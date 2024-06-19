FISHKINET
Сообщество Юмор 18997 постов • 3695 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Про Юлю

Про Юлю

Автор:
19 июня 2024 13:53
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юля   Юмор   
711
22

Юля, как тебя дразнили в детстве?

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Приколы   Юля   Юмор   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Про Евлампий, Ноябрин и Феодосий будет пост?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Chuna 14 секунд назад
А как же классика про Юлю Зуеву?


Уважаемая компания Джениус! Переместите на ваших клавиатурах букву Ю подальше от буквы Б, а букву 3 подальше от Х!
Заранее спасибо.
Подпись: Юля Зуева.

Ответ компании Джениус:
Уважаемая Юля Зуева!
Настоятельно рекомендуем Вам выйти замуж и сменить фамилию (или взять обратно девичью, если вы замужем). Что же до имени, то имя Джулия Вам очень прекрасно бы подошло.

Ответ Юли Зуевой:
Уважаемая компания Джениус!
Моя девичья фамилия – Судакова, а буквы С и М на ваших гребаных клавиатурах тоже стоят рядом. И никакая я вам не Джулия!

Ответ компании Джениус:
Уважаемая [мат] [мат]! Не пойти ли Вам на зуй! Нам каждый день приходит
туева хуча писем, ото всяких судаков вроде Вас со всего света, юукв на
всех не напасешься!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
украли в дизайн персонажа одного нудного аниме про школьников
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Григорий Бабкин Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Игорь
  • Дата регистрации: 27.04.2018
  • 3633 поста (3437 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

221386



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Будьте людьми!": в Москве мусульманам помешали резать баранов в парке и на площадке в ЖК
"Будьте людьми!": в Москве мусульманам помешали резать баранов в парке и на площадке в ЖК
Двое мужчин подрались в столичном метро из-за оскорбления пассажирки
Двое мужчин подрались в столичном метро из-за оскорбления пассажирки
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Про Аню
Про Аню
17 миллионов рублей и путевка в финал
17 миллионов рублей и путевка в финал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#кошка#кот#интересное#США#сарказм#факты#Девушка
#в мире#Прикол#история#забавно#конфликт#улыбнуло#кино#маразм#Спорт#Россия
#животные#интересно#позитив#новости#фильм#машина#Китай#собака#дети#нападение
17 миллионов рублей и путевка в финал 17 миллионов рублей и путевка в финал 17 попавших на плёнку моментов, которые похожи на глюки видеоигр 17 попавших на плёнку моментов, которые похожи на глюки видеоигр 25 раз, когда жизнь дала трещину 25 раз, когда жизнь дала трещину 25 мужчин, которые очень любят смешить своих жён и подружек 25 мужчин, которые очень любят смешить своих жён и подружек «Марафон желаний» от СК РФ: мемы и приколы по поводу ареста Блиновской «Марафон желаний» от СК РФ: мемы и приколы по поводу ареста Блиновской 25 розыгрышей и приколов на рабочем месте 25 розыгрышей и приколов на рабочем месте

На что жалуетесь?

Вернуться