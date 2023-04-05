Люди заметили в гараже ястреба — и не оставили в беде

Ястреб был явно перепуган, и неизвестно, сколько он пробыл в гараже. Мужчины связались с центром спасения WILDSIDE, чьи сотрудники оперативно приехали помогать птице. Двое спасателей аккуратно поймали ястреба с помощью большого сачка, и проверили, не получил ли он травм. К счастью, состояние ястреба было в полном порядке, поэтому его сразу отпустили на улицу. Свобода!