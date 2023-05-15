FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5783 поста • 1266 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
"Квартира мечты": мужчина отказался от переселения и один живёт заброшенной пятиэтажке

"Квартира мечты": мужчина отказался от переселения и один живёт заброшенной пятиэтажке

Автор:
15 мая 2023 18:07
Сообщество : Истории
Метки: princip   Подмосковье   застройщик   конфликт   одинцово   переселение   
1056
3

Да что вы знаете о любви к своей квартире!

В Одинцово найден, пожалуй, один из самых принципиальных и упрямых людей на планете. Мужчина по имени Сергей в 2015 году купил трёхкомнатную квартиру в военном городке и поселился в ней вместе с тремя детьми и женой. Но не прошло и пары лет, как строительная компания ПИК начала возводить в районе человейники многоэтажные жилые комплексы и переселять в них жителей советских панелек.

Изначально Сергей был не против переезда в новостройку, но потребовал у застройщика, чтобы в новой квартире тоже было два балкона, как в его нынешнем доме. Но таких вариантов у компании уже не нашлось — их разобрали те, кто попал в первую очередь по программе переселения. Тогда Сергей пошёл на принцип и отказался о переезда.

Сейчас он один живёт (семью отправил к родственникам) в заброшенной пятиэтажке без света, газа и прочих удобств. А его родную панельку снести, естественно, не могут. Хотя по плану на её месте должна располагаться детская площадка и прогулочная зона. По этой причине владельцы новых квартир не подписывают акты приёма-передачи жилья, что ещё больше добавляет проблем компании-застройщику.

Примечательно, что ПИК предлагал Сергею 15 квартир на выбор, но все предложения он отверг. По словам бывших соседей, Сергей называет своё жильё с двумя балконами квартирой мечты, ради которой готов на любые жертвы. По данным СМИ, местная администрация и застройщик сейчас пытаются через суд выселить Сергея из квартиры.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: princip   Подмосковье   застройщик   конфликт   одинцово   переселение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Юрьевич 14 минут назад
Что-то тут не так.
Во-первых, если владелец квартиры вовремя платит коммунальные платежи, ему не могут отключить электричество, воду и отопление.
Во-вторых, такие дела решаются до строительства. Вы себе представляете какие убытки терпит застройщик когда не может сдать в эксплуатацию целый квартал! Да там убытков в месяц как на квартиру не то что с 2-мя, а с 4-мя балконами!

Если это действительно так, то при грамотных адвокатах, этот собственник так натянет застройщика, что тому легче будет ему 2 квартиры дать... по 1 балкону в каждой! Ведь застройщик незаконно лишил собственника коммунальных удобств, создал ему и членам его семьи угрозу для жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
avix Полчаса назад
Явно насмотрелся сериала "против всех"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

151708



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 мая
В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде
В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде
Набирающие популярность в сообществах
Загадка фермы Стотт-Холл
Загадка фермы Стотт-Холл
Пришлось от львицы отказаться, и заменить её... четырьмя неграми
Пришлось от львицы отказаться, и заменить её... четырьмя неграми
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На какую ещё охоту?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#в мире#автомобили#забавно#аварии#авто аварии#Индия#факты#красота
#Юмор#история#СССР#интересное#автомир#животные#подборка#Китай#Жизнь#истории
#люди#интересно#Россия#дтп#машина#картинки#драка#Приколы#природа#налоги
Бизнес «по-братски»: все «за» и «против» Бизнес «по-братски»: все «за» и «против» "Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака "Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака В Подмосковье сотрудники ресторана избили гостей за неудачную шутку В Подмосковье сотрудники ресторана избили гостей за неудачную шутку «Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой «Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой "Приходи один, мы тоже одни придем": в драке из-за девушки подростка-инвалида избила толпа сверстников "Приходи один, мы тоже одни придем": в драке из-за девушки подростка-инвалида избила толпа... "Мы интеллигентные люди": узбеки из Подмосковья обратились к чеченцам с призывом жить дружно "Мы интеллигентные люди": узбеки из Подмосковья обратились к чеченцам с призывом жить дружно

На что жалуетесь?

Вернуться