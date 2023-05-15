"Квартира мечты": мужчина отказался от переселения и один живёт заброшенной пятиэтажке

Да что вы знаете о любви к своей квартире!
В Одинцово найден, пожалуй, один из самых принципиальных и упрямых людей на планете. Мужчина по имени Сергей в 2015 году купил трёхкомнатную квартиру в военном городке и поселился в ней вместе с тремя детьми и женой. Но не прошло и пары лет, как строительная компания ПИК начала возводить в районе
человейники многоэтажные жилые комплексы и переселять в них жителей советских панелек.
Изначально Сергей был не против переезда в новостройку, но потребовал у застройщика, чтобы в новой квартире тоже было два балкона, как в его нынешнем доме. Но таких вариантов у компании уже не нашлось — их разобрали те, кто попал в первую очередь по программе переселения. Тогда Сергей пошёл на принцип и отказался о переезда.
Сейчас он один живёт (семью отправил к родственникам) в заброшенной пятиэтажке без света, газа и прочих удобств. А его родную панельку снести, естественно, не могут. Хотя по плану на её месте должна располагаться детская площадка и прогулочная зона. По этой причине владельцы новых квартир не подписывают акты приёма-передачи жилья, что ещё больше добавляет проблем компании-застройщику.
Примечательно, что ПИК предлагал Сергею 15 квартир на выбор, но все предложения он отверг. По словам бывших соседей, Сергей называет своё жильё с двумя балконами квартирой мечты, ради которой готов на любые жертвы. По данным СМИ, местная администрация и застройщик сейчас пытаются через суд выселить Сергея из квартиры.
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Во-первых, если владелец квартиры вовремя платит коммунальные платежи, ему не могут отключить электричество, воду и отопление.
Во-вторых, такие дела решаются до строительства. Вы себе представляете какие убытки терпит застройщик когда не может сдать в эксплуатацию целый квартал! Да там убытков в месяц как на квартиру не то что с 2-мя, а с 4-мя балконами!
Если это действительно так, то при грамотных адвокатах, этот собственник так натянет застройщика, что тому легче будет ему 2 квартиры дать... по 1 балкону в каждой! Ведь застройщик незаконно лишил собственника коммунальных удобств, создал ему и членам его семьи угрозу для жизни.
Какая-то неправдоподобная история...