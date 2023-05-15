"Квартира мечты": мужчина отказался от переселения и один живёт заброшенной пятиэтажке

В Одинцово найден, пожалуй, один из самых принципиальных и упрямых людей на планете. Мужчина по имени Сергей в 2015 году купил трёхкомнатную квартиру в военном городке и поселился в ней вместе с тремя детьми и женой. Но не прошло и пары лет, как строительная компания ПИК начала возводить в районе человейники многоэтажные жилые комплексы и переселять в них жителей советских панелек.



Изначально Сергей был не против переезда в новостройку, но потребовал у застройщика, чтобы в новой квартире тоже было два балкона, как в его нынешнем доме. Но таких вариантов у компании уже не нашлось — их разобрали те, кто попал в первую очередь по программе переселения. Тогда Сергей пошёл на принцип и отказался о переезда.