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Юля, как тебя дразнили в детстве?
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Уважаемая компания Джениус! Переместите на ваших клавиатурах букву Ю подальше от буквы Б, а букву 3 подальше от Х!
Заранее спасибо.
Подпись: Юля Зуева.
Ответ компании Джениус:
Уважаемая Юля Зуева!
Настоятельно рекомендуем Вам выйти замуж и сменить фамилию (или взять обратно девичью, если вы замужем). Что же до имени, то имя Джулия Вам очень прекрасно бы подошло.
Ответ Юли Зуевой:
Уважаемая компания Джениус!
Моя девичья фамилия – Судакова, а буквы С и М на ваших гребаных клавиатурах тоже стоят рядом. И никакая я вам не Джулия!
Ответ компании Джениус:
Уважаемая [мат] [мат]! Не пойти ли Вам на зуй! Нам каждый день приходит
туева хуча писем, ото всяких судаков вроде Вас со всего света, юукв на
всех не напасешься!