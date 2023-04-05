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Люди заметили в гараже ястреба — и не оставили в беде

Люди заметили в гараже ястреба — и не оставили в беде

Автор:
05 апреля 2023 20:10
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   истории спасения   история спасения   природа   птица   птицы   спасение животных   фото   ястреб   
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Добрые дела всегда вдохновляют — а особенно, если они связаны с братьями нашими меньшими. Этого ястреба случайно заметили в многоэтажном гараже. Товарищ был явно напуган, и неизвестно сколько пробыл там.

Недавно жители американского города Ист-Лансинг заметили в многоэтажном гараже гостя — ястреба. Это оказался молодой ястреб Купера, который случайно попал в гараж, и не знал, как выбраться. Сотрудники, обслуживающие гараж, увидели птицу на лестничной клетке, и сразу решили помочь, связавшись с местными спасателями животных.

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Ястреб был явно перепуган, и неизвестно, сколько он пробыл в гараже. Мужчины связались с центром спасения WILDSIDE, чьи сотрудники оперативно приехали помогать птице. Двое спасателей аккуратно поймали ястреба с помощью большого сачка, и проверили, не получил ли он травм. К счастью, состояние ястреба было в полном порядке, поэтому его сразу отпустили на улицу. Свобода!

Кстати, ястреб Купера был назван в 1828 году в честь орнитолога Уильяма Купера. Эти птицы обитают на североамериканском континенте и встречаются от юга Канады до Мексики. Они охотятся на мелких и средних птиц, мелких млекопитающих, а иногда и на рептилий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   животные   истории спасения   история спасения   природа   птица   птицы   спасение животных   фото   ястреб   
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1  комментарий
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Александр 44 минуты назад
Спасли ястреба,убили 100 куропаток и 1000 маленьких мышек.Двойные стандарты в деле ).
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