сейчас на РЖД есть такая услуга. Так мне и привезли белочку. 2 октября я забрала ее в Екатеринбурге и сразу отвезла в ветклинику.

Специалисты сделали рентген и выяснили, что кости у белочки не задеты, но из-за того, что существо долго не могло выбраться из западни, веревка пережала ей все сосуды и они атрофировались. Увы, лапку животного спасти не удастся.

- Сейчас нога сильно воспалена и не восстанавливается. Утешений никаких нет и быть не может. Лапу в любом случае придется ампутировать, - вздыхает Татьяна.

После ампутации белочка не сможет самостоятельно выжить в дикой природе. В лесу за ней будут охотиться хищные птицы, а на трех лапках животное не сможет быстро убежать, чтобы спастись от гибели. Но и без ампутации обойтись нельзя.

- Белка, как и любой грызун, может отгрызть больную ногу. Но мы пристально следим за ней, обрабатываем лапу и не допустим такой беды. Сейчас я болею коронавирусом и не могу в ближайшие дни отвезти животное к ветеринару. Но я очень надеюсь, что получится это сделать на следующей неделе, - говорит зоозащитница.

По словам Татьяны, белка и сейчас очень активная и жизнерадостная, не смотря на больную лапу. Кстати, кличку ей дали соответствующую – Лапка.

- У всех диких животных очень высокий болевой порок. Но при этом белка не ручная. Она сейчас живет в большой клетке. А когда мы приходим к ветеринару, берем ее руками в специальных перчатках, потому что она может укусить, - добавляет Татьяна.

Зоозащитник Татьяна Голик лечит белочку, дает ей противовоспалительные препараты. А после ампутации лапы, женщина планирует отправить ее обратно в Ноябрьск, где Лидия уже подыскала животному нового хозяина, который позаботиться о ее здоровье.

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Метки: белка   добро   животные   лапка   опухла   поступок   природа   спасение   фото   
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Охотник Час назад
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Татьяна Юсова 21 минуту назад
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Александр 36 минут назад
8-й порок - "болевой"...
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